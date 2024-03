News Brevi – 11.03.2024

I TURISTI CHE HANNO VIAGGIATO ALLE AZZORRE NEL 2023 HANNO PREFERITO VOLARE CON AZORES AIRLINES – Azores Airlines è stata la prima scelta dei viaggiatori per volare verso l’arcipelago durante l’alta stagione del 2023. I passeggeri sono rimasti soddisfatti dalla qualità e dal costo del trasporto aereo alle Azzorre, con il 64,57% del campione che esprime un elevato livello di soddisfazione per la destinazione, in generale. Questi dati sono stati pubblicati nel rapporto sulla soddisfazione dei turisti che hanno visitato le Azzorre nell’alta stagione 2023, recentemente pubblicato dal Azores Tourism Observatory. “Siamo molto lieti di vedere che Azores Airlines si distingue come la compagnia aerea più popolare quando si tratta di organizzare un viaggio nelle Azzorre. È una posizione che significa davvero molto per noi ed è una ricompensa per tutto il lavoro che abbiamo svolto per soddisfare le richieste dei viaggiatori che visitano l’arcipelago. Le compagnie aeree del Gruppo SATA sono il punto di riferimento quando si tratta di viaggiare verso e all’interno delle Azzorre e questo sondaggio ci dice che i passeggeri sono soddisfatti del servizio che offriamo”, afferma Teresa Gonçalves, Presidente di SATA Group. Nel 2023, Azores Airlines e SATA Air Açores hanno trasportato 2,4 milioni di passeggeri, il che rappresenta una crescita del 25% rispetto al 2022. Azores Airlines, la compagnia aerea che opera i collegamenti aerei fuori dall’arcipelago, ha trasportato 1,4 milioni di passeggeri, il 34% in più rispetto all’anno precedente, e il 52% in più rispetto all’anno pre-pandemia 2019.

WIZZ AIR LANCIA TARIFFE DI SALVATAGGIO PER I PASSEGGERI RYANAIR BLOCCATI SULLE ROTTE GIORDANE – Wizz Air informa: “Wizz Air annuncia tariffe speciali per i clienti colpiti dalle cancellazioni dei voli Ryanair per Amman, in Giordania, da tre Paesi europei. Le tariffe di salvataggio sono disponibili sui collegamenti tra Amman e Budapest, Milano, Roma e Vienna. Questo sottolinea ancora una volta l’impegno di Wizz Air nel garantire opzioni di viaggio accessibili e affidabili ai suoi passeggeri in Europa e in Medio Oriente. Gli interessati possono usufruire di tariffe speciali con Wizz Air sui voli da e per Amman fino al 30 aprile (incluso). I viaggiatori hanno la possibilità di prenotare un volo WIZZ con partenza fino a 3 giorni prima e 3 giorni dopo la data del volo originale Ryanair. Le tariffe di salvataggio di 29,99 EUR sono soggette a disponibilità per ogni singolo volo. I passeggeri possono effettuare la prenotazione su una pagina dedicata del sito ufficiale di Wizz Air (https://wizzair.com/en-gb/rescue). Al servizio del mercato giordano dal 2013, Wizz Air continua a offrire ancora più opportunità di viaggio ai passeggeri, offrendo ai suoi clienti tariffe convenienti su sette rotte da cinque diversi Paesi”.

ETIHAD AIRWAYS ENTRA NELLO SPIRITO DEL RAMADAN – Etihad Airways informa: “Etihad Airways celebra l’arrivo del mese sacro del Ramadan, sia in volo che a terra, per immergere i passeggeri nello spirito del Ramadan e migliorare la loro esperienza di viaggio durante questo periodo sacro. A partire dal 10 marzo i passeggeri di tutte le classi di cabina verso destinazioni Etihad selezionate possono aspettarsi una varietà di servizi su misura per accogliere gli ospiti durante il mese sacro. Pasti Iftar appositamente curati e prayer facilities dedicate saranno disponibili nelle lounge premium di Etihad e a bordo dei voli”. Turky Al Hammadi, Head of Product and Hospitality, di Etihad Airways, ha dichiarato: “Il Ramadan occupa un posto speciale nei nostri cuori, è un momento per riflettere e diffondere gentilezza. Ci impegniamo a condividere questi valori del Ramadan in tutti i punti di contatto del viaggio dei nostri ospiti, a partire dalle nostre lounge fino alle esperienze a bordo. Per il nostro menu Iftar quest’anno, il nostro team culinario ha realizzato con cura piatti speciali del Ramadan che mirano a evocare tradizioni, fondendo i sapori tradizionali degli Emirati con un tocco moderno. Il nostro impegno per ingredienti premium e sostenibili si riflette nella nostra scelta di fornitori di provenienza locale, garantendo ai nostri ospiti piatti gustosi e di alta qualità che sostengono anche l’economia locale e hanno un impatto minore sull’ambiente. Inoltre, offriamo ai membri Etihad Guest l’opportunità di donare le loro miglia, consentendo loro di diffondere gentilezza e sostenere le comunità in tutto il mondo. Abbiamo visto la generosità dei nostri ospiti con oltre 250 milioni di miglia donate a una serie di cause attraverso il programma Etihad Guest. Sono iniziative come queste che incarnano veramente lo spirito di generosità che il Ramadan rappresenta”. “Nelle lounge Etihad ad Abu Dhabi, New York, Washington DC e London Heathrow gli ospiti possono concedersi i tradizionali rinfreschi del Ramadan. I viaggiatori che interromperanno il digiuno prima della partenza potranno gustare un pasto iftar nelle lounge Etihad. Nelle cabine premium ed economy gli ospiti possono concedersi varie prelibatezze. Per gli ospiti che interrompono il digiuno subito prima o dopo l’atterraggio, Etihad fornirà Iftar bags decorate con un’opera d’arte tradizionale degli Emirati. Etihad fornisce aree di preghiera dedicate e real-time electronic Qibla pointers per consentire agli ospiti di osservare le loro pratiche religiose durante il viaggio. Il sistema di intrattenimento E-BOX esclusivo della compagnia aerea presenta una selezione di programmi dedicati Ramadan e contenuti religiosi, nonché un audio del Sacro Corano. In linea con lo spirito del mese sacro, Etihad Airways offre ai suoi membri l’opportunità di donare le loro miglia in beneficenza e contribuire alla “The Reach Campaign””, conclude Etihad Airways.

