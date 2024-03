GE Aerospace annuncia una pionieristica Flight Operations Software Partnership con Air India

GE Aerospace ha annunciato oggi uno storico flight operations software contract con Air India, la principale compagnia aerea globale dell’India. Questa collaborazione strategica segna una pietra miliare significativa, poiché Air India diventa la prima compagnia in India ad adottare la GE FlightPulse® pilot app insieme con Safety and Fuel Insight per l’intero gruppo.

“Con Safety Insight, Air India avrà accesso ad analisi avanzate e monitoraggio dei dati in tempo reale per migliorare le safety measures e garantire performance ottimali in tutta la sua flotta. Fuel Insight fornirà alla compagnia complete fuel efficiency solutions, consentendo al gruppo di ottimizzare i viaggi per un più efficiente fuel management. La FlightPulse® pilot app e il suo embedded Animation Module stimoleranno il coinvolgimento di oltre 5.000 flight crew di Air India, fornendo loro approfondimenti provenienti da flight data personalizzati, aiutandoli a prendere decisioni operative informate e assumendo un ruolo attivo nel garantire flight safety, training e le iniziative di sostenibilità di Air India“, afferma GE Aerospace.

“Le Air India Group airlines sono entusiaste di collaborare con GE Aerospace e di integrare le loro soluzioni innovative nelle nostre operazioni”, ha affermato Klaus Goersch, Executive Vice President & Chief Operations Officer, Air India. “Il futuro appare luminoso mentre lavoriamo fianco a fianco per plasmare il futuro di Air India e stabilire nuovi standard di eccellenza ed efficienza”.

“Siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio con Air India, un vero pioniere nel settore dell’aviazione”, ha affermato Andrew Coleman, General Manager, GE Aerospace, Software. “Questa partnership significa un impegno condiviso per l’innovazione, la sicurezza e l’eccellenza operativa”.

“In qualità di compagnia aerea globale guidata dal digitale, controllata da Tata Group e Singapore Airlines, Air India è pronta a guidare cambiamenti sostanziali nel suo panorama operativo. Le soluzioni software di GE Aerospace consentiranno inoltre alla compagnia di consolidare le migliori pratiche in flight safety e di trasformare il suo fuel efficiency program in tutte le operazioni di volo”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)