News Brevi – 15.03.2024

L’AERONAUTICA MILITARE ALLA CONFERENZA “DRONI: UNO STRUMENTO PER LA SICUREZZA DEI TERRITORI” – Giovedì 7 marzo, presso la Sala Conferenze della Camera dei Deputati, si è svolta un’importante conferenza dal titolo “Droni: uno strumento per la sicurezza e i territori”. Il tema d’attualità, promosso dall’On. Maullu, che riveste particolare importanza anche in considerazione dell’attuale scenario geopolitico internazionale. Quello dei droni rappresenta un settore tecnologico in via di sviluppo e di assoluto spessore economico, temi assolutamente da approfondire e che hanno posto le basi della conferenza in oggetto. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi guest speaker che a vario titolo hanno trattato l’argomento dei droni e dell’utilizzo dello U-SPACE, ovvero lo spazio aereo all’interno del quale le operazioni UAS sono consentite con l’ausilio di servizi specifici dedicati al traffico unmanned. Di rilievo l’intervento del Generale di Brigata Luca Baione, Capo dell’Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica che, in tale veste, ha toccato temi, altrettanto importanti, legati all’importanza della difesa e sicurezza dello spazio aereo nazionale, compito assegnato istituzionalmente all’Aeronautica Militare. La conferenza ha visto l’intervento conclusivo dell’Onorevole Maullu, promotore dell’evento, che si è dichiarato confortato sia per l’approccio normativo posto in essere dall’autorità regolatoria civile, ENAC, che per le competenze che l’Aeronautica Militare mette in campo con una dimensione storica e anticipatrice. ENAC e Aeronautica Militare, conclude, sono due pilastri operativi che hanno una storia importante che possono dare un quadro di sistema interfacciandosi sia con il legislatore nazionale che dell’Unione Europea attraverso le varie forme di intervento, a disposizione, in relazione all’importante sviluppo tecnologico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR CELEBRA IL WEEKEND DI SAN PATRIZIO E LANCIA L’OFFERTA SPECIALE – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi una promozione in occasione di San Patrizio, offrendo ai clienti uno sconto del 15% sui voli da/per l’Irlanda per viaggiare da ora fino alla fine di maggio”. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Lo spirito irlandese è nell’aria. Per celebrare la festività più famosa dell’Irlanda, Ryanair ha lanciato una speciale promozione di due giorni offrendo ai clienti uno sconto del 15% sui voli da/per l’Irlanda per viaggiare da ora fino alla fine di maggio, disponibili su ryanair.com”. Prenotazioni entro il 17/03/2024 per viaggi dal 15/03/24 al 31/05/24. Per un elenco completo dei voli e delle rotte scontate, visitare: https://www.ryanair.com/ie/en/lp/discounts-and-promos/getaways.

POLONIA: NATO AIR POLICING: VISITA DEL COMANDANTE LOGISTICO DELLA TASK FORCE AIR 4th WING – Il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva ha iniziato la sua visita presso la Task Force Air (TFA) 4th Wing lo scorso 7 marzo, accolto dal Comandante della TFA Colonnelo Antonio Vergallo, insieme al Colonnello Mariusz Wiaczkowski, Comandante della 22ª Tactical Air Base di Malbork, ove è rischierato il contingente italiano. Dopo un briefing informativo sui compiti e la logistica della TFA, il Generale Conserva ha incontrato gli equipaggi degli Eurofighter Typhoon F-2000A e i tecnici provenienti dai quattro Stormi della Difesa Aerea Nazionale: il 36° di Gioia del Colle, il 37° di Trapani, il 51° di Istrana e il 4° di Grosseto – che ha la lead della missione – e da tutti gli altri enti e reparti dell’Aeronautica Militare, congratulandosi per la professionalità con cui sta assolvendo alla missione assegnata, lontano dall’Italia e dai propri cari e portando il saluto del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. Accompagnato dal Comandante della TFA, successivamente, ha effettuato una visita alle infrastrutture rischierate presso la base aerea di Malbork, esprimendo il suo apprezzamento per l’impegno e la cura con cui viene garantito il necessario supporto logistico all’attività della TFA. Al termine della sua permanenza a Malbork ha voluto esprimere da parte della forza armata un particolare augurio al personale femminile impiegato nel contingente nella ricorrenza della giornata internazionale della donna (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ETIHAD AIRWAYS RIPORTA LE STATISTICHE SUL TRAFFICO DI FEBBRAIO 2024 – Etihad Airways ha pubblicato le sue statistiche preliminari sul traffico per febbraio 2024. La compagnia aerea ha accolto a bordo più di 1,4 milioni di ospiti, con un load factor medio pari all’89% nel corso del mese. “Nel febbraio 2024 abbiamo registrato una crescita del numero di clienti del 46% su base annua, mentre continuiamo la nostra strategia di crescita”, ha affermato Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways. “Il nostro numero di passeggeri da inizio anno (YTD), pari a 2,9 milioni, è superiore del 40% rispetto a quello di febbraio 2023. Febbraio è stato un mese impegnativo: abbiamo rafforzato la nostra flotta, accogliendo tre nuovi 787-9, una mossa che è in linea con la nostra strategia di espansione della rete, che prevede l’aggiunta di nuove destinazioni e l’espansione delle frequenze nei mercati chiave. Abbiamo inoltre annunciato due nuove rotte aggiuntive che inizieranno quest’anno: verso Antalya, Turchia e Jaipur, India, con quest’ultima che rappresenta il nostro undicesimo collegamento non-stop tra Abu Dhabi e il subcontinente indiano”.

