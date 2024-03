Ryanair rinnova la partnership con Vistair

Ryanair ha rinnovato la sua partnership con Vistair, leader di mercato nella fornitura di sistemi avanzati di gestione dei contenuti operativi e della sicurezza per l’industria aeronautica, per altri 5 anni. “Come parte di questo rinnovo, Ryanair continuerà a utilizzare il sistema leader del settore per la gestione dei documenti di Vistair, DocuNet, per semplificare la creazione, la distribuzione e la manutenzione dei manuali operativi mentre la compagnia aerea continua a crescere con l’obiettivo di 800 aeromobili e 300 milioni di passeggeri entro il 2034″, afferma Ryanair.

Il Chief Operating Officer di Ryanair, Neal McMahon, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare un’estensione di 5 anni della nostra partnership di lunga data con Vistair. In qualità di compagnia aerea numero 1 in Europa, l’affidabile ed efficiente sistema di gestione dei documenti di Vistair, DocuNet, ci ha aiutato a mantenere l’efficienza operativa e la reattività in tutta la nostra vasta flotta e nelle operazioni complesse. DocuNet continua a soddisfare le nostre elevate aspettative, contribuendo alle nostre solide performance operative, assicurando che Ryanair rimanga all’avanguardia negli standard operativi e di conformità mentre continuiamo a crescere l’obiettivo di 800 aeromobili e 300 milioni di passeggeri entro il 2034”.

Dominic Clarke, Chief Commercial Officer di Vistair, ha aggiunto: “Siamo lieti di estendere la nostra partnership con Ryanair. Il rinnovo di questo accordo riflette la fiducia che Ryanair ripone in Vistair e DocuNet. Essendo il più grande gruppo di compagnie aeree d’Europa, le prestazioni operative superiori sono fondamentali. Non vediamo l’ora di continuare a supportare Ryanair nel raggiungimento dell’eccellenza operativa e nel mantenimento dei più elevati standard di conformità”.

Nel gennaio 2024, Vistair e Comply365 hanno annunciato la loro fusione, creando un fornitore globale leader di tecnologie per la conformità, la sicurezza e l’intelligence dei dati al servizio dei settori dell’aviazione, della difesa e ferroviario.

