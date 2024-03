CFM firma un LEAP-1B engine service agreement per l’intera flotta Boeing 737 MAX di American Airlines

CFM International ha finalizzato vari accordi con American Airlines, Inc. (American) per i motori LEAP-1B, destinati ad equipaggiare la flotta Boeing 737 MAX 8 e MAX 10 della compagnia aerea (leggi anche qui). Gli accordi, tra le altre cose, prevedono l’acquisto di spare engines e includono un nuovo 20-year service agreement che copre i motori LEAP-1B esistenti e nuovi di American.

“Negli ultimi dieci anni, abbiamo investito molto per modernizzare e semplificare la nostra flotta, che è la più grande e la più giovane tra gli U.S. network carriers”, afferma l’American’s Chief Financial Officer, Devon May. “Siamo molto lieti di collaborare con CFM per servire la nostra intera flotta Boeing 737 MAX con motori più nuovi ed efficienti, in modo da poter continuare a fornire il miglior network e un’affidabilità operativa da record per i nostri clienti”.

Oltre alla 737 MAX family, American opera anche 303 CFM-powered Boeing 737 Next-Generation aircraft.

“Il continuo impegno di American nei confronti del LEAP-1B dimostra fiducia negli asset utilization, performance and environmental benefits offerti dai nostri prodotti”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Ci impegniamo a dimostrare che American ha fatto la scelta giusta, poiché il team CFM lavora ogni giorno per fornire prodotti e servizi di livello mondiale su cui i nostri clienti possono fare affidamento”.

“L’avanzata famiglia di motori CFM LEAP offre un consumo di carburante migliore dal 15% al 20% e minori emissioni di CO2, oltre a un significativo miglioramento del rumore rispetto ai motori della generazione precedente. Dalla sua entrata in servizio nel 2016, il motore LEAP ha consentito ai clienti CFM di ridurre le emissioni di CO2 di oltre 32 milioni di tonnellate”, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: Boeing – CFM International)