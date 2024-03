ICAO commemora il decimo anniversario della scomparsa del Flight MH 370

In occasione del decimo anniversario della scomparsa del volo MH 370 di Malaysia Airlines, avvenuta l’8 marzo 2014, l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “L’ICAO continua ad estendere le sue più sentite condoglianze alle famiglie e alle comunità colpite dalla scomparsa del volo MH 370 di Malaysia Airlines. Il fatto che l’aereo non sia stato ritrovato nei dieci anni trascorsi dalla sua scomparsa aggrava questa tragedia.

Ciò limita anche la nostra comprensione della scomparsa, ostacolando le fonamentali safety priorities in aviation: la prevenzione di incidenti e vittime.

L’indagine sull’incidente dell’MH 370 istituita e condotta dalla Malesia ha tuttavia fornito informazioni chiave che hanno consentito alla comunità internazionale di lavorare per garantire che una tragedia di questo tipo non possa ripetersi.

Gli investigatori hanno rivolto all’ICAO due raccomandazioni in materia di sicurezza: esaminare i vantaggi in termini di sicurezza derivanti dall’introduzione di standard per il real-time tracking of commercial air transport aircraft, e rivedere l’efficacia degli Emergency Locator Transmitters (ELT) montati in quel momento sugli aerei passeggeri. Gli investigatori hanno anche suggerito all’ICAO di rivedere le modalità per determinare in modo più efficace la posizione di un aereo che entra in acqua”.

“Ciò ha portato alla nascita del Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS) per il real time tracking of commercial air transport aircraft. In caso di incidente in acqua, il GADSS consente l’identificazione della posizione generale del luogo dell’incidente. Sono stati inoltre aggiornati gli standard tecnici per accogliere l’implementazione degli ELT and enhanced underwater location pingers for flight recorders.

Dopo la perdita dell’MH 370, l’ICAO ha anche lavorato per garantire ai governi il miglioramento dell’assistenza, delle risorse e delle informazioni tempestive e complete di cui hanno bisogno le vittime di incidenti e i loro cari in circostanze così tragiche.

Tuttavia, nessuno dei progressi che abbiamo fatto potrà annullare questa tragedia. Il rispetto per le vittime di incidenti aerei e per il benessere mentale, fisico e spirituale delle loro famiglie è fondamentale per l’ICAO e per tutte le parti interessate dell’aviazione, e questa priorità è al centro del nostro impegno oggi”, conclude l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano.

(Ufficio Stampa ICAO)