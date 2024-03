News Brevi – 16.03.2024

IBERIA CELEBRA 75 ANNI DI COLLEGAMENTO TRA MADRID E CITTA’ DEL MESSICO – Iberia festeggia 75 anni da quando ha iniziato a collegare Città del Messico con Madrid. Questo volo, avvenuto nel 1950 e effettuato a bordo di un aereo Douglas DC-4, lasciò la capitale spagnola e fece scalo alle Isole Azzorre per dirigersi all’Avana e poi raggiungere la sua destinazione finale. La compagnia aerea ha voluto celebrare questo anniversario nell’Espacio Iberia che ha installato nel cuore del quartiere Polanco, a Città del Messico, e dove era presente Almudena Maíllo, assessore al turismo del Comune di Madrid, accompagnata da Víctor Moneo, direttore delle Alleanze e degli Accordi Strategici di Iberia. Durante l’evento, Almudena Maíllo ha sottolineato la necessità di continuare ad espandere la connettività con il Messico e consolidare la capitale come porta d’accesso dall’America Latina: “L’obiettivo è continuare a promuovere la domanda per la destinazione Madrid da parte dei viaggiatori messicani e rafforzare il posizionamento della capitale come principale porta d’accesso all’Europa per il Messico e il resto dell’America Latina”. Allo stesso modo, Víctor Moneo ha aggiunto: “Per Iberia è un orgoglio celebrare una data così significativa come i 75 anni che uniscono Messico e Spagna, e farlo anche dal nostro Espacio Iberia, un luogo meraviglioso che migliaia di messicani hanno già visitato dal 1 marzo e che sarà aperto fino al 21 di questo mese. Inoltre, questo centro riflette l’importante impegno che Iberia sta portando verso il Messico, che è la destinazione principale della nostra rete a lungo raggio”. Nel 2024 Iberia ha realizzato una connettività record tra Città del Messico e Madrid, con tre voli giornalieri a bordo dell’aereo più grande e avanzato della sua flotta, l’A350. Ciò consente alla compagnia aerea di trasportare più di 2.000 persone tra i due paesi ogni giorno e di offrire più di 772.000 posti durante l’anno, il 17% in più rispetto ai numeri che aveva prima della pandemia.

DELTA RIAFFERMA AL FESTIVAL SXSW® IL SUO IMPEGNO PER AUSTIN – La scorsa settimana ha segnato una pietra miliare per Delta, poiché la compagnia aerea ha fatto la sua prima apparizione importante al SXSW®, l’iconico festival di Austin che celebra tutto ciò che riguarda tecnologia, musica, film, cultura e istruzione. In qualità di compagnia aerea partner ufficiale di SXSW, i leader di Delta, incluso il CEO Ed Bastian sul palco principale, hanno parlato ai partecipanti al festival della leadership incentrata sui valori, del futuro della connessione, di come Delta sta costruendo una comunità attraverso partnership e opportunità di adesione basate sull’esperienza e altro ancora. L’imminente espansione di aprile di Delta sta posizionando Austin come un punto di accesso chiave per facilitare le connessioni alla sua solida rete globale. Quest’estate Delta offre il suo programma per Austin più grande di sempre: un aumento del 20% della capacità rispetto a luglio 2023, che rispecchia la rapida crescita di Austin come città. Inoltre, Delta opererà quasi 50 voli diretti nei giorni di punta verso 15 aeroporti statunitensi, inclusi tutti e nove gli hub Delta, nonché Nashville, Tennessee, Las Vegas e Orlando, Florida. I partner di Delta in AUS forniscono ulteriore connettività globale con un servizio non-stop per Città del Messico (MEX) e Amsterdam (AMS). I clienti ad Austin hanno anche il vantaggio di uno dei Delta Sky Club più famosi del network. Inaugurato nel 2019, il club presenta tocchi unici del Texas. Negli ultimi tre anni, l’AUS Delta Sky Club si è classificato al primo posto in termini di soddisfazione dei clienti per la regione meridionale.

