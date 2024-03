Raggiunta intesa preliminare tra Comune di Genova e ADR per la cessione del 15% dell’Aeroporto di Sestri Ponente

In un comunicato, ADR e il Comune di Genova informano: “In ragione della strategicità dello scalo per il Comune di Genova, considerato che è al momento in fase di elaborazione da parte della Società Aeroporto di Genova spa e dei suoi soci pubblici una strategia volta ad assicurare la crescita integrata e intermodale dell’infrastruttura, l’Amministrazione comunale ha valutato di proporre ad Aeroporti di Roma l’acquisizione della sua quota di minoranza. Ciò al fine di assicurare massima coerenza tra le azioni di implementazione attualmente allo studio e le strategie che l’amministrazione comunale genovese riterrà di perseguire in favore della propria comunità e il proprio posizionamento nel sistema trasportistico nazionale.

Il Consiglio di amministrazione di Aeroporti di Roma, in considerazione della richiesta pervenuta e delle motivazioni sottostanti, ha deliberato in favore della proposta di cessione.

L’acquisizione delle quote da parte del Comune rappresenta di fatto il primo passo della strategia di evoluzione dell’aeroporto, seguita con attenzione anche da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L’intesa odierna consente, quindi, di avviare il percorso tecnico finalizzato alla definizione dei termini della cessione e al perfezionamento dell’operazione, nel rispetto delle attuali normative”.

“Riteniamo fondamentale che il Comune di Genova diventi parte attiva nella gestione dell’aeroporto della città, infrastruttura strategica per lo sviluppo turistico, economico e commerciale sul quale si stanno compiendo ragionamenti importanti per un imminente rilancio”, spiega il sindaco di Genova Marco Bucci. “Ringraziamo ADR per la collaborazione istituzionale fin qui dimostrata. Tutte le richieste di acquisto delle quote saranno soggette ai necessari passaggi amministrativi e all’approvazione da parte del consiglio comunale”.

“A fronte della proposta del Comune di Genova, con doverosa attenzione verso le richieste delle Istituzioni e verso le istanze del territorio genovese, il Consiglio di Amministrazione che presiedo ha oggi deliberato di procedere con l’operazione di cessione della nostra partecipazione di minoranza nella società che gestisce l’Aeroporto di Genova. Questa operazione va nella direzione che i soci pubblici dello scalo e il Presidente Lavarello stanno perseguendo con competenza e visione imprenditoriale e al quale siamo lieti di poter dare un contributo”, ha dichiarato l’Avv. Vincenzo Nunziata, Presidente di Aeroporti di Roma.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Roma – Comune di Genova)