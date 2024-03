Ryanair riceverà ulteriori 500 tonnellate di SAF da OMV nel 2024

Dopo l’acquisto da parte di Ryanair di 500 tonnellate di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) da OMV lo scorso ottobre, la compagnia aerea ha annunciato oggi (7 marzo) che acquisterà altre 500 tonnellate di SAF da OMV nel 2024.

Questo accordo consentirà di risparmiare ulteriori 1.250+ tonnellate di emissioni di CO2 (equivalenti a circa 100 voli Ryanair da Dublino a Vienna).

In base all’accordo MOU tra Ryanair e OMV, Ryanair ha l’opportunità esclusiva di acquistare fino a 160.000 tonnellate di SAF da OMV fino al 2030.

Il Direttore della Sostenibilità di Ryanair, Tom Fowler, ha dichiarato: “Siamo lieti di ricevere quest’anno altre 500 tonnellate di SAF da OMV, oltre alle 500 tonnellate concordate nell’ottobre scorso. Il carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) svolge un ruolo chiave nella nostra strategia di decarbonizzazione Pathway to Net Zero, con cui ci impegniamo ad aumentarne l’utilizzo nei prossimi anni – un impegno che questo accordo con OMV aiuterà a portare avanti. OMV è un partner chiave per Ryanair in Austria, Germania e Romania e non vediamo l’ora di far crescere questa partnership essendo il più grande gruppo aereo europeo”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)