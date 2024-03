Estate 2024: Air France espande il network e continua il lancio di nuove cabine a lungo raggio

Air France sta rispondendo alla domanda sostenuta portando avanti l’espansione della sua rete globale. “Mentre la Francia si prepara ad accogliere il mondo per i 2024 Olympic and Paralympic Games – di cui Air France è orgogliosa di essere un partner – i team della compagnia aerea fanno di tutto per le delegazioni, gli atleti e i fan che arriveranno per il più grande evento del mondo”, afferma Air France.

Lungo raggio: capacità in aumento del 9%. Voli per 85 destinazioni

Nell’estate del 2024, il Nord America vedrà ancora più voli Air France.

Riprendono i voli per Minneapolis (Minnesota), con un volo giornaliero. Sarà inaugurato un nuovo servizio diretto tra Parigi-Charles de Gaulle e Phoenix (Arizona), 3 volte a settimana a bordo di un Boeing 787-9. Sarà esteso il servizio diretto a Raleigh-Durham (Carolina del Nord) inaugurato nell’inverno 2023, che aumenta il numero di voli settimanali a 7, dai 3 della stagione invernale.

Per il Festival di Cannes Air France effettuerà 2 voli speciali tra Los Angeles (USA) e Nizza (Francia), a bordo di Airbus A350-900 dotati delle più moderne cabine di viaggio.

Quest’estate Air France volerà negli Stati Uniti oltre 210 volte a settimana, per un totale di 17 destinazioni (Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Phoenix, Raleigh Durham, San Francisco, Seattle e Washington). Opererà inoltre quasi 60 voli in 5 città canadesi (Montreal, Quebec City, Ottawa, Toronto e Vancouver).

Oltre alla crescita della rete nordamericana, i principali piani della compagnia aerea per l’estate 2024 includono anche:

Estensione del servizio giornaliero per Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) da Parigi-Charles de Gaulle introdotto nell’inverno 2023 fino all’estate 2024.

Riprende il servizio diretto verso Dar Es Salam (Tanzania) inaugurato nell’estate 2023, con 3 voli settimanali come prosecuzione di Zanzibar.

Più voli per il Giappone, inclusi 2 voli giornalieri tra Parigi-Charles de Gaulle e Tokyo-Haneda, più il servizio per Tokyo-Narita con 4 voli a settimana.

Aumento delle frequenze sulle principali rotte dell’Africa e dell’Oceano Indiano. Cotonou (Benin) e Antananarivo (Madagascar) potranno ora usufruire di voli giornalieri. Ci saranno due voli giornalieri per il Camerun, suddivisi tra Yaoundé e Douala. I voli per Brazzaville (Repubblica del Congo) saranno ora a bordo di un Airbus A350-900.

La capacità totale a lungo raggio della compagnia aerea aumenterà del 9% rispetto al 2023.

Il lancio di nuove cabine di viaggio a bordo dei Boeing 777-300ER e degli Airbus A350-900 continua senza sosta

Il refurbishment in corso da parte di Air France dei suoi 777-300ER e Airbus A350-900 con le ultime cabine a lungo raggio continuerà per tutta l’estate. Questo nuovo prodotto, disponibile nei modelli Business, Premium Economy ed Economy, costituisce la pietra angolare della nuova esperienza di viaggio della compagnia aerea.

Dopo New York-JFK, New York-Newark, Washington DC, Boston, Houston, Rio de Janeiro, Bangkok, Dakar, Tokyo-Haneda, Hong Kong, Seul-Incheon, Shanghai e Johannesburg, queste nuove cabine verranno introdotte quest’estate sui voli per Toronto, Chicago, Vancouver, San Francisco, Los Angeles, Papeete, Messico e Tokyo-Narita.

Corto e medio raggio: 102 destinazioni. 45 rotte stagionali in Francia e in Europa

Oltre al consueto programma di voli, Air France opererà 45 rotte stagionali in Francia e in Europa. Verranno introdotte tre nuove rotte in partenza da Parigi-Charles de Gaulle, per:

Verona (Italia), fino a 3 voli settimanali dal 2 aprile.

Narvik-Lofoten (Norvegia), 1 volo ogni sabato dal 15 giugno al 31 agosto.

Kalamata (Grecia), 1 volo ogni sabato dal 6 luglio al 31 agosto.

I voli per Tromsø (Norvegia), fino ad ora disponibili solo in inverno, saranno estesi durante l’estate, con un massimo di 2 voli settimanali da Parigi-Charles de Gaulle, a bordo dell’Airbus A319.

Nel frattempo, la Air France-KLM Group low-cost subsidiary, Transavia France, volerà verso 116 destinazioni in 33 paesi attraverso 206 rotte. Ancora una volta, sarà la prima compagnia aerea low cost ad operare negli Aeroporti di Parigi.

Gli orari dettagliati dei voli, i giorni e le tariffe sono disponibili su airfrance.com e transavia.com.

(Ufficio Stampa Air France)