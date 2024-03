Qatar Airways presenta le nuove funzionalità del primo equipaggio di cabina virtuale al mondo con intelligenza artificiale

Durante l’ITB di Berlino 2024 la Compagnia di bandiera del Qatar ha lanciato il suo personale di bordo virtuale olografico, Sama 2.0. Qatar Airways è la prima compagnia aerea al mondo a sviluppare un personale di bordo umano digitale alimentato dall’intelligenza artificiale per assistere i passeggeri nella progettazione di esperienze di viaggio personalizzate.

Sama, che in arabo significa “cielo”, è stata al centro della scena nel nuovo stand di Qatar Airways durante l’ITB di Berlino. Il più grande evento trade dedicato ai viaggi e al turismo ha visto la presentazione rivoluzionaria di Sama, che continua a interagire sia con i visitatori che con i media. Grazie all’IA conversazionale, continuerà ad apprendere e a svilupparsi nel tempo per migliorare le risposte attraverso le interazioni con i passeggeri.

Sama 2.0 è pronta a rispondere in tempo reale a domande come le FAQ di Qatar Airways, le destinazioni, i consigli per l’assistenza e altro ancora, e sarà accessibile attraverso QVerse, la piattaforma digitale immersiva di Qatar Airways, e attraverso l’app Qatar Airways.

Sama è stata sviluppata da Qatar Airways in collaborazione con UneeQ, leader nella tecnologia umana digitale AI. Questa collaborazione sfrutta l’innovativa piattaforma di UneeQ per migliorare l’esperienza di viaggio digitale e stabilisce nuovi standard nel settore dell’aviazione. L’equipaggio di cabina, unico nel suo genere, è pronto a creare un punto di riferimento per le interazioni di servizio personalizzate e funzionali nei viaggi aerei.

Il Vicepresidente Marketing di Qatar Airways, Babar Rahman, ha dichiarato: “Sama 2.0 rappresenta la nostra incessante ricerca di innovazione e incarna la mission di Qatar Airways di offrire un servizio e un’ospitalità eccezionali. Si tratta di un punto fondamentale per la sinergia tra tecnologia e contatto umano, non solo per Qatar Airways, ma anche per il settore in generale. Qatar Airways è impegnata a collaborare con esperti di innovazione per creare prodotti e servizi all’avanguardia per i suoi clienti”.

Danny Tomsett, Chief Executive Officer di UneeQ, ha dichiarato: “Sama rappresenta l’impegno di UneeQ nel fondere la tecnologia con l’empatia e la personalizzazione, fornendo una soluzione innovativa che si allinea alla reputazione di Qatar Airways per un servizio di livello mondiale. È una testimonianza delle infinite possibilità dell’IA, in grado di fornire interazioni personalizzate e coinvolgenti che rispecchiano la conversazione umana”.

Grazie al suo notevole successo nell’introduzione e nell’implementazione delle più recenti tecnologie per migliorare l’esperienza dei passeggeri, Qatar Airways è stata premiata per il suo impegno nel campo dell’innovazione con il riconoscimento ricevuto dai World Travel Tech Awards per il Miglior Website di una Compagnia Aerea al Mondo.

Qatar Airways ha recentemente presentato al Web Summit Qatar la sua esperienza Generative AI per una pianificazione dei viaggi personalizzata. L’esperienza utilizza interazioni visive complete e una mappa 3D interattiva per comprendere le preferenze di viaggio dei clienti, eliminando così la necessità di ricerche manuali. I clienti possono così ricevere suggerimenti per i loro viaggi da sogno attraverso il network di oltre 170 destinazioni di Qatar Airways.

Qatar Airways si trova presso il nuovo padiglione espositivo Padiglione 4.2, stand 102, dal 5 al 7 marzo 2024.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)