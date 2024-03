Emirates SkyCargo è ora disponibile su cargo.one

Consolidando la propria presenza su tre dei più grandi mercati digitali per la logistica del trasporto aereo, Emirates SkyCargo è ora presente su cargo.one. La partnership sottolinea l’impegno di lunga data di Emirates SkyCargo nell’implementazione di soluzioni digitali in grado di snellire le operazioni, aumentare l’efficienza e creare valore per i suoi clienti a livello globale. Grazie alla strategia di distribuzione digitale avanzata e incentrata sul cliente, la partnership con cargo.one assicura che le offerte di Emirates SkyCargo siano presenti dove i clienti desiderano prenotare.

Attraverso cargo.one, i clienti potranno accedere agli orari, alle tariffe e ai contratti di Emirates SkyCargo, così come alla capacità disponibile in tempo reale, consentendo agli spedizionieri di effettuare prenotazioni immediate in qualsiasi momento. Durante la fase iniziale di lancio, la partnership si estenderà ad una selezione di Paesi in Europa prima di espandersi nelle Americhe, in Africa, in Estremo Oriente e in Australasia. cargo.one contribuisce ora allo status digitale di Emirates SkyCargo nel mercato, con la sua esperienza di prenotazione senza interruzioni e la possibilità di raggiungere 15.000 spedizionieri in ogni angolo del mondo.

Jeffrey van Haeften, Senior Vice President Cargo Commercial Worldwide di Emirates SkyCargo, ha dichiarato: “La digitalizzazione è un modo chiave con cui aiutiamo il mondo a lavorare meglio, fornendo agli spedizionieri opzioni flessibili e convenienti per accedere senza problemi al prodotto e ai servizi di classe mondiale di Emirates SkyCargo. A sua volta, semplificando le nostre quotazioni e prenotazioni, consentiamo ai nostri team di concentrarsi sulla fornitura di un servizio clienti eccezionale, che è la pietra miliare del nostro marchio. Continueremo a investire in soluzioni digitali e partnership come cargo.one per migliorare l’esperienza dei nostri clienti e favorire il movimento delle merci in tutto il mondo”.

I quattro prodotti principali di Emirates SkyCargo sono presenti su cargo.one, fra questi Emirates Fresh ed Emirates Fresh Breathe, una catena del freddo integrata e reattiva costruita appositamente per i prodotti deperibili; Emirates Airfreight Priority per le spedizioni urgenti che richiedono velocità e affidabilità; Emirates Airfreight per il trasporto rapido e accurato di merci generiche.

(Ufficio Stampa Emirates SkyCargo – Photo Credits: Emirates SkyCargo)