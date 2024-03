GE Aerospace investirà oltre 650 milioni di dollari in Manufacturing Facilities e Supply Chain nel 2024

GE Aerospace ha annunciato quest’anno l’intenzione di investire 650 milioni di dollari nelle sue manufacturing facilities e supply chain, per aumentare la produzione e rafforzare la qualità, supportando meglio i suoi commercial and defense customers.

“Mentre GE Aerospace si prepara a diventare un’azienda autonoma questa primavera, stiamo facendo investimenti significativi nel futuro del volo e nelle decine di communities and supplier partners che ci aiutano a realizzarlo”, ha affermato H. Lawrence Culp, Jr., Chairman and CEO of GE and CEO of GE Aerospace. “Questi investimenti fanno parte del prossimo capitolo di GE Aerospace, supportando equipaggiamenti all’avanguardia e miglioramenti della sicurezza che ci aiuteranno a soddisfare le crescenti esigenze dei nostri clienti”.

“Il piano di investimenti per il 2024 prevede che quasi 450 milioni di dollari siano destinati a nuove macchine, inspection equipment, ammodernamenti degli edifici, nuove test cells e miglioramenti della sicurezza presso 22 strutture GE Aerospace in 14 stati. Altri 100 milioni di dollari andranno ai partner fornitori con sede negli Stati Uniti.

Alcuni degli investimenti includono:

54 milioni di dollari ad Auburn, Alabama, per additional additive (3D printing) machines and tooling per aumentare la produzione di military rotorcraft engine components, insieme a narrow and widebody commercial aircraft engines. La additive manufacturing è una tecnologia fondamentale che consente maggiori perfomance e fuel efficiency, riducendo al contempo il peso e il numero di componenti.

30 milioni di dollari a Lynn, Massachusetts, per investimenti in engine assembly and testing per supportare la produzione di U.S. and allied military helicopter and fighter jet engines. Ulteriori investimenti verranno utilizzati per la manutenzione della struttura e si baseranno sugli investimenti effettuati nel 2023.

46 milioni di dollari a quattro strutture della Carolina del Nord, che producono parti e assemblano motori per aeromobili narrowbody o widebody, per soddisfare la crescente domanda. Asheville riceverà 11 milioni di dollari per macchine ad alta precisione utilizzate per produrre componenti critici; Durham riceverà più di 7 milioni di dollari per strumenti e attrezzature per aumentare la capacità di assemblaggio dei motori; West Jefferson riceverà quasi 5 milioni di dollari per attrezzature per il controllo della qualità e macchinari ad alta tecnologia; Wilmington investirà 22 milioni di dollari in macchine e attrezzature specializzate per aumentare la capacità.

107 milioni di dollari alle strutture nella greater Cincinnati region. Ulteriori additive manufacturing machines, nuovi strumenti e attrezzature, nonché la modernizzazione e l’aggiornamento delle test cells consentiranno all’azienda di aumentare la capacità produttiva dei motori utilizzati in commercial aircraft e U.S. and allied military helicopter and fighter jets.

100 milioni di dollari rafforzeranno la U.S. supply chain dell’azienda, aiutando i fornitori a costruire e mantenere le capacità necessarie per una crescita sostenuta. I suppliers forniscono materiali (fusioni e forgiati) e alcune early-stage parts for commercial and military engines.

Per supportare i propri clienti che operano in tutto il mondo, GE Aerospace prevede inoltre di investire circa 100 milioni di dollari in alcuni dei suoi siti internazionali in Nord America, Europa e India“, afferma GE Aerospace.

“Si tratta di un investimento nel futuro della produzione, che ci garantisce di poter continuare a produrre motori e servizi all’avanguardia e di alta qualità, soddisfacendo al tempo stesso la domanda dei clienti”, ha affermato Mike Kauffman, GE Aerospace Supply Chain Vice President.

“Molti di questi investimenti vengono effettuati grazie alla collaborazione tra dipendenti e leader per trovare modi per migliorare la sicurezza, la qualità, le consegne e i costi, attraverso il nostro lean operating model, FLIGHT DECK.

Oltre agli investimenti annunciati oggi, GE Aerospace sta assumendo più di 1.000 dipendenti per posizioni esterne aperte presso i suoi stabilimenti statunitensi.

GE Aerospace e i suoi partner equipaggiano tre voli commerciali su quattro in tutto il mondo e due terzi degli aerei militari statunitensi. GE Aerospace continua a vedere una forte domanda da parte dei suoi clienti militari e commerciali per nuovi motori e per massimizzare la disponibilità dei motori operativi. Il piano di investimenti del 2024 espande la capacità dell’azienda di continuare ad aumentare la produzione di motori LEAP, di prepararsi per la produzione del GE9X e continuare a supportare le forze armate statunitensi e i loro alleati in tutto il mondo”, conclude GE Aerospace.

