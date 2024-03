Lufthansa Technik punta a crescere ulteriormente

Lufthansa Technik AG ha aumentato significativamente sia i ricavi che gli utili nell’anno finanziario 2023, nonostante un contesto persistentemente difficile. Con 628 milioni di euro (anno precedente: 554 milioni di euro, in crescita del 13%), l’Adjusted EBIT ha stabilito ancora una volta un record. I ricavi sono cresciuti di circa un miliardo, a 6,547 miliardi di euro (anno precedente: 5,550 miliardi di euro, in crescita del 18%), tornando al livello pre-Covid del record revenue year 2019.

Lufthansa Technik ha beneficiato dell’elevata domanda per aircraft maintenance, repair and overhaul (MRO). L’azienda ha approfittato dello sviluppo dinamico del traffico aereo mondiale per crescere ulteriormente, nonostante la situazione tesa con i suppliers, e con l’assunzione di personale qualificato e ha sottolineato la sua aspirazione a rimanere l’attore dominante nel settore MRO.

“Abbiamo sfruttato al meglio l’anno passato, siamo tornati alla ribalta e abbiamo trovato nuova forza dopo gli anni debilitanti della crisi Covid”, afferma Soeren Stark, CEO di Lufthansa Technik. “Vogliamo continuare a crescere partendo da questa posizione. Abbiamo ancora grandi progetti per Lufthansa Technik e con Ambition 2030 abbiamo sviluppato un piano ambizioso che stiamo implementando”.

Il programma per i prossimi anni prevede investimenti estesi nell’espansione del core business, nell’ampliamento delle sedi e della presenza internazionale attraverso possibili acquisizioni, nonché nell’espansione dei modelli di business digitali. “Puntiamo ad aumentare il nostro fatturato a oltre 10 miliardi di euro con un double-digit earnings margin entro il 2030”, afferma Soeren Stark. “Il nostro obiettivo è generare ricavi per oltre 1 miliardo di euro. Il technical support business for engines and aircraft components costituirà un fattore di crescita sproporzionatamente elevato”.

I clienti premiano gli sforzi per sviluppare costantemente Lufthansa Technik. L’anno scorso l’azienda ha firmato circa 1.000 nuovi contratti, per un volume contrattuale di 8 miliardi di euro. Ciò includeva la firma di nuovi contratti a lungo termine per la fornitura di componenti con diverse compagnie aeree. Ad esempio, per la prima volta è stato concluso un accordo tra Hawaiian Airlines e Lufthansa Technik per la fornitura di componenti per le flotte Airbus A330ceo e A321neo della compagnia aerea. Di conseguenza, Lufthansa Technik espande ulteriormente la propria quota di mercato nel settore degli MRO services per gli aerei Airbus negli Stati Uniti.

Lufthansa Technik ha inoltre ampliato la propria collaborazione per supportare gli Airbus A380 di Emirates, di cui la compagnia aerea con sede a Dubai è di gran lunga il maggiore operatore. Fino all’ottobre 2026, Lufthansa Technik revisionerà altri 23 A380 di Emirates presso Lufthansa Technik Philippines in Manila, nonché il main landing gear dell’A380 presso Lufthansa Technik Landing Gear Services UK in London.

Lufthansa Technik dimostra il suo ruolo di leader in engine maintenance con la prima revisione di un motore LEAP-1B, il propulsore del Boeing 737 MAX. Lufthansa Technik è stato il primo independent MRO provider al mondo a concludere un service agreement per i due motori LEAP-1A (Airbus A320neo) e LEAP-1B, assicurandosi così l’accesso alle flotte del futuro.

Il 2023 è stato il secondo anno con le migliori vendite finora. Alla fine dell’anno finanziario, Lufthansa Technik forniva supporto per circa 4.600 aerei con long-term component contracts. “Rimaniamo il partner preferito da centinaia di compagnie aeree in tutto il mondo. Desideriamo ringraziare i nostri clienti per la fiducia che hanno riposto in noi”, afferma Soeren Stark. “Questa fiducia è ciò che ci motiva a proseguire sulla nostra strada di successo. Con la nostra passione per l’aviazione e l’entusiasmo delle nostre migliaia di dipendenti per l’azienda, siamo fiduciosi di poter sfruttare le nostre opportunità”.

