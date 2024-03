Lufthansa Group: più di un milione di passeggeri hanno optato per le Green Fares

Un anno dopo il lancio delle Green Fares presso Lufthansa Group, più di un milione di passeggeri hanno già optato per la nuova tariffa. Nel primo anno ha utilizzato l’offerta in media il 3% dei passeggeri, contribuendo così in modo significativo a un viaggio più sostenibile. In Business Class i biglietti Green Fares sono già selezionati per l’11% delle prenotazioni tramite i portali di Lufthansa Group. Le Green Fares sono particolarmente apprezzate su rotte come Amburgo-Monaco, Zurigo-Londra e Francoforte-Berlino.

La domanda continua a crescere costantemente in tutte le classi di prenotazione, sottolineando il successo della tariffa più sostenibile. In totale, i viaggiatori hanno compensato più di 77.000 tonnellate di CO2 dal lancio delle Green Fares, compensando le emissioni di CO2 legate ai voli. Tale importo corrisponde alle emissioni di CO2 di oltre 12.000 voli da Amburgo a Monaco con un Airbus A320neo.

Le Green Fares sono disponibili con Lufthansa, Austrian Airlines, Bruxelles Airlines, SWISS, Edelweiss, Discover Airlines e Air Dolomiti su oltre 730.000 voli all’anno in Europa e verso Marocco, Algeria e Tunisia. Da novembre 2023 Lufthansa Group sta testando le Green Fares anche su rotte a lungo raggio selezionate.

Con la tariffa Green Fares in Europa e Nord Africa, la struttura tariffaria di Lufthansa Group, esistente dal 2015, aggiunge un’ulteriore opzione di selezione. Questo prodotto per un volo più sostenibile comprende la compensazione completa delle emissioni di CO2 individuali legate al volo tramite Sustainable Aviation Fuel (SAF) e un contributo a progetti di protezione del clima di alta qualità. Con il SAF si ottiene una riduzione del 20% delle emissioni di CO2, mentre il restante 80% viene compensato da progetti di protezione del clima. Lufthansa Group garantisce che la quantità di SAF necessaria per la compensazione venga immessa nell’infrastruttura aeroportuale entro sei mesi dall’acquisto. Come carburante drop-in, il SAF viene miscelato con combustibile fossile prima di essere trasportato all’aeroporto. Per motivi operativi non è possibile effettuare il rifornimento di carburante sui singoli voli selezionati.

Il portafoglio di compensazione della CO2 di Lufthansa Group comprende attualmente 15 progetti, inclusi due progetti basati sulla tecnologia: Sustainable Concrete di Carbon Cure e Biochar. In questo modo il Gruppo mira a promuovere lo sviluppo del mercato della compensazione della CO2 verso nuove tecnologie e offerte con vincolo di CO2 a lungo termine.

Lufthansa Group sviluppa continuamente le sue offerte e servizi per viaggiatori privati e clienti aziendali per compensare le emissioni di CO2 legate ai voli ed è un pioniere globale in questo settore. Attualmente circa il 4% dei passeggeri di Lufthansa Group utilizza una delle diverse offerte per un volo più sostenibile.

Oltre a scegliere una tariffa speciale come la Green Fares, i passeggeri possono anche selezionare offerte personalizzate con una percentuale maggiore di SAF, ad esempio, durante il processo di prenotazione. È anche possibile compensare le emissioni di CO2 legate al volo durante o dopo il volo. Oltre ai clienti privati, sempre più clienti aziendali utilizzano una delle offerte di Lufthansa Group per un volo più sostenibile: nel 2023, più di 1.500 aziende in tutto il mondo hanno investito in SAF con Lufthansa Group.

Lufthansa Group si è posto obiettivi ambiziosi di protezione del clima e mira a raggiungere un bilancio neutro di CO2 entro il 2050. Già entro il 2030 Lufthansa Group vuole dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione.

Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Group si concentra in particolare sull’ammodernamento accelerato della flotta, sull’ottimizzazione continua delle operazioni di volo, sull’uso di SAF e sulle offerte per i suoi viaggiatori privati e clienti aziendali per rendere più sostenibili i viaggi aerei o il trasporto di merci. Inoltre Lufthansa Group sostiene attivamente da molti anni la ricerca globale sul clima e sulle condizioni meteorologiche.

L’impegno di Lufthansa Group per la sostenibilità è valutato positivamente e al di sopra della media del settore da organizzazioni di rating indipendenti. La compagnia ha recentemente ricevuto la massima valutazione “A-“ nel rinomato CDP climate ranking per la sua strategia di riduzione della CO2 e la sua implementazione per il secondo anno consecutivo.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)