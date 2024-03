Airbus istituisce un OpenCargoLab con i principali airfreight industry partners

Airbus ha lanciato OpenCargoLab, un’iniziativa di collaborazione con partner leader degli airline, logistics and handling sectors, concentrandosi sull’intero airfreight ecosystem. La collaborazione coinvolge un team di esperti di CHAMP Cargosystems, Fraport, KLM Cargo, Kuehne+Nagel e Swissport. Insieme, i partner lavoreranno per promuovere concetti digitali e di risparmio delle risorse, contribuendo a airfreight processes più resilienti ed efficienti.

“Annunciato in occasione dello IATA World Cargo Symposium di Hong Kong, che si svolge dal 12 al 14 marzo, l’OpenCargoLab supporta le previsioni di Airbus, secondo le quali il global freight market crescerà del 50% entro il 2042. Nello specifico per l’Asia-Pacifico, la continua rapida crescita economica della regione significa che questo mercato rimane altamente promettente per il moderno airfreight business con digital-savvy hubs. Airbus prevede la domanda di circa 400 widebody freighters, comprese nuove realizzazioni e conversioni, nell’Asia-Pacifico nei prossimi 20 anni. Ciò rappresenta oltre il 25% della domanda globale di 1.490 cargo aircraft nel segmento superiore alle 40 tonnellate.

Nell’ambito dell’iniziativa OpenCargoLab, Airbus valuterà anche soluzioni digitali come la realtà aumentata e la robotica al fine di ottimizzare la connettività dei dati in generale e, ad esempio, il trasporto di merci pericolose in particolare” ,afferma Airbus.

“Con OpenCargoLab, beneficiamo di un think tank olistico per il cargo market in crescita dinamica e quindi di un ambiente agile per lo sviluppo di innovazioni che collegano l’airfreight market di oggi e di domani”, afferma Marvin Ehrmann, Head of Airbus’ OpenCargoLab. “Siamo entusiasti di aver creato una thought leadership platform in cui partner esperti possono guidare l’airfreight sector a diventare ancora più efficiente, sostenibile e connesso”.

“Inoltre, OpenCargoLab contribuirà all’ulteriore progettazione e sviluppo delle applicazioni dell’A350F. A soli due anni e mezzo dal lancio, il portafoglio ordini per questo nuovo cargo di prossima generazione ammonta a 50 ordini fermi da parte di nove clienti, mentre Airbus espande costantemente la propria quota di mercato in questo segmento altamente competitivo.

Per testare i risultati sviluppati presso l’OpenCargoLab, un innovative test field per la convalida di questi nuovi concetti tecnologici è attualmente allestito presso l’Airbus Cargo competence site a Brema, in Germania, noto per lo sviluppo di cargo loading systems o cargo door actuation systems. Tra gli altri, una replica della A350F fuselage con la large cargo door sarà installata nel nuovo Cargo Test Center entro la fine del 2024″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)