News Brevi – 12.03.2024

AERONAUTICA MILITARE :EVACUAZIONE SANITARIA E UMANITARIA DI 14 BAMBINI PALESTINESI CON C-130J – Lo scorso weekend, il personale dell’Aeronautica Militare ha preso parte a una missione di evacuazione sanitaria e umanitaria (MEDEVAC), organizzata dal Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi) dello Stato Maggiore Difesa in collaborazione con l’Unità di Crisi della Farnesina e realizzata su indicazione del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale (MAECI). Questo è il terzo volo effettuato con i velivoli militari da trasporto tattico C-130J della 46a Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare, dopo quelli del 29 gennaio e del 9 febbraio. Sabato 9 marzo, il C-130J, proveniente da Pisa, è decollato dall’Aeroporto di Pratica di Mare diretto al Cairo (Egitto) dopo aver imbarcato medici, infermieri e materiale sanitario dell’Aeronautica Militare, un medico e un’infermiera dell’Istituto Gaslini di Genova –specializzati nel trasporto e nella stabilizzazione di bambini critici anche in ambienti difficili –, personale dell’Unità di Crisi del MAECI e una mediatrice culturale dell’Istituto Nazionale Migrazione e Povertà (INMP) del Ministero della Salute. Arrivati nella capitale egiziana nel tardo pomeriggio e sbrigate le pratiche doganali, in serata il personale sanitario di Aeronautica Militare e Gaslini ha visitato, presso l’Ospedale italiano “Umberto I” del Cairo, i pazienti più critici per prendere le ultime decisioni sull’opportunità o meno di un loro trasferimento in Italia. Il giorno successivo sono stati quindi imbarcati, sul velivolo militare, un totale di 45 passeggeri: 22 pazienti, di cui 14 bambini, e 23 accompagnatori. In cabina hanno preso posto cinque barelle e durante il volo è stato necessario stabilizzare uno dei giovani pazienti, su cui si è nuovamente dovuto intervenire una volta atterrati a Pisa. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto, costantemente informato sullo svolgimento dell’operazione, ha dichiarato: “L’Italia sta facendo e continuerà a fare tutto il possibile per alleviare le sofferenze della popolazione civile. Ancora una volta la Difesa ha dato dimostrazione di professionalità, competenza e grande umanità. Per questo motivo voglio ringraziare il personale militare che, assieme a quello del MAECI, ha operato nel posto avanzato di coordinamento in Egitto”. I passeggeri palestinesi, alcuni accolti dalla Croce Rossa all’Aeroporto di Ciampino (RM) dov’era presente anche il Comandante del COVI Francesco Paolo Figliuolo, e altri presi in carico una volta sbarcati all’Aeroporto di Pisa, sono stati ricoverati negli ospedali individuati dal Ministero della Salute: Santobono di Napoli; Meyer di Firenze; Gaslini di Genova; Sant’Andrea di Roma; Niguarda di Milano; Rizzoli di Bologna; Bambin Gesù di Roma (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

‘IN VIAGGIO VERSO’: VENTO DI LORCA, LA POESIA DI G. MASCIA ALLA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY – L’Aeroporto di Cagliari informa: “Venerdì 15 marzo alle 18.00 la Cagliari Airport Library ‘Gigi Riva – Rombo di tuono’ ospiterà la messa in scena di Vento di Lorca, testo scritto, diretto e interpretato da Manuel Etzi. L’opera è liberamente tratta dall’omonima raccolta di poesie del cagliaritano Gianni Mascia, pubblicata dalla casa editrice Catartica Edizioni nel 2023. La rappresentazione scenica curata da Etzi sarà l’occasione per presentare il lavoro di Mascia in presenza del poeta e dell’attore Carlo Porru nel corso di un incontro moderato dalla giornalista Alessandra Addari. L’evento avrà la forma di una performance in cui Etzi accompagnerà il pubblico a immergersi tra i versi del poeta e nella sua esistenza grazie a una narrazione emozionale e avvincente. Durante la serata saranno rappresentati monologhi brevi, reading poetici e l’intervista al poeta, in un alternarsi di voci e atmosfere capace di creare un coinvolgente racconto delle passioni che hanno permeato il percorso umano e artistico del poeta Gianni Mascia e che lo hanno portato a vagabondare per il mondo, fino al suo viaggio rivelatore in America Latina, tra la Colombia, l’Ecuador e il Perù. L’incontro di venerdì prossimo avrà luogo nel contesto della rassegna ‘IN VIAGGIO VERSO’, serie di eventi concepiti dalla Cagliari Airport Library ‘Gigi Riva – Rombo di tuono’ per promuovere un dibattito culturale sul viaggio che decolla dall’aeroporto per atterrare su spazi e idee sempre diversi. Partire ‘IN VIAGGIO VERSO’ Vento di Lorca di Gianni Mascia con Manuel Etzi è semplice: l’evento è aperto a tutti e gratuito. I partecipanti all’evento riceveranno un voucher che ridurrà il costo del parcheggio alla cifra simbolica di 1 euro”.

