News Brevi – 13.03.2024

AIRBUS: OTTIMI RISULTATI PER LA COMMERCIAL AVIATION SAFETY NEL 2023 – Airbus informa: “È ora disponibile ‘A Statistical Analysis of Commercial Aviation Accidents 1958 – 2023’, la pubblicazione che fornisce l’analisi annuale di Airbus sugli aviation accidents. Include un commento sull’anno 2023, nonché una revisione dell’evoluzione dei commercial aviation safety record negli ultimi decenni. L’edizione 2023 di ‘A Statistical Analysis of Commercial Aviation Accidents’ rivela alcune buone notizie. Nessun fatal accidents e nessun hull losses è stato registrato nell’aviazione commerciale lo scorso anno, anche se il traffico aereo è aumentato del 20% rispetto al 2022, raggiungendo oltre 32 milioni di voli. Ciò conferma una tendenza a lungo termine: la commercial aviation industry ha ottenuto enormi miglioramenti in termini di sicurezza negli ultimi decenni. Sottolinea inoltre come la tecnologia contribuisca a migliorare la sicurezza quando si prende un volo su un commercial jet aircraft”. “Il record di sicurezza per il 2023 è un buon risultato. Tuttavia, è importante ricordare che le statistiche per un anno non sono sempre indicative delle tendenze generali della sicurezza. Questa analisi utilizza i tassi di incidenti calcolati come media mobile di 10 anni per fornire una tendenza più coerente. La sicurezza è uno sforzo continuo e la prevenzione degli incidenti è una ricerca costante per tutti i soggetti coinvolti. Per questo motivo in questa edizione 2023 viene menzionata anche la collisione sulla pista tra un A350 e un turboprop Dash-8 avvenuta il 2 gennaio 2024 a Tokyo, che causò la morte di 5 persone a bordo del Dash-8. È un duro monito: dobbiamo evitare la trappola dell’autocompiacimento e rimanere vigili nel rafforzare tutte le barriere di sicurezza per prevenire gli incidenti. Per ulteriori informazioni sui commercial aviation accidents e su cosa dicono le statistiche sui nostri continui sforzi per migliorare la sicurezza, visitare l’accident statistics website: https://accidentstats.airbus.com/. Le nuove funzionalità interattive consentono di personalizzare le informazioni visualizzate sui grafici ed esplorare le quattro generazioni di commercial jets utilizzando l’immersive 360° Cockpit Viewer”, conclude Airbus.

MISSIONE “AX-3 VOLUNTAS” IL COLONNELLO WALTER VILLADEI INCONTRA GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGL ISTUDI DI BARI – Martedì 12 marzo, nell’Aula Magna “Aldo Cossu” del Palazzo Ateneo di Bari, si è tenuto uno dei primi eventi del post flight tour della missione Ax-3 “Voluntas”, in cui la comunità universitaria ha avuto l’occasione di incontrare il Col. Walter Villadei, al rientro dalla sua permanenza di diciotto giorni in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il Magnifico Rettore dell’Università di Bari “Aldo Moro” Stefano Bronzini ha aperto l’evento dando il benvenuto alle autorità locali, ai docenti e agli studenti presenti in aula. Al tavolo dei relatori il Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio. Nel suo intervento di apertura, il Rettore dell’Università di Bari ha ricordato che “l’obiettivo è far vedere come lo Spazio sia un luogo di ricerca multidisciplinare, la presenza di un testimonial come il Col. Villadei è per l’intera Università di Bari motivo di orgoglio. Spazio vuol dire ricerca e ricerca vuol dire domani: questo è il messaggio che vogliamo dare, soprattutto ai giovani”. Dopo aver ringraziato il Rettore per l’ospitalità, il Gen. SA Silvano Frigerio ha evidenziato: “L’Aeronautica Militare è felice che il post flight tour della missione Voluntas abbia avuto proprio a Bari uno dei suoi primi eventi. Come Forza Armata e come sistema Italia, noi abbiamo la vision di incrementare la nostra presenza in questa nuova frontiera che è lo Spazio, perché l’Aeronautica vede nello Spazio la naturale estensione del proprio dominio operativo. Un’esperienza spartiacque per tante ragioni: la prima volta che l’Aeronautica Militare guida una missione nello spazio; la prima volta che si è fatto tramite un attore commerciale e non istituzionale; è stata portata avanti tanta ricerca, permettendo a istituzioni