AEROPORTO DI FORLI’: TAGLIO DEL NASTRO PER IL PRIMO VOLO AIR MEDITERRANEAN – Aeroporto di Forlì informa: “Dodicimila biglietti venduti in 40 giorni; il lavoro in corso sulla quarta frequenza settimanale per Lampedusa e la seconda per Zante valutando con la massima attenzione il “valore prezioso degli slot”. E, ancora, un’opzione utile a rinsaldare nel 2025 l’intesa con la compagnia aerea greca già basata su Forlì, nonché la programmazione di ore charter da destinare al trasporto delle squadre di calcio e basket assieme ai gruppi organizzati provenienti dal mondo della scuola. Andrea Stefano Gilardi – Direttore generale & Accountable manager F.A. – Forlì Airport – in occasione del taglio del nastro del primo volo Air Mediterranean – un educational a Praga dedicato agli agenti di viaggio sabato 9 marzo – mette nero su bianco i punti di forza della stagione estiva firmata GoToFly, il network grazie al quale dall’aeroporto “Luigi Ridolfi” si volerà, dal 27 maggio, su Sicilia, Sardegna, Grecia, Albania “rinnovando altresì l’ottima intesa che ci vede partner del T.O. bolognese MySunSea”. “Dodici destinazioni operate fisicamente dal vettore greco Air Mediterranean utilizzando Boeing 737-400 – dice – così da migliorare la qualità e il comfort del viaggio””.

AMERICAN AIRLINES RICORDA IL CAPT. DAVID E. HARRIS – Il CEO di American Airlines Robert Isom ha rilasciato la seguente dichiarazione in seguito alla scomparsa del capitano David E. Harris: “Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa del capitano David E. Harris, un pioniere dell’aviazione che divenne il primo Black commercial airline pilot quando fu assunto da American Airlines nel 1964. Il capitano Harris aprì le porte e ispirò innumerevoli Black pilots a perseguire il loro sogno di volare. Onoreremo la sua eredità, assicurandoci di continuare a creare accesso e opportunità di carriera nel settore dell’aviazione per coloro che altrimenti potrebbero non sapere che è possibile. A nome di tutti noi di American, i nostri pensieri sono con la famiglia, gli amici e i colleghi del capitano Harris”.

UNITED RACCOGLIE MIGLIA PER GIRLS SCOUT USA PER AIUTARE A ISPIRARE LA PROSSIMA GENERAZIONE DI LEADERS – Questo marzo, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della donna e del 112° compleanno delle Girl Scouts, United incoraggia i membri MileagePlus® a donare miglia alle Girl Scouts of the USA (GSUSA) per contribuire a finanziare life-changing experiences per Girl Scouts through travel. United corrisponderà il primo milione di miglia raccolte per GSUSA attraverso Miles on a MissionSM, il principale programma di raccolta fondi e crowdsourcing di United, offrendo ai membri MileagePlus la possibilità di utilizzare le loro miglia. Il viaggio è una parte essenziale del percorso di molte Girl Scout poiché sono incoraggiate a esplorare, creare connessioni globali e coltivare competenze che possono utilizzare per il resto della loro vita. Più di 59.000 Girl Scout hanno viaggiato a livello nazionale o internazionale nel 2023. Secondo una ricerca GSUSA, le ragazze che partecipano ai programmi STEM delle Girl Scout sono più sicure delle proprie capacità matematiche e scientifiche e mostrano più interesse per le materie e le carriere STEM. “Noi di United crediamo che l’aviazione possa aiutare a connettere le persone e unire il mondo”, ha affermato Helon Hammond, VP of Global Learning, People and Community Impact for United. “Siamo orgogliosi di supportare le Girl Scouts degli Stati Uniti per garantire che i membri siano incoraggiati a esplorare e continuare ad apprendere attraverso i viaggi. Speriamo di ispirare i giovani leader a continuare ad apprendere attraverso i viaggi e a perseguire una carriera nel settore dell’aviazione”.

