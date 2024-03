Tecnam: missioni Medevac a Taiwan con il P2012

Tecnam informa: “Nel 2020 Apex Aviation ha deciso di acquistare un multi-mission P2012 Sentinel SMP all’avanguardia per migliorare le capacità operative dell’organizzazione.

Dopo essere entrato a far parte della flotta dell’azienda nel 2021, il primo P2012 Sentinel SMP è stato impiegato in molteplici missioni, tra cui parachute jumping and aerial tours. Con le operazioni Medevac all’orizzonte, Apex Aviation ha introdotto un secondo P2012 SMP, che si è unito alla flotta nel 2023.

Ora è possibile tirare un bilancio con cifre davvero impressionanti dopo un anno di interventi sanitari d’urgenza. Nel 2023 Apex ha effettuato 103 missioni con il P2012, per un totale di 333 ore di volo, portando soccorso e assistenza in varie aree di Taiwan e in molti casi salvando vite umane. Il team MEDEVAC di Apex è composto da 8 piloti, 5 meccanici, per 4 Tecnam P2012.

Nel soccorso aereo, niente e nessuno può fallire, un principio a cui devono obbedire sia le persone che gli aerei. Apex, l’unica professional flight training organization in Taiwan, ha ampliato le sue operazioni con le multi-mission capabilities del P2012 Sentinel SMP eseguendo: passenger transportation, air ambulance missions, sightseeing tours, parachute jumping, aerial photography e altro”.

“La maggior parte delle operazioni sono da/per RCBS Kinnen e RCSS Taipei Songshan Airport.

L’aereo P2012 di fabbricazione italiana è in grado di trasportare nove passeggeri e due piloti. L’introduzione dell’aeromobile nella flotta Apex offre ai propri clienti diverse opzioni di configurazione convenienti, offrendo sempre esperienze che superano le aspettative dei passeggeri, come air-conditioning, in-seat power, il più ampio spazio per le gambe della sua categoria e under-seat storage space.

L’avionica all’avanguardia di Garmin offre ai piloti tutte le informazioni di cui hanno bisogno per le operazioni diurne, notturne, IFR e PBN, rendendo le operazioni verso qualsiasi aeroporto un altro fattore chiave nella scelta dell’aereo”, prosegue Tecnam.

Giovanni Pascale Langer, Managing Director TECNAM: “APEX è il cliente perfetto per il nostro P2012. Possono sfruttare appieno le capacità multi-missione del nostro 11-seater. In questo modo possono personalizzare diverse missioni con la stessa piattaforma”.

Wilson Chien Yu Kao, CEO di Apex Aviation, ha dichiarato: “Crediamo che siano la cabina spaziosa e i bassi costi operativi a distinguere il P2012, mentre l’avionica avanzata fornisce al pilota una consapevolezza della situazione che non si trova in altri concorrenti di ultima generazione. A Taiwan il P2012 è la scelta migliore grazie ai suoi bassi costi operativi. Tuttavia, vediamo molti potenziali contratti a Taiwan che rendono il P2012 l’unica scelta per le fixed wing operations”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)