e aziende di fare esperienza per mantenere rilevante il ruolo dell’Italia nello Spazio anche in futuro”. Parlando della missione Voluntas, il Col. Walter Villadei ha sottolineato: “È stata un’esperienza straordinaria vedere la Terra dallo Spazio, vedere l’Italia dallo Spazio, nella consapevolezza che trattasi di un Paese straordinario che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle attività spaziali. Voluntas ha messo insieme il mondo scientifico, accademico, militare e istituzionale, una grande emozione aver portato nuovamente il tricolore italiano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale”. Dopo aver incantato la platea con la sua testimonianza, rivolgendosi agli studenti ha poi concluso: “Sono particolarmente contento di essere qui, in questo post flight tour. Lo Spazio non è così lontano e per voi rappresenta una concreta opportunità professionale e di crescita. Non solo per quanti desiderano diventare astronauti, ma anche per tante altre professionalità. Lo Spazio si caratterizza come dominio fortemente interdisciplinare” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL BOEING COMMERCIAL AIRPLANES CEO CONDIVIDE LE AZIONI PER MIGLIORARE SICUREZZA E QUALITA’ – In un messaggio ai dipendenti, Stan Deal affronta i recenti assessments della Boeing’s commercial airplanes unit e condivide le azioni che l’azienda sta intraprendendo e dove deve continuare a migliorare. “Mentre conduciamo misure di controllo della qualità in tutta la nostra azienda, le vostre idee di miglioramento sono state preziose. Abbiamo utilizzato il vostro feedback, quello dei nostri regolatori e dei nostri clienti, per intraprendere azioni immediate per rafforzare la nostra sicurezza e qualità. Queste azioni sono fondamentali per un piano completo che presto consegneremo alla FAA. In questo aggiornamento, desidero affrontare due recenti valutazioni indipendenti delle nostre operazioni, discutere le nostre azioni fino ad oggi e sottolineare due cose che dobbiamo fare tutti. Gli ispettori della FAA hanno effettuato visite approfondite nei nostri stabilimenti di Renton a gennaio e febbraio per verificare la nostra produzione e il controllo di qualità. Hanno esaminato 737 work instructions, monitorato i meccanici, effettuato ispezioni per eventuali difetti e altro ancora. La grande maggioranza delle nostre audit non-compliances riguardavano il mancato rispetto dei processi e delle procedure approvati. Oltre alle misure adottate per migliorare la qualità, come l’aggiunta di livelli di ispezione, il nostro team ha intrapreso azioni tempestive per garantire la comprensione e la conformità ai nostri requisiti. Un gruppo di esperti del settore ha trascorso gran parte del 2023 a rivedere il Safety Management System (SMS) di Boeing come parte di un mandato del Congresso degli Stati Uniti. Il Gruppo ha recentemente pubblicato un rapporto di 50 pagine sui risultati ottenuti. Gli esperti hanno scoperto che i nostri SMS riflettono gli standard globali, ma le nostre procedure sono troppo complicate, le modifichiamo troppo e possiamo fare di più per collegare i parametri ai risultati di sicurezza che desideriamo. I nostri team stanno lavorando per semplificare e ottimizzare i nostri processi e rispondere alle raccomandazioni del panel e stanno facendo progressi in diverse aree critiche, tra cui la riduzione del traveled work nei nostri stabilimenti, inclusa la riduzione al minimo della necessità di rilavorazione delle parti provenienti dai nostri fornitori. Attraverso la nostra collaborazione con Spirit AeroSystems, abbiamo implementato ulteriori punti di ispezione presso la loro struttura a Wichita. Pertanto, a partire dal 1° marzo, i team hanno garantito la first-pass quality prima che le fusoliere venissero spedite a Renton. Abbiamo ancora molto da fare. I quality stand downs sono stati un’ottima piattaforma per far emergere idee e ne abbiamo in programma altre questo mese. Nel frattempo, continuate a sollevare preoccupazioni, in modo anonimo o in altro modo, tramite Speak Up. Grazie per rafforzare il nostro impegno verso la conformità e garantire sicurezza e qualità in tutto ciò che facciamo”.