DELTA PORTA A BORDO UNA SELEZIONE DI FILM NOMINATI AGLI OSCAR® – Delta informa: “L’intrattenimento a bordo di Delta presenta una selezione di film nominati all’Oscar® e contenuti pluripremiati. Con oltre 162.000 seatback screens sulla sua flotta globale, più di qualsiasi altro U.S.-based carrier, il team interno di esperti di Delta seleziona i migliori contenuti da portare a bordo ogni mese, in collaborazione con i principali studi cinematografici e partner di alto profilo”. “Molti dei film nominati ai premi di quest’anno sono stati già selezionati per il nostro intrattenimento a bordo, a testimonianza dell’esperienza e della passione del team di Delta Studio nel celebrare l’eccellenza e la diversità nel cinema”, afferma Ekrem Dimbiloglu, Managing Director of Customer Experience, Delta Studio & Wi-Fi. “Disponiamo di un’incredibile piattaforma in cui possiamo raccontare le storie del mondo e mantenere il controllo costante sui migliori contenuti da portare a bordo, per questo è motivo di grande orgoglio per il nostro team.” I soci SkyMiles che viaggiano su aerei dotati della nuova Delta Sync seatback experience possono utilizzare l’app Fly Delta per accedere al seatback screen. Delta Sync seatback è attualmente disponibile su più di 185 aerei e verrà esteso ad altri aerei entro la fine dell’estate.

ICAO: MIGLIORARE LA CROSS-BORDER TRANSFERABILITY OF AIRCRAFT – Riconoscendo l’importanza di norme armonizzate, pratiche e processi semplificati nel contesto delle cross-border aircraft transactions, un nuovo accordo tra International Civil Aviation Organization (ICAO) e Aviation Working Group (AWG) faciliterà le iniziative di rafforzamento delle capacità per gli Stati, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, per migliorare ulteriormente la sicurezza e l’efficienza di questi processi. Questo lavoro si concentrerà sulle aree critiche della cross-border transferability of aircraft e del rispetto della Convention on International Interests in Mobile Equipment and its Aircraft Protocol (the Cape Town Convention). Si basa sulla cooperazione di lunga data tra le due organizzazioni. L’accordo prevede lo sviluppo di un supporto completo all’implementazione, attraverso workshop, formazione e Implementation Packages (iPacks) relativi al cross-border aircraft transfer process.

IL FUTURO DELL’AVIAZIONE AL SECONDO CHANGI AVIATION SUMMIT – Il 19 febbraio 2024 il presidente del Consiglio dell’ICAO Salvatore Sciacchitano ha espresso il sostegno dell’organizzazione per una ripresa sostenibile e resiliente del trasporto aereo attraverso il suo discorso al Second Changi Aviation Summit, a cui hanno partecipato oltre 400 alti funzionari governativi, leader del settore e rappresentanti di organizzazioni internazionali. Con il tema “The Future of Aviation: Navigating a Post-Pandemic World”, il vertice ha fornito una piattaforma di fondamentale importanza per l’ICAO e la comunità aeronautica globale per discutere le opportunità e le sfide affrontate dal trasporto aereo a livello internazionale. A margine del Changi Aviation Summit, gli incontri bilaterali di Sciacchitano hanno offerto importanti opportunità per esplorare modi per far avanzare e approfondire la cooperazione dell’ICAO con i suoi Stati membri. La cooperazione dell’ICAO con Singapore nel settore dell’aviation training ha compiuto un importante passo avanti in seguito alle discussioni con il ministro Chee, con la firma di due accordi in questo settore. La sostenibilità ambientale è stata una priorità. Ciò si è riflesso nella partecipazione a una tavola rotonda sulla sostenibilità sul tema “Accelerating Sustainable Aviation Fuels (SAF) Production”.

DIVERSI RISULTATI PER IL PROGRAMMA F-35 NELLE ULTIME SETTIMANE – Nelle ultime settimane, il programma F-35 ha visto molti risultati. “La Royal Navy aircraft carrier HMS Prince of Wales ha imbarcato il suo contingente di F-35 più numeroso di sempre per la più grande esercitazione della NATO, Steadfast Defender. Gli F-35B del Royal Air Force 617 Squadron stanno aiutando il Regno Unito e i suoi alleati a rafforzare la deterrenza collettiva in Europa. “Con l’attuale situazione di sicurezza in Europa, l’esercitazione è estremamente rilevante e più importante che mai”, ha affermato il Royal Norwegian Air Force Brig. Tron Strand, commander of the Norwegian Air Operations Center. Altri risultati importanti: gli U.S. Marine F-35B si sono addestrati in Giappone; Dutch defense officials hanno aperto un nuovo F-35 maintenance depot; l’U.S. Air Force ha aperto una nuova F-35 field training detachment facility in Inghilterra; gli F-35 italiani hanno concluso con successo uno schieramento a sostegno della NATO air policing mission in Polonia; la Finlandia ha approvato i piani per costruire una F135 maintenance facility”, afferma Lockheed Martin.