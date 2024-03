IATA annuncia i primi firmatari della Air Cargo Digitalization Leadership Charter

IATA ha annunciato il lancio della IATA Digitalization Leadership Charter allo IATA World Cargo Symposium, che si svolge a Hong Kong. Cathay Cargo, CHAMP Cargosystems, Global Logistics System (HK) Company Limited, IAG Cargo, IBS Software, LATAM Cargo e Lufthansa Cargo sono i firmatari inaugurali della Carta.

“La Digitalization Leadership Charter mira ad accelerare il percorso di digitalizzazione dell’air cargo industry, impegnandosi a rispettare cinque principi guida chiave. Sviluppata in consultazione con i membri del Cargo Advisory Council della IATA, le compagnie aeree e la più ampia air cargo community, la Carta mira a guidare l’innovazione, migliorare l’efficienza e promuovere una trasformazione digitale sostenibile e armonizzata. Al centro della Carta c’è l’importanza della condivisione dei dati utilizzando IATA ONE Record per uno scambio di dati fluido ed efficiente”, adfferma IATA.

“La digitalizzazione è fondamentale per l’air cargo industry. È necessario un allineamento per garantire un approccio unificato ed efficace. IATA ha introdotto la Digitalization Leadership Charter per guidare questo allineamento. Aderendo ai principi della Carta – adozione di standard a livello di settore, promozione della sostenibilità, garanzia di un uso etico della tecnologia e sostegno della leadership digitale – la Carta stabilisce un punto di riferimento per l’eccellenza”, ha affermato Brendan Sullivan, IATA’s Global Head of Cargo.

“I Digital Leadership Guiding Principles includono impegni a:

– Sviluppare una strategia digitale unificata e collaborativa che sostenga l’interoperabilità e l’uso di standard globali lungo l’intera catena di fornitura.

– Migliorare la resilienza organizzativa attraverso la costruzione di una solida infrastruttura digitale e l’implementazione di strategie che salvaguardino dai cybersecurity risks, garantendo al tempo stesso l’uso responsabile della generative AI.

– Perseguire la digitalizzazione sostenibile, con particolare attenzione al sostegno di iniziative tecnologiche ecocompatibili.

– Perseguire l’eccellenza digitale restando al passo con le tendenze digitali, garantendo pratiche sicure e sostenibili e stabilendo le migliori pratiche del settore.

– Utilizzare le nuove tecnologie in modo etico quando si abbracciano le tecnologie emergenti“, conclude IATA.

