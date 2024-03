Milano Linate e Milano Malpensa ricevono l’Airport Service Quality Award 2023

Per la prima volta entrambi gli aeroporti di Milano, hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento Airport Service Quality Award (ASQ) da ACI World (l’associazione mondiale degli aeroporti) posizionandosi, sulla base del giudizio complessivo espresso dai passeggeri, tra i migliori aeroporti europei nel 2023, nelle loro rispettive categorie 5-15 milioni e 25-40 milioni di passeggeri.

ASQ è un programma internazionale di sondaggio della qualità percepita e della soddisfazione dei passeggeri per tutti i servizi ricevuti in aeroporto. È gestito da ACI World attraverso un questionario comune distribuito ai passeggeri, al gate, prima dell’imbarco in ognuno degli aeroporti aderenti.

Nel 2023 hanno partecipato circa 400 aeroporti a livello mondiale di cui oltre 110 solo in Europa, e sono state quasi 600.000 le interviste raccolte. I passeggeri hanno la possibilità di esprimere le loro valutazioni e la loro soddisfazione per ogni tipologia di servizio attribuendo un punteggio da 1 (scarso) a 5 (eccellente).

Sin dal 2008 SEA rinnova l’adesione al programma ACI ASQ a cui partecipano i più importanti aeroporti del mondo.

I giudizi per gli scali di Milano Linate e di Milano Malpensa sono migliorati progressivamente negli ultimi anni, raggiungendo nel 2023 una soddisfazione generale (Overall Satisfaction) rispettivamente di 4,16 e 4,01 punti.

“Il conseguimento di questo importante riconoscimento inserisce a pieno titolo gli aeroporti di Milano nelle best practices da seguire nel settore del trasporto aereo”, ha commentato l’Amministratore Delegato di SEA Milan Airports, Armando Brunini. “Questo premio è il risultato tangibile del costante lavoro delle persone di SEA e dei colleghi operativi di Linate e Malpensa, che giorno dopo giorno mettono in campo professionalità e impegno per garantire servizi di qualità ai passeggeri dei nostri aeroporti. Siamo contenti del traguardo raggiunto ma siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare e ci impegneremo con passione a migliorare ulteriormente le nostre performance”.

Luis Felipe de Oliveira, Direttore Generale di ACI World, ha dichiarato: “Volare da Milano Linate e Milano Malpensa non è solo un transito, ma è un’esperienza di qualità. Il successo agli Airport Service Quality (ASQ) Awards sottolinea la capacità degli aeroporti di far sì che il viaggio che ha inizio in aeroporto sia piacevole e confortevole per ogni passeggero”.

(Ufficio Stampa SEA)