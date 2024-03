SAS riceve l’iF Design Gold Award per la sua app ridisegnata

L’app mobile recentemente rinnovata di SAS è stata insignita del prestigioso iF Design Gold Award, a dimostrazione della sua eccezionale competenza nel design. “Prima di ciò, l’app aveva già ottenuto riconoscimenti come il Webby Award e il Red Dot Award, consolidando ulteriormente la sua reputazione di eccellenza nell’innovazione del design.

L’app SAS esiste da più di dieci anni e viene utilizzata da milioni di viaggiatori ogni anno. Nel 2022 SAS ha deciso di migliorare l’app concentrandosi sul miglioramento dell’esperienza del cliente. L’app è stata sviluppata insieme ai clienti di SAS e il feedback degli utenti finali è ancora fondamentale per il processo di sviluppo. L’app riprogettata è stata rilasciata alla fine del 2022″, afferma SAS.

“Siamo entusiasti di ricevere non solo un iF Design Award, ma un gold iF Design award per la nostra app. Questo riconoscimento sottolinea il nostro costante impegno per un design incentrato sul cliente e la continua ricerca dell’innovazione. Conferma il nostro impegno nel migliorare l’esperienza dell’utente e nel promuovere i confini delle possibilità nel panorama digitale”, afferma Pascotto Massimo, Head of Digital Customer Solutions.

“L’app aggiornata introduce una serie di funzionalità migliorate, tra cui un sistema di prenotazione più snello, suggerimenti di viaggio personalizzati, notifiche di volo aggiornate al minuto e un comodo accesso alle carte d’imbarco e agli elementi essenziali di viaggio. Inoltre, presenta una navigazione aggiornata e un’interfaccia visivamente accattivante che rispecchia la nuova estetica del brand SAS.

L’“iF Design Award” è un premio di design riconosciuto a livello internazionale, presentato ogni anno dall’iF International Forum Design GmbH, con sede ad Hannover, Germania. Viene assegnato dal 1953 ed è uno dei concorsi di design più prestigiosi al mondo. Il premio riconosce risultati eccezionali in varie discipline del design, tra cui design del prodotto, design della comunicazione, design del packaging, design dei servizi, architettura, architettura d’interni e concept professionale. Vincere un iF Design Award è considerato un onore significativo all’interno della comunità del design e significa eccellenza e innovazione nel design.

L’app SAS rinnovata fa tutto ciò di cui ha bisogno e qualcosa in più. Man mano che i viaggiatori passano all’emissione di biglietti e carte d’imbarco esclusivamente elettronici, le compagnie aeree devono garantire che le loro app siano altamente intuitive, stabili e reattive. Ispirandosi all’etica del design scandinavo di semplicità e minimalismo, SAS ha creato un’app adatta anche al viaggiatore più frettoloso”, conclude SAS.

