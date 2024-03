Il GCEO di Qatar Airways, Ing. Badr Mohammed Al-Meer, delinea la visione per il futuro di Qatar Airways

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha rivelato alcuni importanti sviluppi in linea con la sua visione del futuro di Qatar Airways. Progettata per rafforzare la compagnia aerea globale e il suo gruppo di aziende, la sua strategia include come pilastro fondamentale l’innovazione, che si riflette nei prossimi prodotti e servizi di Qatar Airways, tra cui l’introduzione di nuove First Class cabins su alcune delle sue flotte.

In un’intervista esclusiva alla CNBC – la sua prima da quando è stato nominato Group Chief Executive Officer di Qatar Airways nel novembre 2023 – l’Ing. Badr Mohammed Al-Meer ha dichiarato: “Questa è una nuova era”.

L’intervista di ampio respiro ha toccato le prospettive positive del Gruppo e l’Ing. Al-Meer ha illustrato il suo approccio allo sviluppo di un concetto ad alto rendimento per la nuova First Class cabin di Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer,ha dichiarato: “Sulla base della domanda di alcuni settori, vediamo un’elevata richiesta per la First Class e per questo motivo negli ultimi mesi abbiamo deciso di introdurre una cabina di nuova concezione, unica per Qatar Airways. Credo che nessuno possa sviluppare una First Class cabin meglio di noi. Vogliamo unire l’esperienza dei voli commerciali a quella degli executive jets per sviluppare qualcosa di nuovo. Siamo pronti al 70-80% e stiamo solo ultimando i colori. Speriamo di poterla annunciare presto”.

“L’Ing. Badr Al-Meer ha inoltre rivelato la riprogettazione della premium Qsuite di Qatar Airways, che debutterà al Farnborough International Airshow nel luglio 2024. La pluripremiata Qsuite Business Class di Qatar Airways ha sfidato le norme del settore quando è stata lanciata nel 2017 e continua a essere un punto di riferimento per l’industria dell’aviazione.

Il GCEO di Qatar Airways ha inoltre dichiarato che il panorama competitivo dell’aviazione nella regione del CCG sta contribuendo ad alzare l’asticella quando si tratta di esperienza del cliente. Ha affermato che la pressione sui potenziali rivali è alta e accoglie con favore qualsiasi sfida per Qatar Airways. Rimane fiducioso che Qatar Airways continui a mantenere la sua posizione di leader di mercato in futuro, per superare la concorrenza.

Ha inoltre sottolineato come l’innovazione digitale stia contribuendo a migliorare l’efficienza organizzativa, mentre la compagnia aerea continua ad annunciare nuove rotte in mercati in crescita come Cina e India, rafforzando ulteriormente la posizione del Qatar come porta d’accesso al mondo”, prosegue Qatar Airways.

“Qatar Airways serve attualmente oltre 170 destinazioni globali, presto lancerà i voli inaugurali per Amburgo e Tashkent e riprenderà i voli per Lisbona e Venezia. Qatar Airways riprenderà anche diverse rotte stagionali estive, tra cui Adana, Antalya, Bodrum, Marrakech, Mykonos, Sarajevo e Trabzon.

L’Ing. Badr Al-Meer è stato nominato CEO del Gruppo nel novembre 2023 e si è subito concentrato sull’introduzione di programmi innovativi a beneficio sia dei passeggeri che dei 60.000 dipendenti della compagnia aerea. Nel suo primo messaggio ai dipendenti, ha sottolineato l’importanza di coltivare la fiducia e la responsabilizzazione nella cultura del lavoro. Sotto la sua guida, sono state introdotte con successo diverse workplace initiatives che continuano a migliorare la soddisfazione dei dipendenti”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)