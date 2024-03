News Brevi – 09.03.2024

POLONIA, NATO AIR POLICING: PRIMO INTERVENTO DEGLI EUROFIGHTER DELLA TASK FORCE 4th WING – Il contingente italiano, dopo il rientro degli F-35 nelle loro basi stanziali di Amendola (FG) e Ghedi (BS), ha effettuato il 29 febbraio la prima operazione di intercettazione e identificazione di un velivolo non autorizzato. Due velivoli italiani Eurofighter della Task Force Air 4th Wing – impegnati dallo scorso 21 febbraio nelle operazioni di Air Policing della NATO – sono prontamente intervenuti a difesa del fianco est dell’Alleanza. L’attivazione dei due velivoli della cellula di “Quick Reaction Alert – Intercept” è stata richiesta in quanto un velivolo non identificato volava nello spazio aereo internazionale sul Mar Baltico in prossimità dei confini della NATO. I piloti degli Eurofighter italiani, decollati in pochi minuti, hanno intercettato e identificato il velivolo e sono rimasti in volo a protezione dello spazio aereo di competenza e, cessata l’esigenza, sono rientrati presso l’aeroporto di Malbork. La Task Force Air 4th Wing, composta da circa 150 uomini e donne dell’Aeronautica Militare, è posta sotto la diretta dipendenza nazionale del COVI e assicura il controllo e la salvaguardia del fianco nord-est della NATO, senza soluzione di continuità, garantendo così un rapido intervento a protezione dello spazio aereo alleato. La TFA è equipaggiata di velivoli Eurofighter (F-2000) provenienti dal 4° Stormo di Grosseto, 36° Stormo di Gioia del Colle, 37° Stormo di Trapani e 51° Stormo d’Istrana. L’Air Shielding, di cui è parte integrante il dispositivo permanente di Air Policing (AP), è una missione di pace e di difesa collettiva a guida NATO che viene condotta senza soluzione di continuità 365 giorni all’anno ed è gestita dall’Allied Air Command (AIRCOM) di Ramstein (Germania). Le attività svolte in teatro operativo sono condotte secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), che è l’Alto Comando della Difesa deputato alla pianificazione, coordinamento e direzione delle esercitazioni e operazioni interforze in ambito nazionale ed internazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

COLLINS AEROSPACE COMPLETA UNA DIMOSTRAZIONE CON PARASANTI SU LAUNCHED EFFECTS TECHNOLOGY – RTX ha annunciato che la sua attività Collins Aerospace ha completato con successo una dimostrazione digitale con Parasanti sul Collins RapidEdge™ Mission System for Collaborative Uncrewed Launched Effects (LE). Parasanti, una piccola impresa che fornisce soluzioni di edge computing, è stata selezionata per il lavoro attraverso la Powered by Collins Initiative™ per promuovere l’innovazione tecnologica con le piccole e medie imprese Deep Tech. Il RapidEdge Mission System di Collins migliora l’efficacia della missione affrontando i system-of-systems aspects di un team di LE air vehicles. L’architettura aperta di RapidEdge consente un hardware scalabile e un’efficace personalizzazione delle sue capacità, tra cui comunicazioni resilienti, elaborazione sicura, navigazione sicura, autonomia collaborativa e funzioni di missione di terze parti. Nell’ambito della dimostrazione, Collins ha collaborato con Parasanti per integrare il loro prodotto Unite, un microservizio che consente ai sistemi di condividere containerized data in real time, per consentire ai RapidEdge LE di “insegnarsi” reciprocamente i comportamenti durante il volo, a metà missione, senza necessità dell’intervento umano.

ENAC AL FIANCO DI TUTTE LE DONNE – Enac informa: “Festa Della Donna 2024: Enac è al fianco di tutte le donne, a sostegno dell’uguaglianza di genere nella giornata internazionale dei diritti delle donne e in tutti i giorni dell’anno”.

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.: INTEGRAZIONE DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E NOMINA NUOVO PRESIDENTE – L’Aeroporto di Bologna informa: “Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A ha deliberato di reintegrare nel numero di tre i componenti del Comitato per la Remunerazione nominando il consigliere indipendente dr. Giovanni Cavallaro, in sostituzione della cessata ing. Sonia Bonfiglioli. Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ha altresì nominato il dr. Cavallaro quale Presidente del Comitato per la Remunerazione. Alla data odierna i comitati interni del Consiglio di Amministrazione risultano, pertanto, così composti: Comitato per la Remunerazione: Giovanni Cavallaro (Presidente), Giada Grandi e Laura Pascotto; Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità: Laura Pascotto (Presidente), Giovanni Cavallaro ed Elena Leti”.