AERONAUTICA MILITARE: RINNOVATO L’ACCORDO CON L’UNIVERSTA’ DI FIRENZE – Lunedì 11 marzo è stato rinnovato l’accordo tra l’Aeronautica Militare, rappresentata dal Generale di Brigata Aerea Marco Lant, Capo dell’Ufficio Generale per l’Innovazione Manageriale (UIM), e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Professor Carlo Odoardi, per l’istituzione del Laboratorio di ricerca Human Resource Management per l’Innovazione (HRMxI). L’evento si è svolto presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, alla presenza del Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, Comandante dell’Istituto, e di una rappresentanza del personale dell’UIM e dell’Università di Firenze. Il Laboratorio HRMxI, avviato nel 2014, è finalizzato alla promozione di un modello organizzativo orientato all’innovazione e allo sviluppo delle competenze manageriali del personale dell’Aeronautica Militare. La collaborazione prevede la costruzione di modelli di analisi, monitoraggio e verifica dei processi di gestione e valorizzazione del personale, l’analisi dei modelli di leadership e di valutazione della performance innovativa, nonché la raccolta di elementi utili per orientare eventuali nuovi iter formativi. L’Ufficio Generale per l’Innovazione Manageriale (UIM) è l’organismo alle dirette dipendenze del Capo di S.M.A. che si occupa di Ricerca & Sviluppo nel campo dell’innovazione organizzativa, fornendo consulenza al vertice dell’organizzazione per l’implementazione e la gestione di Servizi Innovativi Integrati di Project, Quality, Knowledge e Human Resource, per il costante miglioramento dei processi organizzativi e decisionali e per l’attuazione dei suoi programmi e progetti. L’UIM svolge inoltre la funzione di Portfolio, Programme e Project Office (P3O) per l’Aeronautica Militare. Infine, l’Ufficio rende disponibile il personale che costituisce l’Organismo di Certificazione (OdC) AMiCERT, ente accreditato per la certificazione delle figure professionali e dei sistemi di gestione che rappresenta un unicum all’interno della Pubblica Amministrazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’IMPEGNO PER LE DONNE AL CENTRO DI EMIRATES GROUP – Emirates informa: “Emirates Group ha celebrato la Giornata internazionale della donna 2024 con un’autrice di bestseller, lanciando una nuova iniziativa ed evidenziando il suo costante impegno e i costanti investimenti nelle donne e nell’uguaglianza di genere sul posto di lavoro. Il Gruppo ha lanciato il proprio Gender Balance Council per rappresentare tutte le donne dipendenti, creare una piattaforma di condivisione delle conoscenze e promuovere la causa dell’equilibrio di genere. All’ordine del giorno del consiglio ci sono programmi di tutoraggio, seminari di sviluppo professionale, sensibilizzazione ed eventi che sostengono le donne nella forza lavoro. Un obiettivo chiave sarà quello di sostenere gli impegni esistenti del Gruppo, tra cui l’impegno dell’UAE Gender Balance Council, il NOORA network, i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e il 25×2025 IATA. I dipendenti del Gruppo hanno assistito agli interventi di Liz Wiseman, autrice di bestseller di numerosi libri sulla leadership, tra cui Multipliers, e CEO della società di ricerca sulla leadership, Wiseman Group. Liz ha lasciato al suo pubblico preziosi spunti e strategie pratiche per migliorare le proprie capacità di leadership. La strategia di equilibrio di genere di Emirates Group è triplice: parità di retribuzione ed equo compenso; reclutamento, sviluppo e promozione equi; politiche, programmi e iniziative di inclusione equilibrati. Le strutture retributive e retributive del Gruppo sono prive di pregiudizi di genere. Al 1° marzo 2024 le donne nella forza lavoro del Gruppo sono aumentate dell’1% a 26.896, ovvero il 43% della forza lavoro, di cui 1.240 cittadini degli UAE, a rappresentare il 39% dei quadri intermedi e il 15% dei dirigenti”.

