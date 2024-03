Volotea si aggiudica l'”Europe’s Leading Low-Cost Airline” ai World Travel Awards 2024

Volotea è stata premiata, per la terza volta, come “Europe’s Leading Low-Cost Airline” in occasione della 31° edizione dei World Travel Awards, che si è svolta lo scorso mercoledì a Berlino.

I World Travel Awards sono riconosciuti a livello mondiale come una delle cerimonie di premiazione più prestigiose nel settore dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità, con l’obiettivo di dare risalto ai risultati più eccezionali e alle best practice dell’intera industria. I vincitori sono scelti attraverso un processo di votazione online che coinvolge esperti del settore turistico e il pubblico in generale, compresi agenti di viaggio, operatori e organizzazioni globali.

Alex de Jesús, Chief Experience Officer di Volotea, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo premio per la terza volta, a testimonianza del grande impegno di tutto il team Volotea e della fiducia dei nostri clienti. Questo ci spinge ancora di più a migliorare il nostro servizio, volo dopo volo, cercando sempre nuovi modi per superare le aspettative dei nostri passeggeri. Siamo profondamente grati per questo riconoscimento e per la fedeltà di chi sceglie di volare con Volotea”.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)