IBERIA PORTA A SFILARE A PARIGI SULL’A350 LA STILISTA CHE HA CREATO LE SUE UNIFORMI – Iberia, nel suo impegno per far volare i talenti spagnoli in tutto il mondo, ha accompagnato Teresa Helbig, vincitrice del National Fashion Award 2023, nella sua prima sfilata a Parigi. “Grazie alla collaborazione della compagnia aerea con la stilista, Helbig ha realizzato il suo desiderio di sfilare per la prima volta a Parigi, dove ha presentato la sua collezione FW24/25 “1832 Sur Mer”. Molti dei partecipanti a questa sfilata si sono recati a Parigi a bordo dell’Iberia A350 Next che porta il nome di Teresa Helbig. Questo aereo moderno, dotato della tecnologia più recente, è progettato per volare con la massima efficienza. L’utilizzo di materiali sostenibili ha permesso di ridurre il suo peso di una tonnellata e di migliorare la sua efficienza in termini di consumo di carburante ed emissioni di CO2 tra il 30% e il 35%. L’A350 Next consente inoltre una migliore esperienza di viaggio con una cabina più ampia, offrendo maggiore comfort e consentendo migliori vantaggi in tutte le sue classi: Business, Premium Economy ed Economy”, afferma Iberia. “Un viaggio che ha avuto momenti davvero speciali, come il messaggio di benvenuto che il comandante ha offerto a tutti i passeggeri, o la distribuzione dei beauty case disegnati da Teresa Helbig, che saranno a disposizione dei clienti Business e Premium Economy a lungo raggio a partire da quest’estate. I beauty case seguono la linea delle divise Iberia disegnate da Helbig. Questi beauty case sostenibili comprendono nuovi prodotti cosmetici naturali e vegani, realizzati al 100% in Spagna da Uvas Frescas, provenienti dalla raccolta delle uve dei vini selezionati dal Wine Club (Araex) e serviti a bordo dei voli Iberia. Teresa Helbig è la stilista che ha creato le uniformi attualmente utilizzate dai 6.500 dipendenti della compagnia aerea, una vetrina internazionale della moda spagnola nelle 140 destinazioni di 48 paesi in cui vola Iberia. Queste uniformi, in cui predominano il blu, il rosso, il giallo, formano 56 outfit per uomo e donna disegnati con venti capi e accessori che comprendono abiti, gonne, pantaloni, camicette, camicie, cappotti, borse, guanti, abiti premaman, cardigan, blazer, gilet, sciarpe, maglioni lavorati a maglia, polo o cravatte. Lo spettacolo di Teresa Helbig a Parigi fa parte del progetto Talent on Board, con cui Iberia vuole accompagnare, sostenere e valorizzare il talento spagnolo, dentro e fuori i confini”, conclude Iberia.

ROLLS-ROYCE STUDIA LO SVILUPPO DI QUANTUM COMPUTER SOFTWARE PER CFD – Rolls-Royce informa: “L’impatto dell’informatica quantistica si fa già sentire nel campo dei software quantistici. Speriamo di utilizzare i computer quantistici per accelerare la modellazione accurata del flusso d’aria attraverso un jet engine, ad esempio, per la computational fluid dynamics (CFD). Attualmente, i nostri più grandi CFD research models risolvono equazioni con diversi miliardi di variabili, ma vogliamo arrivare oltre un trilione. In linea con il nostro obiettivo strategico di disporre di tecnologie differenziate e vantaggiose, siamo il primo grande partner industriale a guidare il lavoro di sviluppo su un software quantistico robusto a livello industriale. Di solito tali attività sono guidate da start-up, come nei nostri progetti precedenti. Collaboriamo con la UK-based quantum error correction company, Riverlane, e la Canadian-based quantum computing company, Xanadu. Il progetto su cui stiamo lavorando insieme si chiama Catalyst e fornirà una combinazione ibrida di framework quantistico-classico, ovvero dove i computer classici sono programmati per istruire i computer quantistici. Questo ci fornirà i mezzi per valutare e implementare rapidamente nuovi algoritmi quantistici, accelerando potenzialmente i tempi per farlo da diverse ore a pochi minuti, permettendoci di trarre vantaggio in anticipo dalla prima ondata di fault-tolerant quantum computers. Xanadu e Riverlane sono già nostri partner in altri progetti in cui ciascuno di noi apporta la propria competenza unica: applicazioni industriali (Rolls-Royce); algoritmi quantistici (Riverlane); compilazione ibrida quantistica-classica (Xanadu), per garantire le migliori possibilità di successo. Condividiamo anche la visione di lunga data secondo cui solo gli error-corrected quantum computers, uno schema che protegge le informazioni dal rumore nel quantum computer device stesso, forniranno un vantaggio quantistico ampio e duraturo”.