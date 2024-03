Qatar Airways e Aer Lingus lanciano una nuova partnership in codeshare

Qatar Airways e Aer Lingus (EI) lanciano una nuova partnership codeshare a partire dal 13 marzo 2024. Il codeshare offrirà ai clienti un maggiore accesso a più destinazioni nel Regno Unito e in Irlanda e andrà a vantaggio dei passeggeri di tutto il mondo, inclusi Africa, Asia, Australia, Medio Oriente e Nuova Zelanda.

Qatar Airways aggiungerà il codeshare sui voli operati da Aer Lingus (EI), la compagnia di bandiera irlandese, e Aer Lingus Regional, in una mossa che rafforza ulteriormente la continua espansione della partnership di Qatar Airways con International Airlines Group (IAG). Una volta implementato, Qatar Airways avrà una copertura in codeshare con tutti i vettori IAG, tra cui British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus, consolidando la sua posizione nel mercato europeo.

Questo nuovo codeshare consentirà collegamenti tra i voli Qatar Airways e Aer Lingus (EI) attraverso Dublino, Londra e Manchester. I clienti potranno viaggiare tra destinazioni irlandesi e britanniche, tra cui Aberdeen, Belfast, Cork e Glasgow, e l’ampia rete globale di Qatar Airways attraverso l’hub di Doha presso l’Hamad International Airport.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “La nostra nuova partnership in codeshare con Aer Lingus dimostra l’impegno di Qatar Airways nei confronti dei suoi clienti, che beneficeranno di una scelta più ampia di destinazioni globali. Questa mossa si basa anche sulla nostra relazione strategica a lungo termine con IAG. mentre espandiamo ulteriormente la nostra copertura in codeshare. È un’entusiasmante opportunità per estendere il nostro eccezionale servizio a un numero ancora maggiore di viaggiatori attraverso questa partnership”.

Reid Moody, Chief Strategy and Planning Officer di Aer Lingus, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare la nostra nuova partnership codeshare con Qatar Airways, offrendo ai loro clienti una vasta scelta di rotte e destinazioni sull’estesa rete di voli di Aer Lingus nel Regno Unito e in Irlanda. I clienti possono aspettarsi un caloroso benvenuto e un servizio cordiale e non vediamo l’ora di accoglierli a bordo”.

Ciò fa seguito alla recente espansione dell’alleanza strategica tra Qatar Airways, British Airways e Iberia, che offre connettività globale tra più paesi rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)