IATA ANNUNCIA IL VINCITORE DELLA 2024 FACE-UP COMPETITION – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che Erik Goldenstein è il destinatario dello IATA FACE-UP award per il 2024. FACE-UP è un concorso per neolaureati che hanno sviluppato soluzioni di innovazione e trasformazione nell’air transport logistics. Goldenstein è stato votato vincitore per il suo ruolo nella creazione della NE:ONE Play app, basata sullo ONE Record Data Standard. L’app fornisce una visualizzazione degli ONE Record data, fornendo una panoramica molto semplificata dei complex air cargo data. Ciò consente alle organizzazioni di consultare i propri shipment data con la stessa facilità con cui navigano sul Web, facilitando l’ottimizzazione dei processi operativi. Il premio è stato consegnato al World Cargo Symposium (WCS) di Hong Kong. FACE-UP è un concorso che offre ai neolaureati di tutto il mondo un’opportunità unica per presentare ai dirigenti del settore la loro soluzione per affrontare le sfide dell’air cargo supply chain. Goldenstein è un assistant, data scientist and software engineer nell’Aviation Logistics department of Fraunhofer IML, attualmente lavora su una varietà di argomenti nel campo della digitalizzazione dell’aviazione. “Mi congratulo con Erik per un risultato eccezionale. La più grande opportunità nell’air cargo è la digitalizzazione e la chiave per raggiungere questo obiettivo è l’adozione dello standard ONE Record. È stato bello vedere riconosciuta un’innovazione che aiuterà a guidare l’implementazione di questo standard globale per un efficiente scambio di dati lungo tutta la supply chain”, ha affermato Brendan Sullivan, Global Head of Cargo, IATA. Una giuria senior proveniente da tutto il settore ha selezionato tre finalisti che si sono presentati alla plenaria di chiusura del WCS, affinché il pubblico votasse il vincitore finale del concorso FACE-UP. I finalisti sono stati selezionati in base alla dimostrazione dell’innovazione e anche del potenziale di trasformazione dell’air cargo. Gli altri finalisti erano Arjan Bhogal e la sua innovazione per ridurre il problema della plastica monouso nell’air cargo sector, e Niclas Scheiber con il suo strumento per gestire complex ONE Record shipment data utilizzando advanced query technologies. Il concorso biennale IATA FACE-UP fa parte del programma Future Air Cargo Executives (FACE) di IATA, lanciato nel 2013 con l’obiettivo di attrarre, trattenere e sviluppare un pool brillante e diversificato di giovani talenti, preparandoli a diventare la prossima generazione di leader nella cargo industry.

LOCKHEED MARTIN ESTENDE IL SUO ACCORDO CON NAVANTIA – Lockheed Martin ha esteso il suo accordo di collaborazione con Navantia, Spagna, national defense and shipbuilding company and naval Combat System Integration agent. Questo accordo firmato dai dirigenti di Lockheed Martin, Chauncey McIntosh e Joe DePietro, e dai dirigenti di Navantia Donato Martínez e José Manuel Mondéjar, prolungherà l’attuale accordo di tre anni e consentirà alle società di continuare a esplorare insieme opportunità commerciali in surface ships and submarines, per espandere ulteriormente questa storia di successo lunga 27 anni. La collaborazione tra le due società ha equipaggiato la Spanish Navy con il collaudato Aegis Combat System sulle fregate F-100. La partnership di Lockheed Martin con Navantia ha portato per oltre due decenni all’integrazione di successo tra l’Aegis Combat System e le fregate per la Marina spagnola, nonché per le marine norvegese e australiana. Le due società collaborano anche all’integrazione del combat management system e del sonar systems per gli S-80 submarines della Spanish Navy.