I dipendenti di Lufthansa Technik rimangono la base del suo successo. L’anno scorso hanno lavorato per l’azienda 22.870 persone in tutto il mondo. Ciò ha aumentato il numero dei dipendenti di quasi 2.500 rispetto allo scorso anno e si prevede che aumenterà fino a quasi 25.000 nel corso di quest’anno. “Vorremmo ringraziare i nostri dipendenti per il loro impegno speciale e la loro volontà di cambiare e migliorare costantemente la nostra azienda”, afferma Soeren Stark.

Lufthansa Technik risponde all’elevata domanda di specialisti qualificati con diverse misure di reclutamento nazionali e internazionali. L’azienda sta esplorando anche nuove strade. L’anno scorso, ad esempio, è stato avviato il programma “Senior Experts”, rivolto specificamente alle persone in età pensionabile che hanno precedentemente lavorato presso Lufthansa Technik o altre aziende e che desiderano continuare a contribuire con le proprie competenze dopo la regolare conclusione della propria carriera.

Per soddisfare l’elevata domanda di lavoratori qualificati, Lufthansa Technik offre maggiore formazione per persone con un background tecnico o commerciale specializzato e investe, tra le altre cose, in un corrispondente centro di formazione ad Amburgo. Il programma “Women@LHT” mira a rafforzare la diversità nell’ambiente di lavoro e ad attirare più donne verso Lufthansa Technik. Anche i tirocinanti vengono reclutati su larga scala. Nel 2023, solo nelle sedi tedesche hanno iniziato la loro attività più di 220 dipendenti junior.

Lufthansa Technik si concentra anche sul suo futuro economico. L’azienda amplia continuamente il proprio core business con offerte come Mobile Engine Services (MES), investimenti in nuove generazioni di tecnologia e modernizzazione delle sedi. Inoltre vengono sviluppati e consolidati sistematicamente nuovi settori di attività, tecnologie e soluzioni digitali. L’iniziativa “Digitize the Core” promuove la digitalizzazione anche all’interno dell’azienda. I processi e i flussi di lavoro aziendali devono essere resi più efficienti con l’aiuto delle tecnologie digitali.

Lufthansa Technik sta svolgendo un ruolo chiave nel dare forma alla trasformazione digitale nelle technical operation degli aeromobili con il suo “Digital Tech Ops Ecosystem”, supportando le compagnie aeree in fleet management and fleet support con soluzioni da un unico fornitore. Ciò che era iniziato come una start-up idea è ora diventato un successo aziendale: i ricavi sono raddoppiati e la divisione dovrebbe raggiungere il pareggio quest’anno. Oltre 1.000 dipendenti lavorano per il Digital Tech Ops Ecosystem, i cui elementi sono utilizzati da oltre 120 clienti con oltre 11.000 velivoli. Più di dieci clienti hanno già fiducia nell’intero Ecosistema. È composto da AVIATAR, piattaforma per data-based analytics solutions, flydocs come digital records & asset solution e Swiss Aviation Software AG come global market leader nel campo del maintenance & engineering/MRO software con il suo AMOS product.

Lufthansa Technik ha anche le proprie risposte tecnologiche alla sfida centrale della decarbonizzazione a lungo termine dell’aviazione, come con l’AeroSHARK aircraft coating, utilizzato da Lufthansa Cargo e SWISS per contribuire a ridurre quotidianamente le emissioni di CO2. Nel frattempo, 15 Boeing 777 sono stati modificati con AeroSHARK, ciascuno con più di 800 metri quadrati di riblet film. Una volta completamente modificate le rispettive flotte, sarà possibile risparmiare più di 8.000 tonnellate di carburante e oltre 25.000 tonnellate di CO2 all’anno.

Oltre ai servizi per civil and commercial aircraft operators, Lufthansa Technik sta portando avanti l’espansione della nuova “Defense” business unit. “Siamo lieti di essere riusciti ad espandere la nostra partnership con le German Armed Forces e vogliamo anche fare di più per supportarle oltre lo Special Air Mission Wing”, afferma Soeren Stark.

L’azienda ora fa anche parte degli industrial teams per il CH-47 Chinook heavy transport helicopter e l’F-35 Lightning II fighter. Inoltre Lufthansa Technik è un partner importante per il PEGASUS project, il futuro signals intelligence aircraft della German Air Force. La società sarà inoltre attivamente coinvolta nel supporto tecnico del nuovo P-8A Poseidon maritime patrol aircraft della German Navy. Lufthansa Technik supporta lo Special Air Mission Wing da oltre 60 anni. L’anno scorso Lufthansa Technik ha consegnato un altro nuovo Airbus A350 government aircraft, il “Theodor Heuss”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)