BELL ANNUNCIA IL WEAPON SYSTEMS INTEGRATION LAB – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato l’inaugurazione del suo Weapon System’s Integration Lab (WSIL) ad Arlington, TX. La struttura all’avanguardia contribuirà all’integrazione e a test sicuri, rapidi ed efficienti di un next generation fly-by-wire tiltrotor and mission systems, utilizzando un modular open systems approach (MOSA) per l’United States Army’s Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA). “Nell’ambito del nostro impegno volto a fornire U.S. Army’s FLRAA capability, Bell è lieta di annunciare l’apertura del suo ultimo systems integration lab”, afferma Ryan Ehinger, Bell’s Senior Vice President and Program Director, FLRAA program. “Questo SIL dedicato supporta l’applicazione, la verifica e la validazione dell’innovativo digital engineering approach e della open architecture di Bell, svolgendo un ruolo fondamentale nel fornire performance operative e versatilità eccezionali all’U.S. Army”. Nel 2021 Bell ha iniziato la costruzione di una nuova struttura di 47.000 piedi quadrati per ospitare future development programs presso la sua Flight Research Facility in Arlington, TX. Il FLRAA WSIL è il Bell fifth generation System Integration Lab nel Flight Research Center. Quest’ultima SIL facility supporta l’integrazione end-to-end dei fly-by-wire systems con state-of-the-art Avionics, Electrical, Hydraulic, Flight Controls, Mission and Sensor Systems per molteplici programmi attuali e futuri, manned and unmanned. Bell e la città di Arlington hanno una storia che dura da oltre 55 anni. A partire dal 1967, la città di Arlington ha svolto un ruolo importante nel sostenere l’innovazione dei flight-testing per i nuovi programmi presso il Bell’s Flight Research Center.

BRITISH AIRWAYS LANCIA UN NUOVO SPOT TELEVISIVO COME PARTE DELLA SUA “A BRITISH ORIGINAL” CAMPAIGN – British Airways svela la sua ultima TV advert and brand campaign come parte di “A British Original”, celebrando gli importanti viaggi nella vita che aiutano a plasmare il futuro di un cliente. “British Airways ha collaborato con la sua agenzia, Uncommon Creative Studio, per sviluppare il concept. Per dare vita alla campagna, la compagnia aerea e la sua agenzia creativa hanno nominato il vincitore dell’Emmy Award e candidato ai Grammy, Miles Jay, come regista. Inoltre, la front woman dei Groove Armada, Saint Saviour, ha curato la musica. Costruita con toni acustici e voci sottili, la musica trasporta gli spettatori in un viaggio emotivo, evocando quei sentimenti di nostalgia per i viaggi con i propri cari. Basandosi sul concept creativo secondo cui i viaggi plasmano il futuro dei clienti, lo spot racconta la storia di una bambina che sogna tutte le esperienze che potrebbe avere davanti a sé mentre intraprende il suo primo viaggio con British Airways. Mostra momenti toccanti del suo futuro, riconoscendo che un percorso nella vita può essere ispirato da ogni singolo viaggio intrapreso”, afferma British Airways. Calum Laming, Chief Customer Officer di British Airways, ha dichiarato: “Quando si è trattato di creare questa campagna, sapevamo di dover lavorare con alcuni dei migliori talenti. Oltre a celebrare le nostre fantastiche persone durante lo spot, abbiamo lavorato con un incredibile regista pluripremiato e una rinomata cantautrice per portare davvero il concetto di viaggi originali che danno forma al futuro nella vita”. Dal lancio di “A British Original”, la compagnia aerea ha continuato a sostenere l’originalità in tutta l’esperienza del cliente. Dall’onboard safety video che mostra tutto ciò che rende unica la Gran Bretagna, ai menu incentrati sulla provenienza britannica e agli elementi tipicamente britannici sia a terra che in volo, la compagnia aerea continua a promuovere l’originalità in ogni fase del viaggio del cliente.