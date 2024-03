Qatar Airways ha ottenuto due importanti riconoscimenti ai World MICE Awards™

Qatar Airways ha vinto due importanti riconoscimenti ai World MICE Awards™ tenutisi a Berlino, Germania, il 6 marzo 2024. La compagnia aerea è stata votata ‘World’s Best MICE Airline 2023’ e ‘Middle East’s Best MICE Airline 2023’.

World MICE Awards™ è l’iniziativa globale per riconoscere l’eccellenza nel Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) tourism. I premi riconoscono l’impegno di Qatar Airways nel coltivare l’industria MICE in Qatar e oltre.

La compagnia aerea supporta il settore MICE con una suite di servizi nell’ambito della soluzione di viaggio digitale one-stop, QMICE. Gli organizzatori e i delegati degli eventi beneficiano di tariffe dedicate, condizioni di prenotazione flessibili e vantaggi esclusivi. QMICE offre anche ai clienti Beyond Business Qrewards sulle loro prenotazioni MICE.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Noi di Qatar Airways siamo onorati di essere riconosciuti per i nostri sforzi nella crescita del settore MICE a livello locale e globale. Essendo l’unica Skytrax 5-Star Airline and Airport Hub in the Middle East, Qatar Airways e l’Hamad International Airport offrono ai nostri clienti un’esperienza senza rivali ovunque volino. I nostri clienti beneficiano di una connettività senza pari sulla rete di Qatar Airways di oltre 170 destinazioni e oltre 1.900 destinazioni con le nostre compagnie aeree partner. Questi premi testimoniano il nostro servizio di livello mondiale e la nostra forte offerta di prodotti per soddisfare il segmento MICE”.

Qatar Airways continua inoltre a contribuire al consolidamento della posizione di Doha come hub chiave per gli eventi MICE. Per facilitare il settore MICE in Qatar e oltre, Qatar Airways lavora a stretto contatto con le parti interessate nazionali, tra cui Qatar Tourism, hotel e centri espositivi. Anche la sede e hub di Qatar Airways, l’Hamad International Airport, svolge un ruolo fondamentale nel fornire un’esperienza senza interruzioni ai viaggiatori MICE.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)