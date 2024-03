L’ICAO Council nomina Juan Carlos Salazar come Secretary General per un secondo mandato

I 36 Stati membri del governing Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) hanno nominato Juan Carlos Salazar, Colombia, per un secondo mandato di tre anni come Secretary General.

Dalla nomina di Salazar il 1° agosto 2021, l’ICAO Secretariat ha avviato un’ampia trasformazione delle sue attività e operazioni, inaugurando una nuova era per questa agenzia specializzata delle Nazioni Unite.

“Segnando la prima fase dell’ambizioso percorso di trasformazione triennale dell’ICAO, è stato ottenuto molto a sostegno delle nostre persone e della nostra cultura, nonché della trasformazione digitale e operativa”, ha osservato Salazar. “Desidero riconoscere la preziosa guida e il sostegno ricevuti durante il mio primo mandato dall’ICAO Assembly, dal Council e dal suo Presidente. Vorrei anche esprimere il mio profondo apprezzamento a tutti i nostri Stati membri e alle parti interessate dell’aviazione e, soprattutto, ai miei colleghi del Segretariato. È attraverso i nostri sforzi collettivi che abbiamo creato solide basi per il futuro”.

“L’ICAO Council è molto lieto di sostenere Salazar mentre continua il suo lavoro cruciale, garantendo che l’Organizzazione sia in grado di contribuire a promuovere l’innovazione nell’ecosistema dell’aviazione in un momento in cui il trasporto aereo si trova ad affrontare sfide senza precedenti”, ha osservato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano. “Trasformare l’ICAO per consentire all’Organizzazione di migliorare la propria standardizzazione, la politica strategica e le attività di sviluppo delle capacità è fondamentale per garantire un futuro sostenibile, resiliente, sicuro e protetto per il settore dell’aviazione globale”.

“Salazar è un esperto in diritto e politica aeronautica, con quasi 30 anni di esperienza in negoziati internazionali nei settori del trasporto aereo, della gestione e degli affari normativi. Prima della sua nomina a Segretario Generale, Salazar aveva ricoperto il ruolo di Director General of Civil Aviation of Colombia presso Aerocivil, una complessa organizzazione di aviazione civile con oltre 3.100 dipendenti. Aveva anche ricoperto varie altre posizioni esecutive e di leadership in diverse regioni del mondo. Il signor Salazar ha conseguito un master in pubblica amministrazione e diritto aerospaziale e parla fluentemente spagnolo, inglese, francese e arabo”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)