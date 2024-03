Iberia e Iberia Express premiate a Tenerife come le compagnie aeree più puntuali d’Europa nel 2023

Iberia e Iberia Express hanno ricevuto i premi che le accreditano come le compagnie aeree più puntuali in Europa nel 2023, secondo la classifica stilata dalla società di consulenza internazionale Cirium. Alla cerimonia di premiazione, avvenuta presso l’Aeroporto di Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, hanno partecipato Miguel Ángel Rodríguez, Direttore Generale della Pianificazione, Formazione e Promozione Turistica del Governo delle Isole Canarie; Francisco Javier Osmán, Direttore dell’Aeroporto di Tenerife Norte; Mike Malik, direttore marketing di CIRIUM; Carlos Gómez, CEO di Iberia Express e Gonzalo Salinas, direttore del Centro di Controllo Operativo di Iberia.

In questo evento, Iberia è stata riconosciuta come la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa e la quinta nel mondo, con l’84,38% di voli puntuali su un totale di 170.750 voli.

“Per Iberia, questo premio è motivo di orgoglio per essere costantemente in cima alla classifica delle compagnie aeree più puntuali del mondo. Questo premio non è solo un riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto, ma anche uno stimolo a continuare a lavorare per perfezionare il complesso macchinario che garantisce che gli aerei decollino e atterrino in orario. Un lavoro, come dicevo, in cui sono coinvolte centinaia di persone, perfettamente sincronizzate per rispondere a qualsiasi inconveniente che possa verificarsi, sia esso tecnico, dovuto al meteo o a un evento sull’aeroporto di origine o di destinazione, tra gli altri”, ha dichiarato Gonzalo Salinas, Direttore del Centro di Controllo delle Operazioni di Iberia, durante la cerimonia di premiazione.

Con una percentuale di arrivi puntuali dell’84,58% lo scorso anno, Iberia Express è stata la compagnia aerea più puntuale in Europa e la quinta compagnia aerea low cost più puntuale al mondo, secondo l’On-time Performance Report di Cirium. Inoltre, nelle Isole Canarie, la compagnia ha operato quasi 16.000 voli nel 2023 con un tasso di puntualità in partenza dell’88,33%.

“In Iberia Express ci impegniamo a mantenere elevati standard di efficienza ed eccellenza nelle nostre operazioni per offrire la migliore esperienza ai nostri clienti su ogni volo. Questo risultato è motivo di orgoglio per noi perché serve come prova dell’impegno e della dedizione di tutta la squadra di Iberia Express”, ha affermato Carlos Gómez, Direttore Generale di Iberia Express, durante la cerimonia.

Per celebrare questo riconoscimento, un aereo di Iberia Express è stato marchiato con il sigillo di puntualità Cirium e porterà questo disegno per tutto il 2024. L’aereo prescelto porterà anche il nome “Canary Islands” in omaggio a questo mercato, che fin dall’inizio è stato un elemento chiave per la compagnia.

Carlos Gómez ha voluto sottolineare l’importante ruolo delle Isole Canarie per la compagnia aerea, attualmente posizionate come il suo mercato più importante. “Nel 2023 supereremo per la prima volta i 2,8 milioni di passeggeri con l’arcipelago e siamo già molto vicini a raggiungere la cifra di 20 milioni di clienti nei 12 anni in cui operiamo nella regione. Le Isole Canarie rappresentano circa il 40% della nostra produzione, quindi siamo orgogliosi di venire qui a ricevere e festeggiare questo importante premio”.

Negli ultimi otto anni Iberia è stata tra le compagnie aeree più puntuali in Europa e anche nella top 10 del mondo. Infatti, lo scorso gennaio – l’ultimo report disponibile – Iberia era la compagnia aerea più puntuale al mondo.

Inoltre, Iberia Express ha sempre mantenuto, sin dal suo lancio nel marzo 2012, elevati standard di eccellenza operativa che le hanno permesso di costruire un track record di successo in questi 12 anni: Iberia Express è stata la compagnia aerea low cost più puntuale al mondo per cinque anni consecutivi, tra il 2014 e il 2018, e la compagnia aerea più puntuale d’Europa nel 2019, 2022 e 2023.

Nel 2023 Iberia Express ha aumentato le sue operazioni verso le Isole Canarie di quasi il 12% rispetto al 2022, offrendo un totale di 16.000 voli verso Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura e La Palma. Inoltre, la compagnia aerea ha rafforzato la sua offerta nell’arcipelago nei periodi di forte domanda come Carnevale, Pasqua e Natale per favorire l’arrivo dei turisti nelle isole e, allo stesso tempo, facilitare i viaggi dei residenti.

Nella stagione estiva 2024, che inizierà il prossimo aprile e durerà fino alla fine di ottobre, Iberia Express aumenterà ancora una volta le sue operazioni verso tutte le isole fino a superare i 2 milioni di posti e, nel caso di Tenerife, supererà 800.000 posti in questi mesi.

La compagnia aerea offre anche voli in coincidenza verso più di 100 destinazioni internazionali di Iberia Group. Nello specifico, nel 2023, oltre il 22% dei clienti Iberia Express sui voli per le Isole Canarie avevano voli in coincidenza con altre città in Europa, America Latina e Stati Uniti.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)