IATA: Emirates e Butterfly Aero Training vincono i 2024 IATA CBTA Center Innovation Award

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che Emirates e Butterfly Aero Training sono stati premiati con gli IATA Competency-Based Training and Assessment Center (CBTA Center) Innovation Awards.

Butterfly Aero Training è stata premiata per aver sviluppato un ChatBot AI che funge da istruttore virtuale all’interno dei suoi training programs. Ciò migliora l’apprendimento offrendo sessioni personalizzate e interattive che si adattano alle esigenze specifiche di ogni studente. L’AI ChatBot facilita un’esperienza di apprendimento efficiente e coinvolgente che include real-time question-answering capabilities.

Emirates è stata premiata per aver sviluppato un’app mobile dedicata al trasporto sicuro delle batterie al litio. L’app Li-Battery Acceptance integra la tradizionale formazione in aula fornendo indicazioni immediate e chiare sul trasporto delle batterie al litio, in base alla loro quantità e potenza. Questa soluzione contribuisce all’approccio olistico del settore alla gestione sicura dei rischi associati al trasporto delle batterie al litio.

“L’evoluzione dell’air cargo sector e le sfide che comporta, inclusa la movimentazione sicura delle merci pericolose, richiedono soluzioni di formazione innovative che siano allo stesso tempo efficienti e accessibili. Butterfly Aero Training ed Emirates sono stati all’altezza della sfida con approcci lungimiranti che non soddisfano solo le attuali richieste del settore, ma li posizionano anche abilmente per affrontare le sfide di domani. Siamo orgogliosi di averli nel crescente IATA CBTA Network di 208 centri”, ha affermato Frederic Leger, IATA SVP Commercial Products and Services.

Il processo di selezione per lo IATA CBTA Center Innovation Award 2024 ha previsto una valutazione da parte di una giuria indipendente, composta da esperti del settore, rappresentanti IATA e validatori indipendenti. I progetti sono stati giudicati in base alla loro innovazione, al potenziale impatto sulle priorità del settore e alla sostenibilità, alla facilità d’uso, alla fattibilità dell’implementazione e all’efficacia basata sull’evidenza.

Avviati nel 2023, gli IATA CBTA Center Innovation Awards incoraggiano tutti i membri dello IATA CBTA Network a implementare soluzioni che migliorino l’efficienza operativa, la sicurezza e la sostenibilità. I premi sono stati consegnati al World Cargo Symposium (WCS) di Hong Kong.

(Ufficio Stampa IATA)