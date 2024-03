Delta Air Lines è la Compagnia Aerea Ufficiale della Acea Run Rome The Marathon 2024

“Reaching new heights” è il claim alla base della prima sponsorizzazione di Delta Air Lines come Compagnia Aerea Ufficiale della Acea Run Rome The Marathon 2024, che si correrà nella capitale domenica 17 marzo.

La Acea Run Rome The Marathon è la maratona più importante d’Italia, ambientata nella magnifica cornice dell’antica Roma. Il 15 e 16 marzo, Delta sarà presente presso l’Expo Village nel Palazzo dei Congressi con un “Walk In Stand”, dove la compagnia presenterà il suo prodotto business Delta One e i servizi di bordo, nonché la partnership con Spotify. Parte dell’attivazione sarà la possibilità per i presenti nelle due giornate di aggiungere la loro canzone preferita alla playlist della maratona “Run to the Beat”, disponibile successivamente su Spotify, e che farà parte del kit digitale dei runner partecipanti.

“Delta è orgogliosa di sponsorizzare per la prima volta la Maratona di Roma. Si tratta di un evento iconico nel calendario annuale delle maratone, in cui i runner hanno l’opportunità di correre sulle strade percorse un tempo dagli imperatori e dai gladiatori, sullo sfondo della città eterna”, ha detto Matteo Curcio, Senior Vice President EMEAI di Delta.

Delta è fortemente impegnata nella sostenibilità, che rappresenta una priorità fondamentale del suo business. Nell’ambito della maratona di Roma, la compagnia aerea raccoglierà le bottiglie di plastica smaltite durante l’evento, che verranno utilizzate per creare un’opera d’arte speciale sotto forma di mosaico, realizzata da Studio Cassio, studio di un artista locale dedicato alla tradizionale arte del mosaico. Il progetto finale e l’opera saranno svelati il 2 giugno, per celebrare il 25° anniversario del primo volo Delta da Atlanta alla capitale italiana, e saranno esposti all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Delta è la compagnia aerea leader per i collegamenti tra l’Italia e gli Stati Uniti. La compagnia vola da Roma per New York-JFK, Atlanta, Boston e Detroit con voli giornalieri o più volte al giorno. Delta collega anche Milano e Venezia a New York-JFK e Atlanta, e inaugurerà un nuovo volo da Napoli a New York- JFK il 25 maggio.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)