Rolls-Royce prosegue i test della Power Electronics for Advanced Air Mobility

Rolls-Royce informa: “Nella nostra nuova power electronics test facility a Monaco, Germania, i nostri team Rolls-Royce Electrical stanno testando le ultime tecnologie per la Urban Air Mobility. Nello specifico, stanno testando i nostri nuovi modular power converters. Operano per controllare il flusso di elettricità tra la batteria e il motore di un aereo. Garantire che possano resistere ai diversi carichi ambientali a cui sono esposti durante il volo è una parte vitale per dimostrare l’idoneità di queste tecnologie”.

“In questo momento, abbiamo appena completato i test chiamati Technology Readiness Level 4 o TRL4. Abbiamo messo alla prova un dimostratore di inverter per convalidare le ipotesi di progettazione tecnologica nel nostro ambiente di laboratorio PHIL – “Power Hardware-in-the-Loop” a Monaco. L’inverter che abbiamo testato presenta funzioni e specifiche conformi alla nostra modular inverter platform e alla filosofia dei prodotti di serie. Stiamo progettando il nostro futuro inverter product come parte integrante delle nostre electric propulsion units for Urban and Regional Air Mobility, come soluzione per il controllo efficiente, affidabile e compatto delle macchine elettriche e la protezione dai guasti, consentendo una potenza di uscita di 100-200 kW per modulo a un livello di tensione compreso tra 500 V e 900 V”, afferma Hugo Oliveira, Lead Electrical Engineer at Rolls-Royce Electrical.

“Per effettuare queste convalide, abbiamo testato l’inverter con carichi derivati dall’applicazione reale. Ciò significa correnti e temperature che simulano scenari di vita reale come il decollo, la salita, la crociera, il volo stazionario e l’atterraggio, combinandoli in una missione di volo completa.

Il test ha dimostrato che la nostra power electronics technology, sviluppata con concetti di packaging avanzati, può raggiungere elevati livelli di prestazioni, consentendo elevata efficienza, basse perdite di potenza e peso ridotto. È un grande risultato e uno sforzo congiunto di tutti i nostri team globali. Sebbene i test siano stati condotti a Monaco, alcuni sono stati condotti anche a Singapore con il contributo dei nostri colleghi in Ungheria, Norvegia e Regno Unito. I prossimi passi consistono nell’esplorare i limiti reali della nuova tecnologia con ambienti operativi reali, lifecycle tests and industrialised components. Ciò ci consentirà di ottimizzare questa tecnologia per individual-specific applications e le business areas della Advanced Air Mobility”, conclude Hugo Oliveira, Lead Electrical Engineer at Rolls-Royce Electrical.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)