EMBRAER-X ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON GREENTOWN LABS – Embraer-X e Greentown Labs hanno annunciato oggi una nuova partnership focalizzata sulla mobilitazione di soluzioni climatiche e sull’accelerazione del futuro dell’aviazione sostenibile. L’annuncio è stato fatto durante una serie di panel con leader del settore al South by Southwest (SXSW) 2024, un evento di punta per la creatività e l’innovazione. Greentown, il più grande incubatore di tecnologie climatiche del Nord America, condivide gli stessi principi di sostenibilità di Embraer-X e mira a catalizzare soluzioni climatiche attraverso l’imprenditorialità, la partnership e la collaborazione. Attraverso la Megawatt Partnership di Greentown ed Embraer-X, Embraer-X avrà l’opportunità di impegnarsi profondamente con le oltre 200 startup dell’incubatore e avrà accesso a eventi curati e personalizzati. “Stiamo espandendo continuamente le nostre iniziative globali di innovazione aperta e la collaborazione con Greentown Labs rappresenta un altro passo importante nello sforzo collaborativo del settore aeronautico per connettere persone disposte a creare nuovi percorsi che abbiano un impatto positivo sul nostro mondo”, ha affermato Daniel Moczydlower, CEO di Embraer-X. Agendo come acceleratore del mercato, Embraer-X ha accesso a nuove imprese e soluzioni innovative e promuove la collaborazione con hub di innovazione, co-investitori e partner in linea con gli obiettivi del settore aeronautico. “Greentown è entusiasta di collaborare con Embraer-X, che è all’avanguardia nella riduzione delle emissioni del trasporto aereo, che rappresentano sia una grande sfida climatica che un’opportunità di innovazione”, ha affermato Kevin Knobloch, CEO e presidente di Greentown. “Siamo ansiosi di coinvolgere Embraer-X con le nostre startup che stanno sviluppando soluzioni per l’aviazione sostenibile e di vedere i risultati positivi che derivano da queste entusiasmanti collaborazioni”. Con sede a Somerville, Massachusetts, e Houston, Texas, Greentown riunisce e collega l’ecosistema delle tecnologie climatiche, comprese startup, leader aziendali, investitori e altri, per adattare rapidamente le tecnologie climatiche.

ENTRA IN SERVIZIO IL PIPISTREL VELIS ELECTRO SERIAL NUMBER 100 – Pipistrel, una società Textron Inc., ha annunciato oggi il completamento della produzione del suo centesimo Velis Electro, il primo type-certified electric aircraft al mondo, segnando una pietra miliare significativa. Il Velis Electro serial number (S/N) 100 è stato consegnato al cliente Green Aerolease, un French sustainable aircraft rental business con l’ambizione di accelerare la transizione ambientale dell’industria aeronautica in tutta Europa attraverso il suo turnkey rental service. “Il Velis Electro guida il viaggio verso soluzioni di volo più sostenibili e l’entrata in servizio del S/N 100 è un risultato notevole”, ha affermato Gabriel Massey, President and Managing Director of Pipistrel. “Fortificato da oltre 15 anni di esperienza nel volo elettrico, questo velivolo offre alle scuole di volo un’opzione più rispettosa dell’ambiente, con un’imbattibile efficienza in termini di costi”. Green Aerolease ha anche preso in consegna il suo primo Pipistrel Explorer, un versatile two-seat combustion engine aircraft in grado di effettuare operazioni VFR (Visual Flight Rules) sia diurne che notturne. Velis Electro S/N 100 sarà operato in Germania da Green Aviation Hub. Il Velis Electro è stato certificato dall’EASA nel 2020, seguita da numerose altre agenzie di regolamentazione. L’aereo è attualmente in servizio in oltre 30 paesi in tutto il mondo.

QANTAS SOSTIENE LE COMUNITA’ REGIONALI IN AUSTRALIA – La compagnia aerea di bandiera australiana ha invitato i regional community groups di tutto il paese a richiedere una quota del suo multi-million dollar grants program. Il Qantas Regional Grants program elargirà quest’anno altri 2 milioni di dollari in sovvenzioni per sostenere gruppi e progetti comunitari no-profit con sede in Australia a beneficio delle aree regionali. Per cinque anni sono stati accantonati complessivamente 10 milioni di dollari. Quest’ultima tornata segue l’interesse record dello scorso anno, con trentadue gruppi comunitari scelti tra 1.600 domande provenienti da tutta l’Australia per ricevere una sovvenzione che includeva una combinazione di denaro, voli e supporto di marketing. I destinatari vengono determinati da una giuria composta da rappresentanti del community group e di Qantas e le iscrizioni si chiudono il 10 maggio 2024. I vincitori verranno annunciati a luglio 2024.