ROLLS-ROYCE ACCOGLIE L’UK PRIME MINISTER NEL BRISTOL SITE – Rolls-Royce ha ospitato il Prime Minister, The Rt. Hon. Rishi Sunak MP e il Member of Parliament for Filton and Bradley Stoke, Jack Lopresti MP, nel suo UK Defence Headquarters in Bristol. Il Primo Ministro ha incontrato ingegneri, tecnici e apprendisti provenienti da tutti i programmi di difesa dell’azienda e ha discusso di come l’organizzazione si impegna a sostenere e sviluppare competenze chiave fondamentali per fornire carriere di alta qualità per i decenni a venire. “Durante la visita, il Primo Ministro ha visitato la struttura operativa dove ha incontrato la nostra forza lavoro altamente qualificata, che ogni giorno supporta le esigenze operative del Regno Unito e sviluppa tecnologie all’avanguardia per le nostre forze armate. Presso la sede di Bristol, il Primo Ministro ha aperto FutureWorks, una nuova struttura in cui i nostri team stanno sviluppando tecnologie, produzione avanzata e competenze per migliorare la resilienza delle flotte esistenti e potenziare le capacità di domani”, afferma Rolls-Royce. Chris Cholerton, Rolls-Royce Group President, afferma: “Siamo stati lieti di accogliere il Primo Ministro del Regno Unito e Jack Lopresti nella nostra sede di Bristol e di condividere con loro il ruolo fondamentale che svolgiamo nel mantenere al sicuro il Paese e i nostri alleati. Ciò che facciamo è parte integrante dei programmi aerei e navali del Regno Unito, compreso il suo contributo alla progettazione e allo sviluppo della prossima generazione di fighter aircraft”.

IL SENIOR VP OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT DI EMBRAER, LUIS CARLOS AFFONSO, RICEVE IL PRIMO PATHFINDER AWARD – Il 66° Laureate Awards di Aviation Week Network ha consegnato all’Embraer’s Senior Vice President of Engineering and Technology Development, Luís Carlos Affonso, il primo Pathfinder Award. Il prestigioso premio ha riconosciuto il suo significativo contributo allo sviluppo dell’industria aerospaziale per oltre 41 anni. L’evento è una delle più grandi cerimonie di premiazione annuali nel settore aerospaziale e si è tenuto presso il National Building Museum di Washington, DC. “È un grande onore essere scelti per il primo Laureate Pathfinder Award. Questo riconoscimento è un omaggio a tutti i membri Embraer e allo spirito di una squadra che ci fa volare più in alto. Vorrei dedicare questo premio alla mia famiglia e ai collaboratori Embraer di oggi e del passato, la cui competenza, creatività e passione nel fare la differenza hanno reso possibili tutti i nostri progetti”, ha affermato Affonso. Entrato in Embraer nel 1983, ha guidato, a vario titolo, il lancio e lo sviluppo dei nuovi commercial and executive aircraft della società sin dalla sua privatizzazione nel 1994. “Sono estremamente orgoglioso della forte cultura che abbiamo sviluppato in Embraer, ispirata dai nostri fondatori, che ci porta a a pensare in grande con molta empatia per i nostri clienti, a proporre prodotti innovativi, differenziati e sicuri e ad avere la competenza e la passione per realizzarli. Vorrei ringraziare i dipendenti, i leader, i clienti e i partner con cui ho avuto il privilegio di lavorare, poiché sono stati attori molto importanti in questo viaggio e hanno arricchito le mie esperienze professionali e personali”. In qualità di Senior Vice President of Engineering and Technology Development, Luis Carlos Affonso fa parte del team che ha guidato con successo la svolta dell’attività dell’azienda negli ultimi anni. Attualmente è a capo dello sviluppo di nuove tecnologie che promuoveranno un’aviazione più sostenibile in futuro, nonché di soluzioni innovative per la urban air mobility.

