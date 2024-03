British Airways revisiona gli airport equipment di Heathrow per contribuire a ridurre le emissioni

British Airways si sta imbarcando in un programma di investimenti multimilionari per revisionare i suo i ground support equipment a Heathrow Airport, come parte del suo impegno a ridurre le emissioni sia in volo che a terra. “La compagnia aerea sostituirà gradualmente i suoi ground vehicles a Heathrow, come vans and cars, cargo transporters and passenger steps, spostandosi verso alternative ibride o elettriche ove disponibili. Oltre il 90% dei veicoli e dei ground equipment di British Airways a Heathrow sono zero emissions electrical equipment quando sono utilizzati o funzionano con hydrotreated vegetable oil (HVO) fuel”, afferma British Airways.



“I miglioramenti includono:

– Sostituzione di oltre 750 pezzi di ground equipment, compresi i serbatoi di carburante, per passare dal combustibile fossile all’HVO. L’HVO è una misura provvisoria mentre la compagnia aerea passa gradualmente a zero-emissions (quando sono utilizzati o guidati) o hybrid equipment. Fornito dall’attuale fornitore di SAF della compagnia aerea, Phillips 66, si prevede che l’uso dell’HVO farà risparmiare più di 6.000 tonnellate di CO2 all’anno rispetto al carburante diesel tradizionale, l’equivalente di oltre 8.000 viaggi passeggeri di andata e ritorno in classe Economy tra Londra Heathrow e JFK.

– Sostituzione di tutti i diesel passenger aircraft steps con alternative elettriche. L’obiettivo è ridurre il consumo di carburante di oltre 370 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno, sulla base del precedente utilizzo di diesel, che equivale a oltre 500 viaggi passeggeri di andata e ritorno in classe Economy tra Londra Heathrow e JFK. Molti electric steps saranno pienamente operativi entro la fine dell’anno.

– Eliminazione graduale della sua flotta di 20 diesel-powered vehicles che supportano loading and unloading di cargo containers sugli aerei, sostituendoli con modelli ibridi elettrici.

– Introduzione di 135 nuovi electric baggage tugs, che rappresentano il 40% dei tugs, per il trasporto dei bagagli dei clienti.

– Eliminazione graduale di tutti i 38 diesel passenger buses nei prossimi due anni, di cui 23 saranno completamente elettrici e i restanti 15 funzioneranno con carburante HVO, con un ampio parco di ricarica a Heathrow ora nelle prime fasi di sviluppo. Si prevede che l’uso di questi veicoli consentirà di risparmiare 800 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno, contribuendo a ridurre gli impatti negativi sulla qualità dell’aria nell’area di Heathrow“, prosegue British Airways.

Tom Moran, British Airways’ Director of Heathrow, ha dichiarato: “Noi di British Airways ci impegniamo a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 o prima e il nostro obiettivo non è solo ridurre le emissioni nell’aria, ma anche a terra. Questo importante investimento nei nostri veicoli a Heathrow è il nostro più grande investimento fino ad oggi in operazioni di terra aeroportuali più sostenibili e fa parte del nostro obiettivo ambientale più ampio di ridurre al minimo le emissioni delle nostre operazioni di terra lato volo. Siamo orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo in questo ambito e siamo entusiasti di continuare a migliorare la gestione delle nostre operazioni di terra a Heathrow”.

Carrie Harris, British Airways’ Director of Sustainability, ha dichiarato: “Sono incredibilmente orgogliosa di questo progetto, che è stato portato avanti dai nostri team delle operazioni di terra di Heathrow e racchiude la nostra filosofia BA Better World, per aumentare la consapevolezza della nostra strategia a tutti i nostri colleghi, ispirandoli a svolgere un ruolo nel ridurre al minimo il nostro impatto ambientale, ove possibile. La loro energia, entusiasmo e approccio innovativo nel dare vita al progetto mostra ciò che può essere raggiunto e questo investimento dimostra il nostro impegno costante ad apportare miglioramenti in tutta la nostra attività, a beneficio sia dei nostri clienti che dei nostri colleghi”.

“Questi miglioramenti fanno parte dell’investimento di 7 miliardi di sterline di British Airways nella trasformazione di molti aspetti della sua attività nei prossimi tre anni. Si basano inoltre sui precedenti miglioramenti apportati dalla compagnia aerea, tra cui l’introduzione di electric and hybrid cars per gli airside-based colleagues lungo le airside roadways, l’utilizzo di veicoli push-back telecomandati, chiamati Mototoks, per gli aerei a corto raggio e garantendo l’aircraft plug all’elettricità a Heathrow quando sono in stand per alimentare le luci e l’aria condizionata”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)