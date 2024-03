ACI World: i migliori aeroporti in tutto il mondo per la customer experience, scelti dai passeggeri

Airports Council International (ACI) World, in collaborazione con la società leader nella tecnologia di viaggio Amadeus, annuncia i best airports for customer experience nel mondo, scelti dai passeggeri, attraverso i rinomati Airport Service Quality (ASQ) Awards.

L’ASQ program si distingue come il principale programma di misurazione e benchmarking dell’esperienza del cliente aeroportuale a livello globale, distinguendosi per il suo costante impegno verso una metodologia rigorosa e scientifica. A differenza di altri programmi nel settore dell’aviazione, l’approccio di ASQ è ancorato alla ricerca dal vivo condotta attraverso sondaggi somministrati direttamente ai viaggiatori in aeroporto, rilevando il loro livello di soddisfazione il giorno stesso del viaggio. I sondaggi ASQ coprono oltre 30 indicatori di prestazione relativi agli elementi chiave dell’esperienza aeroportuale del passeggero, fornendo il quadro più completo del passenger experience journey. Questa metodologia distintiva è rinomata per la sua robustezza, consentendo un’inferenza statistica significativa e fornendo approfondimenti senza precedenti sull’esperienza dei passeggeri.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “Siamo lieti che nel 2023 l’ASQ program abbia superato i 400 aeroporti partecipanti, un record storico, riflettendo l’impegno dei nostri membri nel mettere il passeggero al primo posto. Allo stesso modo, ringraziamo gli ospiti che hanno dedicato il loro tempo prezioso fornendo feedback in quasi 600.000 sondaggi. La crescita globale del programma sottolinea la fiducia riposta nel suo approccio scientifico e dal vivo, rendendo ASQ lo standard di riferimento per la valutazione dell’esperienza del cliente aeroportuale nel settore dell’aviazione. Il futuro successo degli aeroporti dipende dall’impegno costante nel fornire un’esperienza cliente eccezionale in ogni punto di contatto. In un’era in cui le aspettative dei passeggeri si evolvono rapidamente, l’eccellenza nel servizio al cliente non è solo un obiettivo, è la chiave per garantire che gli aeroporti rimangano non solo gateway, ma destinazioni memorabili di per sé”.

Rudy Daniello, EVP Airport & Airline Operations, Amadeus, ha dichiarato: “È incoraggiante vedere il continuo impegno a favore dell’esperienza del cliente negli aeroporti di tutto il mondo, dimostrato nuovamente dagli ASQ Awards. Negli ultimi anni molti aeroporti hanno applicato tecnologie come il self-service e la biometria per migliorare l’esperienza dei passeggeri nei principali punti di contatto aeroportuali. Ciò che stiamo vedendo ora è il desiderio di passare al livello successivo, lavorando in modo più collaborativo con le compagnie aeree e altri partner per gestire meglio l’impatto delle disruption. La gestione delle disruption è una questione determinante per i passeggeri, quindi non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il settore, mentre sviluppa nuovi approcci che offrono risultati migliori per i passeggeri”.

Punti salienti degli ASQ Awards

Nel 2023, oltre la metà dei viaggiatori mondiali è passata attraverso un ASQ airport, sottolineando la credibilità e l’influenza del programma nel definire gli standard per servizi aeroportuali eccezionali.

Su 595.000 sondaggi raccolti nel 2023, 170 ASQ Awards sono stati vinti da 90 aeroporti in tutto il mondo.

Le categorie per le partenze includono i Best Airports per dimensione e regione, nonchè Most Dedicated Staff, Easiest Airport Journey, Most Enjoyable Airport e Cleanest Airport. Per gli arrivi, la categoria è Top Airports Globally.

9 aeroporti in tutte le regioni hanno vinto gli ASQ Awards in tutte e 5 le departure categories, massimizzando un’esperienza piacevole in ogni fase del viaggio aeroportuale:

Africa: Casablanca Mohammed V International Airport.

Asia-Pacific: Sultan Hasanuddin International Airport; Yogyakarta International Airport.

Europe: Izmir Adnan Menderes Airport; Aeroporto di Roma-Fiumicino.

Latin America: Guayaquil International Airport.

Middle East: Salalah Airport.

North America: Greenville-Spartanburg International Airport; Gerald R. Ford International Airport.

8 aeroporti vengono inseriti nell’ACI World Director General’s Roll of Excellence, un riconoscimento assegnato agli aeroporti che hanno vinto numerosi premi ASQ in un periodo di cinque anni negli ultimi 10 anni. Gli inseriti sono:

Shenzhen Bao’an International Airport.

Chandigarh Airport.

Casablanca Mohammed V International Airport.

Muscat International Airport.

Cincinnati/Northern Kentucky International Airport.

Sultan Mahmud Badaruddin II Airport.

Sultan Hasanuddin International Airport.

Zagreb International Airport.

Lista completa degli aeroporti vincitori: https://aci.aero/programs-and-services/asq/asq-awards-and-recognition/.

ACI World e Amadeus celebreranno i vincitori degli ASQ Awards 2023 e gli inserimenti nell’ACI World Director General’s Roll of Excellence durante la prestigiosa ASQ Awards Gala Dinner durante l’ACI World Customer Experience Summit and Exhibition 2024, dal 23 al 26 settembre ad Atlanta, USA.

(Ufficio Stampa ACI World)