IBERIA E LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID CREANO LA “CATEDRA IBERIA EN INVESTIGACION AERONAUTICA” – Iberia e la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) hanno firmato un accordo per la creazione di una nuova Cátedra – Universidad Empresa en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE), la “Cátedra Iberia en Investigación Aeronáutica”. Ciò fornirà supporto sia nel campo accademico che in quello della ricerca. Al più alto livello di formazione universitaria e direttamente correlato alla ricerca, nel dottorato, Iberia sosterrà finanziariamente programmi di dottorato e tesi che trattano di materiali compositi, aerodinamica o strutture di manutenzione pesante. L’accordo mira anche a completare la formazione che gli studenti ricevono presso l’UPM. Iberia si impegna a sostenere i progetti degli studenti e li incoraggerà a far parte della compagnia una volta terminati gli studi. Dalla “Cátedra Iberia en Investigación Aeronáutica” verranno proposte borse di studio per progetti di Tesi di Master (TFM) e di Tesi Finale di Laurea (TFG), con l’obiettivo di avvicinare lo studente alla realtà del settore. “Siamo molto felici di lanciare la “Cátedra Iberia en Investigación Aeronáutica” con la Universidad Politécnica de Madrid. L’elevata richiesta di profili qualificati all’interno del settore aeronautico fa sì che questo accordo promuova sinergie tra il mondo accademico e quello professionale, tra due organizzazioni che rappresentano un punto di riferimento nel settore. Gli studenti di oggi saranno i professionisti di domani e, grazie a questo accordo, Iberia si impegna a continuare a sostenere l’integrazione dei giovani nel mondo del lavoro e della ricerca, per coltivare i migliori talenti e affrontare le sfide del futuro”, ha spiegato Agustín González Hermosilla, Direttore del Personale di Iberia.

F-35: LA SENSOR FUSION SEMPRE PIU’ FONDAMENTALE PER MIGLORARE L’EFFICACIA – LA La capacità dell’F-35 di raccogliere, confrontare e condividere informazioni è fondamentale contro minacce sempre più complesse. La advanced sensor fusion analizza automaticamente i dati provenienti dai sensori incorporati nel jet e li unisce in informazioni rilevanti per i piloti. Ciò offre ai piloti dell’F-35 una visione integrata e intuitiva dell’ambiente circostante che migliora notevolmente la sopravvivenza, l’efficacia e l’interoperabilità. Il Suite Array prevede: Active Electronically Scanned Array Radar, l’F-35’s advanced AN/APG-81 AESA radar è il più caapce al mondo; Distributed Aperture System, sei infrared cameras montate attorno all’aereo raccolgono immagini in tempo reale visualizzate nel casco dell’F-35; Electro Optical Targeting System, lo stealthy EOTS è integrato nella F-35 fuselage e fornisce extended range detection, precision targeting contro ground targets e long-range detection di air-to-air threats; Helmet Mounted Display, l’F-35 helmet è uno degli strumenti tecnologici più avanzati del pianeta, un’interfaccia di nuova generazione offre ai piloti l’accesso a grandi quantità di informazioni. Le capacità virtuali consentono loro persino di vedere attraverso il jet o di guardare direttamente un bersaglio. Con la suite di sensori più avanzata di qualsiasi fighter della storia, l’F-35 sta ridefinendo l’interoperabilità e la deterrenza, offrendo alla flotta globale di F-35 un notevole vantaggio.

