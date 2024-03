Torino Airport riceve il premio “Most Dedicated Staff in Europe” di ACI World

L’Aeroporto di Torino ottiene un importante riconoscimento come ‘Airport with the Most Dedicated Staff in Europe’ per l’impegno profuso dal personale aeroportuale nel soddisfare le esigenze dei passeggeri.

In occasione degli ASQ – Airport Service Quality Awards di ACI World – Airports Council International, Torino Airport è stato insignito del premio ‘Airport with the Most Dedicated Staff in Europe’, che riconosce quanto sia centrale l’esperienza del passeggero in aeroporto e premia gli sforzi profusi da tutti coloro che con i passeggeri entrano in contatto e che lavorano per rendere la permanenza in aeroporto piacevole e confortevole. Il riconoscimento conferma quindi come il miglioramento dell’esperienza del cliente sia un valore fondamentale per Torino Airport.

Gli ASQ Awards, conferiti ogni anno da ACI World, riconoscono l’eccellenza aeroportuale nella customer experience a livello mondiale, sulla base dei dati raccolti tramite i sondaggi del programma ASQ. Il programma si basa su una ricerca dal vivo effettuata attraverso questionari, raccolti in aeroporto durante tutto l’anno da personale certificato, in cui i viaggiatori esprimono il proprio giudizio nel momento stesso del viaggio. I premi attestano dunque la soddisfazione dei passeggeri durante la loro permanenza in aeroporto.

Lanciato nel 2006, l’ASQ è il principale programma di monitoraggio e benchmark della soddisfazione dei passeggeri aeroportuali a livello mondiale, con quasi 400 aeroporti partecipanti in 95 Paesi. Torino Airport vi aderisce dal 2016.

L’Amministratore Delegato di Torino Airport, Andrea Andorno, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di tutti i dipendenti del Gruppo SAGAT e dell’attenzione dimostrata per migliorare costantemente l’interazione con i nostri passeggeri portandola a livelli di eccellenza. Senza dimenticare naturalmente l’impegno significativo di tutti coloro che lavorano presso il nostro scalo, per fornire la migliore esperienza possibile ai viaggiatori. Una strategia fondata sulla qualità del servizio al passeggero rappresenta infatti un fattore chiave di successo per un aeroporto”.

Luis Felipe de Oliveira, direttore generale di ACI World, ha dichiarato: “Congratulazioni a tutto il team di Torino Airport per il successo ottenuto nell’ambito del premio Airport Service Quality-ASQ Awards. La vostra dedizione all’eccellenza nell’esperienza del cliente costituisce un punto di riferimento per gli aeroporti di tutto il mondo. Continuate così”.

