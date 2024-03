Delta riprende i collegamenti da Venezia per New York

Delta Air Lines ha ripreso oggi i suoi voli non-stop tra l’aeroporto Marco Polo di Venezia e New York-JFK. I collegamenti saranno operati giornalmente utilizzando un Boeing 767-300 da 216 posti.

Inoltre, per la prima volta, la compagnia aerea offrirà due voli da Venezia per Atlanta, riprendendo entro il mese di marzo il suo collegamento non-stop, e aggiungendo un secondo volo per tutta l’estate verso questa destinazione. La compagnia opererà un totale di 17 voli settimanali tra Venezia e gli Stati Uniti durante il periodo di picco della stagione estiva e offrirà voli in coincidenza per oltre 200 città in tutto il Nord America e oltre.

“Quest’estate Delta offre ai propri passeggeri una scelta ancora maggiore di collegamenti tra Venezia e gli Stati Uniti con il volo per New York e con un’operatività potenziata per Atlanta, il principale hub al mondo”, ha detto Matteo Curcio, senior vice president per l’Europa, Medio Oriente, Africa e India della compagnia aerea. “Una delle destinazioni più belle al mondo, Venezia è molto popolare fra i viaggiatori statunitensi, e i nostri collegamenti rappresentano anche importanti opportunità di business e di turismo per la città e la regione, ed una impareggiabile occasione per i veneti di scoprire destinazioni diverse attraverso le Americhe”.

“La ripresa dei collegamenti di Delta Air Lines verso gli hub di New York e Atlanta conferma la crescita costante dei flussi tra Venezia e il Nord America, che con oltre un milione di passeggeri nell’ultimo anno hanno ampiamente superato i volumi del 2019”, ha commentato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “L’incremento a 10 frequenze settimanali sulla rotta Venezia-Atlanta amplierà ulteriormente l’offerta di destinazioni in connessione con il Nord, Centro e Sud America”.

“Sui voli Delta, i passeggeri potranno scegliere tra quattro esperienze di prodotto: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. I passeggeri Delta One possono distendersi su poltrone completamente reclinabili e usufruire di servizi premium, come biancheria realizzata in modo sostenibile, più opzioni di bevande e un menù di stagione di quattro portate realizzato da chef di grido. Chi vola in Delta Premium Select dispone di più spazio per rilassarsi e distendersi, con una poltrona più ampia, una reclinazione più profonda, poggiapiedi regolabile e poggiagambe. A bordo è disponibile un’ampia scelta di opzioni di intrattenimento, e si può rimanere connessi tramite Wi-Fi, oltre ad usufruire della messaggistica mobile gratuita.

Grazie ad un investimento Delta di 12 miliardi di dollari all’interno di diversi terminal aeroportuali, i frequent flyer della compagnia disporranno di nuove lounge premium all’aeroporto JFK di New York e in altre destinazioni negli Stati Uniti, tra cui Boston e Los Angeles. I passeggeri con voli in coincidenza beneficeranno anche delle migliorie effettuate al Terminal 4 dell’aeroporto di New York-JFK, che consente oggi transfer più semplici per ulteriori 60 voli in coincidenza”, conclude Delta Air Lines.

L’orario estivo 2024 Delta tra Venezia e New York-JFK opera in collaborazione con i partner europei Air France, KLM e Virgin Atlantic nel modo seguente:

DL 289 – Venezia: 12.15 – New York-JFK: 17.05 – Giornaliero.

DL 288 – New York-JFK: 20.55 – Venezia: 10.15 (+1 giorno) – Giornaliero.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Gruppo SAVE – Photo Credits: Delta Air Lines)