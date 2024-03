American Airlines ordina 85 Boeing 737 MAX ed espande la flotta con il modello 737-10

Boeing e American Airlines hanno annunciato oggi che la compagnia modernizzerà ulteriormente la sua flotta globale (leggi anche qui) con il suo primo ordine per il più grande 737 MAX. American si è impegnata per 115 esemplari del 737-10, che include un nuovo ordine per 85 aerei e una conversione di un ordine precedente per 30 aerei della variante più piccola 737-8. La compagnia aerea annuncia inoltre la possibilità di acquistare in futuro 75 ulteriori 737-10.

“Negli ultimi dieci anni, abbiamo investito molto per modernizzare e semplificare la nostra flotta, che è la più grande e la più giovane tra gli U.S. network carriers”, ha affermato Robert Isom, CEO di American. “Questi ordini continueranno ad alimentare la nostra flotta con aeromobili più nuovi ed efficienti, così potremo continuare a fornire il miglior network e un’affidabilità operativa record per i nostri clienti”.

“Con questo accordo, American raddoppierà il suo portafoglio ordini 737 MAX da circa 70 aerei a più di 150, supportando la strategia di crescita a lungo termine della compagnia aerea con jet altamente efficienti per la sua rete domestica e internazionale a corto raggio. Il 737-10 completerà l’attuale flotta di aeromobili 737-8 di American, consentendo alla compagnia aerea di sfruttare le caratteristiche comuni e la flessibilità della famiglia 737 MAX per soddisfare in modo efficiente la crescente domanda di viaggio”, afferma Boeing.

“Apprezziamo profondamente la fiducia di American Airlines in Boeing e la sua fiducia nella famiglia 737 MAX. La scelta del 737-10 da parte di American fornirà ancora maggiore efficienza, uniformità e flessibilità per la sua rete globale e le sue operazioni”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Il nostro team qui in Boeing è impegnato a portare a termine questo nuovo ordine e a supportare la crescita strategica di American con una delle flotte più grandi e moderne del settore”.

Con ordini fermi per oltre 150 737 MAX e 25 787 Dreamliner, American aggiungerà più di 180 aerei Boeing alla sua flotta nel prossimo decennio.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)