Rolls-Royce annuncia investimenti in large engine assembly, test and shop visit capacity

Rolls-Royce annuncia che sta investendo nella sua assembly, test and shop visit capacity nel Regno Unito e in Germania, per soddisfare la crescente domanda a lungo termine di nuovi civil large engines e migliorare i customer aftermarket support services per la sua global Trent fleet.

“Come delineato in occasione del Capital Markets Day dello scorso anno, Rolls-Royce prevede un aumento annuo del 7-9% dei Rolls-Royce powered aircraft in service per il resto del decennio e prevede che le engine flying hours raggiungeranno il 120-130% a medio termine rispetto a ai livelli del 2019.

Per prepararsi a questa crescita, Rolls-Royce sta investendo 55 milioni di sterline e reclutando più di 300 ruoli operativi in prima linea, suddivisi tra le sue operazioni a Derby, nel Regno Unito, e Dahlewitz, in Germania. A Derby verranno creati circa la metà degli investimenti e circa due terzi dei posti di lavoro”, afferma Rolls-Royce.

“Gli investimenti comprendono:

Espansione della engine build capacity in Derby per fornire oltre il 40% in più di nuovi motori all’anno a partire dal 2025 – rispetto alla media delle consegne negli ultimi 10 anni – e incremento della services capacity.

Utilizzo delle esistenti engine test capability for civil large engines in Dahlewitz per supportare la domanda di servizi a breve termine, prima di passare all’assemblaggio e ai test dei nuovi Trent XWB-84 engines nel 2026.

Questi investimenti fanno seguito all’annuncio del mese scorso di investire 1 miliardo di sterline in un programma di miglioramento continuo per la Trent engine family”, prosegue Rolls-Royce.

Rob Watson, President – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Questi ultimi investimenti nella nostra engine build and services capacity sono un’ulteriore prova del nostro impegno nel fornire prodotti e servizi eccellenti alla nostra base di clienti globale. Siamo pronti a supportare la nostra continua crescita nel widebody market, offrendo disponibilità, affidabilità ed efficienza ancora maggiori”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)