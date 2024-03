Air France corrisponderà i contributi volontari dei suoi clienti per l’acquisto di SAF durante i Paris 2024 Olympic and Paralympic Games

In qualità di partner ufficiale dei Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, Air France ha annunciato che abbinerà l’importo di ciascuna customer subscription all’“Environment-sustainable aviation fuels” option durante i Paris 2024 Games. Ciò è in vigore da oggi e si applicherà automaticamente a tutte le prenotazioni di viaggi tra il 18 luglio e il 9 settembre 2024 verso destinazioni nella Francia continentale e nella Polinesia francese.

“Se un cliente versa un contributo di 50€, Air France provvederà a raddoppiarlo, per un totale di 100€.

Dal 2022, la “Environment-Sustainable Aviation Fuels” option è disponibile al momento dell’acquisto di un volo Air France sul sito airfrance.com o sull’app Air France. Tutti i fondi raccolti vengono investiti nell’acquisto di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Entro il 2030 Air France mira a incorporare almeno il 10% di SAF su tutti i suoi voli in tutto il mondo, rispetto all’1% attuale. Questo obiettivo va oltre i mandati di incorporazione europea.

Nel 2023, e per il secondo anno consecutivo, Air France-KLM Group è stato il principale utilizzatore mondiale di SAF.

Per ridurre la propria impronta ambientale il più rapidamente possibile, Air France ha sviluppato un ambizioso percorso di decarbonizzazione, puntando a una riduzione del 30% delle emissioni di CO2 per passeggero/km entro il 2030, rispetto al 2019″, afferma Air France.

“Chiamato Air France Act, questo programma si basa su diverse leve:

– Rinnovamento della flotta, utilizzando aeromobili di ultima generazione, Airbus A350 e A220, riducendo il consumo di carburante dal 20 al 25% e riducendo l’impronta acustica di oltre un terzo. Ogni anno Air France investe oltre un miliardo di euro nel rinnovamento della flotta. Entro il 2030, la flotta della compagnia aerea comprenderà l’80% di aeromobili di nuova generazione (rispetto al 21% attuale e al 45% entro la fine del 2025).

– Maggiore utilizzo di Sustainbale Aviation Fuel (SAF).

– Misure operative compreso l’ecopilotaggio (rullaggio con un motore, rotte di volo dirette in collegamento con il controllo del traffico aereo, continuous descents).

– Sviluppo dell’intermodalità (combinare un viaggio in treno e un volo in un’unica prenotazione).

Air France si impegna a sviluppare il più possibile l’uso di SAF, a partire da oggi, come leva decisiva per la decarbonizzazione del trasporto aereo. Air France intende aprire la strada sostenendo lo sviluppo di impianti di produzione in Francia, Europa e nel mondo. Realizzati con risorse non fossili come oli usati o rifiuti agricoli, sostituiscono i combustibili fossili.

I SAF selezionati da Air France-KLM riducono le emissioni di CO2 di almeno il 75% durante il loro intero ciclo di vita – dalla produzione alla combustione – rispetto ai combustibili fossili. Rispondono a severi criteri di sostenibilità, poiché non competono con le catene alimentari e non sono realizzati con olio di palma. Possono essere miscelati con conventional fuel senza modificare aeromobili, motori o infrastrutture logistiche e di stoccaggio”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)