AIR FRANCE CELEBRA 50 ANNI A PARIS CHARLES DE GAULLE – Air France informa: “L’aeroporto Charles de Gaulle fu inaugurato appena 50 anni fa, il 13 marzo 1974. Progetto futuristico e icona dell’architettura, questa infrastruttura monumentale sarebbe diventata negli anni la principale porta d’ingresso dell’Unione Europea. Nel 1996 Air France ha creato il suo hub globale in questa vera e propria città, dove ogni giorno si incrociano viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Oggi la compagnia aerea rappresenta più della metà del traffico dell’aeroporto, collegando Parigi a oltre 200 destinazioni in quasi 100 paesi in tutto il mondo. Già negli anni ’50, la necessità di un terzo aeroporto parigino divenne evidente con l’aumento del traffico negli aeroporti storici della capitale, Parigi-Le Bourget e Parigi-Orly. Il Terminal 1 del nuovo aeroporto Parigi-Charles de Gaulle fu inaugurato l’8 marzo 1974 dal primo ministro francese Pierre Messmer, dopo otto anni di costruzione. Progettato dal giovane architetto Paul Andreu, questo primo terminal presentava un design innovativo: un edificio centrale circolare collegato a sette satelliti. Il primo volo Air France da Parigi-Charles de Gaulle decollò il 30 aprile 1974. I voli della compagnia furono progressivamente migrati verso Parigi-Charles de Gaulle, inizialmente servendo destinazioni domestiche (Bordeaux, Nizza, Tolosa) ed europee (Londra, Ginevra, Francoforte, Torino e Lisbona). La maggior parte della attività fu trasferita nel novembre 1974, con due terzi dei voli della compagnia e parte delle sue operazioni di manutenzione trasferite a Parigi-Charles de Gaulle”. “Nel 1996, anno dell’apertura del terminal 2E, Air France ha intrapreso un’importante ristrutturazione. La compagnia aerea ha riorganizzato le sue operazioni per trasformare Parigi-Charles de Gaulle in un hub for connecting flights. Questo importante progetto ha permesso alla compagnia aerea di operare fino a 60 voli all’ora e di accogliere un numero crescente di passeggeri. Nel 2000 Parigi-Charles de Gaulle ha aggiunto una quarta pista, la prima in Europa. Anche il Terminal 2E ha conosciuto diverse fasi di crescita, con l’apertura della Hall L nel 2007, seguita qualche anno dopo dalla Hall M. Questi successivi ampliamenti hanno permesso al terminal di aumentare la sua capacità di 20 milioni di passeggeri all’anno. Per facilitare i collegamenti, le compagnie aeree partner di Air France, in particolare i membri dell’alleanza Skyteam, avevano sede nei terminal operati da Air France. La connettività è uno dei punti di forza di Parigi-Charles de Gaulle, l’unico aeroporto di Parigi direttamente collegato alla RER B e dotato di una stazione TGV. Questo collegamento ferroviario consente ad Air France di sviluppare la sua offerta intermodale con SNCF e di offrire ai clienti la possibilità di combinare treno e aereo in un unico biglietto. A 50 anni dalla sua inaugurazione, Parigi-Charles de Gaulle vanta oggi 9 terminal. L’aeroporto più grande della Francia e il secondo d’Europa, è la principale porta d’ingresso dell’Unione Europea. Principale operatore dell’aeroporto, con il 50% del traffico, Air France opera 650 voli in partenza e in arrivo al giorno e offre 25.000 possibilità di connessione a settimana in meno di 2 ore. Ogni giorno vengono accolti 100.000 clienti Air France, alcuni dei quali visitano le 5 lounge della compagnia (Business e Flying Blue Elite lounges nei terminal 2F, 2E Hall K, L e M, La Première lounge nel terminal 2E). La lounge del terminal 2F è l’ultimo spazio inaugurato da Air France e accoglie su due livelli i clienti business della compagnia e i clienti Flying Blue Elite Plus”, conclude Air France.

AIR FRANCE SOSTIENE PROGETTI DI RIGENERAZIONE NEI QUARTIERI LOCALI – Il 14 marzo, su iniziativa del Seine-Saint-Denis DRIEETS (Regional Department for Economy, Employment, Labour and Solidarity), si è svolto ad Aubervilliers L'”Opportunities for all – the Games are recruiting” recruitment forum, mentre la Francia si prepara il più grande evento sportivo del mondo nel 2024. Questa iniziativa, organizzata dall’agenzia PHILEOG, sostiene pienamente gli sforzi di rigenerazione dei quartieri sostenuti da SODESI (società specializzata nello sviluppo di opportunità di lavoro nei settori dei servizi e dell’industria), società controllata al 100% da Air France, impegnata a stimolare l’economia e rafforzare l’attrattività dei quartieri locali in cui è presente. Attraverso la sua controllata SODESI, Air France è pienamente impegnata nella sua missione di rigenerare i quartieri locali e sostiene numerose iniziative volte a sviluppare opportunità di lavoro per le persone, indipendentemente dall’età, dal background culturale o dal livello di esperienza. Specializzata nel sostegno individuale e collettivo ai professionisti, SODESI, controllata al 100% da Air France, opera finanziando iniziative locali atte a creare posti di lavoro, con particolare attenzione alle piccole strutture, associazioni e imprese dell’economia sociale e solidale . Si tratta del principale vettore d’azione di Air France in questo settore.