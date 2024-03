SAS comunica i risultati del Q1 2024

Nel primo trimestre 2024, SAS raggiunge i traguardi fondamentali nel Chapter 11 process e si prepara per un’intensa stagione estiva.

“Sono lieto di concludere un primo trimestre e una stagione invernale impegnativi per SAS, caratterizzati da un aumento del volume di passeggeri e da numerosi nuovi entusiasmanti progetti e destinazioni. Siamo lieti di vedere che sempre più persone scelgono di viaggiare con SAS, il che conferma chiaramente che i nostri sforzi di potenziamento continuano ad avere successo.

Ci stiamo preparando per la stagione estiva, durante la quale SAS volerà verso oltre 130 destinazioni in più di 40 paesi. Abbiamo aggiunto frequenze verso destinazioni popolari in tutta Europa e nove nuove destinazioni europee. Aumenteremo anche i voli verso il Nord America e l’Asia nel programma estivo aggiungendo voli verso destinazioni popolari come New York e Tokyo. Inoltre, abbiamo ampliato il programma estivo per includere Atlanta nel network nordamericano, con voli diretti giornalieri per tutta la stagione estiva. Non vediamo l’ora di far volare i nostri passeggeri verso le loro destinazioni estive.

SAS mira ad essere una forza trainante nell’aviazione sostenibile e a gennaio abbiamo annunciato una nuova collaborazione con Airbus, Swedavia, Vattenfall e Avinor, per studiare congiuntamente la fattibilità di infrastrutture per aerei alimentati a idrogeno negli aeroporti di Norvegia e Svezia, con l’obiettivo sviluppare un quadro per l’introduzione dei voli alimentati a idrogeno. Questa partnership rappresenta un passo importante nel guidare la transizione verso il raggiungimento dell’obiettivo zero emissioni nette.

Stiamo facendo progressi costanti nel Chapter 11 process negli Stati Uniti e nel raggiungimento dei nostri obiettivi generali nel piano SAS FORWARD. A novembre, abbiamo stipulato un accordo di investimento con il consorzio vincitore nel nostro exit financing solicitation process, composto da Castlelake, Air France-KLM e Lind Invest, insieme allo Stato danese. L’accordo prevede un investimento complessivo nella SAS riorganizzata corrispondente a circa 13,2 miliardi di corone svedesi”, afferma Anko van der Werff President & CEO.

NOVEMBRE 2023 – GENNAIO 2024

Revenue: MSEK 8.923 (7.896).

Income before tax (EBT): MSEK -1.070 (-2.449).

Income before tax and items affecting comparability: MSEK -1.032 (-2.451).

Net income per il periodo: -1.453 (-2.709).

Earnings per common share: SEK -0,20 (-0,37).

“Continuiamo il nostro lavoro per completare il Chapter 11 process e per raggiungere gli obiettivi del piano SAS FORWARD. L’obiettivo è attualmente quello di ottenere l’approvazione da parte del tribunale statunitense del Chapter 11 plan nel primo trimestre 2024, a cui seguiranno l’ottenimento delle approvazioni normative e l’attuazione di una Swedish company reorganization a SAS AB level. Anche se c’è ancora del lavoro da fare, sono lieto di vedere i progressi sostanziali che stiamo facendo per diventare una compagnia competitiva e finanziariamente forte.

Sono grato per il duro lavoro che i miei colleghi di SAS stanno svolgendo per garantire che ci prendiamo la migliore cura possibile dei nostri clienti e per garantire che ottengano il servizio di qualità che si aspettano da noi”, conclude, Anko van der Werff President & CEO.

