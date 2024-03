Debutta il CityAirbus NextGen

Airbus ha presentato al pubblico il suo full electric CityAirbus NextGen prototype, in vista del volo inaugurale previsto per quest’anno. Il two-tonne class CityAirbus, con un’apertura alare di circa 12 metri, è stato sviluppato per volare con un’autonomia di 80 km e raggiungere una velocità di crociera di 120 km/h, il che lo rende perfettamente adatto a operare nelle grandi città per una varietà di missioni.

La presentazione ha coinciso con l’apertura del nuovo CityAirbus test centre in Donauwörth, che sarà dedicato ai test di sistemi per electric vertical takeoff and landing vehicles (eVTOLs). Il centro, che rientra nell’ambito dell’investimento continuo e a lungo termine di Airbus nella mobilità aerea avanzata (Advanced Air Mobility – AAM), ha iniziato le sue operazioni con il power-on del CityAirbus NextGen, nel dicembre 2023, e sarà ora utilizzato per i restanti test richiesti prima del volo inaugurale del prototipo, previsto entro la fine dell’anno. Questi test riguardano i motori elettrici con gli otto rotori e gli altri sistemi del velivolo, come i comandi di volo e l’avionica.

“Il rolling out del CityAirbus NextGen per la primissima volta è un passo importante e molto concreto che stiamo compiendo verso la mobilità aerea avanzata e il nostro futuro prodotto e mercato. Desideriamo ringraziare la nostra comunità, i team e i partner in tutto il mondo per averci aiutato a realizzarlo”, ha dichiarato Balkiz Sarihan, Head of Urban Mobility di Airbus.

Parallelamente, Airbus sta espandendo la propria rete globale e le partnership per creare un ecosistema unico che promuova un AAM market di successo ed economicamente sostenibile. Airbus ha recentemente firmato un accordo di partnership con LCI, azienda leader nel settore dell’aviazione, per concentrarsi sullo sviluppo di partnership scenarios and business models in tre aree chiave dell’AAM: strategy, commercialisation and financing.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Christian D. Keller – Airbus)