AEROPORTO DI BOLOGNA: COMUNICATO STAMPA SUI TEMI DELL’IMPATTO ACUSTICO NELL’INTORNO AEROPORTUALE – L’Aeroporto di Bologna informa: “Nell’ambito del programma di monitoraggio e gestione dell’impatto acustico, ADB ha predisposto il calcolo del livello di rumore aeroportuale (LVA) riferito all’anno 2023, ai sensi della vigente normativa. In proposito ed effettuato il confronto della mappa di rumorosità effettiva 2023 con i limiti acustici previsti dalle mappe di zonizzazione acustica aeroportuale, sono stati rilevati nel corso del 2023 alcuni superamenti di tali limiti in corrispondenza di aree ricadenti prevalentemente nel settore Ovest dell’intorno aeroportuale e caratterizzate da limitata estensione superficiale e bassa densità abitativa. Le medesime rilevazioni hanno altresì verificato il contenimento dei livelli di emissione entro i limiti acustici in corrispondenza delle aree ad alta densità abitativa situate nel settore Est dell’intorno aeroportuale (quartieri Navile, Pescarola, Corticella). La società di gestione aeroportuale ritiene che i limitati e circoscritti superamenti soprindicati siano ascrivibili alle proattive e positive procedure ed ordinanze condivise in sede di Commissione tra tutti i componenti al fine di contenimento dell’impatto acustico sulle aree densamente abitate limitrofe l’aeroporto. Tali misure hanno riguardato, rispettivamente, l’ordinanza N° 5/2023 del 14/06/2023 ENAC di introduzione di ulteriori restrizioni operative ed il dimezzamento della capacità operativa di pista in fascia “notte” che ha consentito dal 19/06/2023 la drastica riduzione dei sorvoli notturni sull’abitato di Bologna, e la procedura operativa ENAV di modifica salita iniziale per decolli Pista 12 verso Bologna che, dal 07/09/2023, anticipando la quota di virata da 800 piedi a 520 piedi, ha consentito un efficace spostamento delle traiettorie di decollo su aree a minore densità abitativa. Tali azioni, nel complesso, hanno consentito di ridurre la popolazione complessiva esposta ai livelli di rumorosità aeroportuale. In relazione al rilevato superamento, nei circoscritti ambiti segnalati, dei limiti acustici come suindicato AdB avvierà con immediatezza le opportune interlocuzioni con i componenti la Commissione ex art. 5 D.M. Ministero dell’Ambiente 31/10/1997, al fine di mettere a punto in termini aggiornati ed adeguati il piano di risanamento acustico così come prescritto dalla normativa di livello europeo e nazionale, altresì destinando risorse adeguate e coerenti con i piani di sviluppo sostenibile della società di gestione aeroportuale, altresì condividendo con i Comuni interessati efficaci impieghi del gettito della tassa di scopo IRESA”.

GLI EUROFIGHTER TYPHOON PROTAGONISTI DI UN’ESERCITAZIONE IN ARABIA SAUDITA – Gli Eurofighter Typhoon del RAF (Fighter) Squadron hanno preso parte alla Spears of Victory, un’esercitazione aerea multinazionale organizzata dalla Royal Saudi Air Force nel Regno dell’Arabia Saudita. Durante l’esercitazione – che è su scala più piccola ma simile per complessità all’esercitazione Red Flag guidata dagli Stati Uniti – i Typhoon della RAF hanno effettuato sortite giornaliere. In totale hanno preso parte oltre 60 velivoli, tra cui Eurofighter Typhoon, Tornado e F-15 della Royal Saudi Air Force ospitante. Anche la Royal Air Force dell’Oman era rappresentata con il loro Typhoon. Inoltre, c’erano squadroni provenienti da Pakistan, Grecia, Emirati Arabi Uniti e Francia, mentre gli Stati Uniti hanno sostenuto l’azione fornendo capacità di rifornimento in volo. Durante le sortite, i piloti hanno svolto un’ampia gamma di missioni di addestramento, comprese defensive counter-air and offensive counter-air operations, nonché air interdiction training contro minacce sia reali che simulate. L’esercitazione richiedeva un’ampia area di addestramento e la base aerea King Abdulaziz, Dhahran, situata vicino alla costa del Golfo nell’est dell’Arabia Saudita era l’ideale, fornendo un’area di addestramento che copriva circa 300 km quadrati.