MATRIMONIO IN VOLO: WIZZ AIR INVITA A DIRE “SÌ” TRA LE NUVOLE – Wizz Air informa: “Wizz Air annuncia il lancio del concorso “WIZZiamoci in Volo”, un’opportunità per le coppie di celebrare il loro amore in un modo veramente unico. Se sei una coppia già sposata o in procinto di sposarti, questa è la tua occasione per partecipare e avere la possibilità di vincere una cerimonia di matrimonio in volo, in programma per il 19 aprile. Immagina di scambiare i voti di matrimonio a bordo di un aereo da Milano a Madrid, circondai da fino a 50 amici e familiari. E non è finita qui. Dopo la cerimonia, potrai goderti un soggiorno di 3 notti nella bellissima Madrid. Per partecipare, tutto ciò che devi fare è pubblicare una foto o un video della tua proposta di matrimonio su Instagram, spiegando cosa significa per te l’amore e perché ti piacerebbe sposarti a bordo. Non dimenticare di menzionare @wizzair nella didascalia e includere l’hashtag #WIZZiamociinvolo entro le 23:59 del 20 marzo 2024. Assicurati di seguire il nostro account Instagram per tutti gli aggiornamenti e le istruzioni su come partecipare. Wizz Air è entusiasta di offrire questa straordinaria opportunità di condividere l’amore in un modo così memorabile. Non vediamo l’ora di vedere tutte le meravigliose proposte di matrimonio e di celebrare insieme a voi questa incredibile avventura “WIZZiamoci in Volo”. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul concorso, ti invitiamo a visitare il nostro sito web ufficiale e a seguire i nostri canali sui social media”.

K9 JETS NOMINA AVIAREPS COME AGENZIA DI PR IN ITALIA – AVIAREPS, società di rappresentanza leader mondiale nel settore del turismo e dell’aviazione con 68 uffici di proprietà in 65 paesi nel mondo, è stata incaricata da K9 JETS di gestire l’attività di ufficio stampa e PR per l’Italia. Questa collaborazione strategica si prefigge di implementare la presenza del brand K9 JETS sul mercato italiano e rafforzare il suo impegno nel fornire servizi senza pari ai viaggiatori e ai loro animali domestici. AVIAREPS mette a disposizione un patrimonio di competenza ed esperienza. Con una solida esperienza nel connettere con successo i brand con il loro target di riferimento, AVIAREPS è pronta ad amplificare gli sforzi di marketing e comunicazione di K9 JETS in Italia. K9 JETS è stata creata a luglio 2022 per rendere ancora più facili e confortevoli i viaggi aerei con animali domestici. K9 JETS è il primo servizio al mondo di noleggio di jet privati condivisi pay-per-seat dedicato agli animali domestici, che consente ai passeggeri di viaggiare con i loro amici a quattro zampe direttamente in cabina. Adam Golder, fondatore e client director di K9 JETS, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di lavorare al fianco di AVIAREPS per promuovere il nostro nuovo servizio tra New York e Milano, con possibilità di connessione per Los Angeles. Sappiamo che in Italia quattro case su dieci ospitano animali domestici, e oggi possiamo rendere più facile viaggiare da e per gli Stati Uniti evitandone il trasporto in stiva”. Giulio Santoro, General Manager AVIAREPS Italia, dà il benvenuto alla nomina di K9 JETS in Italia: “La collaborazione tra K9 JETS e AVIAREPS è la prova della crescente domanda di soluzioni per i viaggi degli animali domestici e dell’impegno di entrambe le aziende volto a soddisfare questa nicchia di mercato. Con la visione condivisa di migliorare l’esperienza di viaggio per gli animali domestici e i loro proprietari, questa partnership è destinata a rivoluzionare il modo in cui i servizi di viaggio per questa clientela vengono percepiti e forniti. L’ampia rete di contatti con i media, influencer e professionisti del settore di AVIAREPS giocherà un ruolo fondamentale nel posizionare K9 JETS come fornitore di riferimento per i servizi di viaggio di lusso per animali domestici in Italia. L’esperienza nella creazione di campagne PR convincenti e nella comunicazione strategica del marchio contribuirà a creare consapevolezza e generare visibilità per K9 JETS. Infine, essendo parte di una realtà pet friendly, siamo ansiosi di lavorare per K9 JETS promuovendo i loro servizi”.