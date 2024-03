SkyTeam nominata ‘Alliance of the Year’ agli Air Transport Awards 2024

Per il secondo anno consecutivo, SkyTeam è stata nominata ‘Alliance of the Year’ agli Air Transport Awards di quest’anno. “Tenutisi ad Atene il 17 marzo, i premi annuali internazionali riconoscono tutte le principali categorie dell’industria del trasporto aereo. È la quarta volta che SkyTeam viene classificata come number one alliance”, afferma SkyTeam.

“I giudici sono rimasti colpiti dall’impegno di SkyTeam nel fornire un’esperienza cliente più integrata attraverso la tecnologia digitale che rende i viaggi più fluidi e iniziative come ‘The Sustainable Flight Challenge’, che sta unendo le compagnie aeree nella ricerca di nuovi modi per ridurre l’impatto ambientale dei viaggi aerei”, ha affermato il Dr Kostas Iatrou, President, Air Transport Awards & Director General of Hermes – Air Transport Organization.

“Vincere questo premio per il secondo anno consecutivo dimostra che la nostra strategia volta a portare SkyTeam a nuovi livelli attraverso un maggiore riconoscimento da parte dei clienti e una tecnologia innovativa sta dando i suoi frutti. I giudici e il pubblico in viaggio hanno riconosciuto il duro lavoro e l’impegno per un servizio eccellente del personale SkyTeam in tutta la nostra rete, e anche altre compagnie aeree se ne stanno accorgendo. Siamo entusiasti per il futuro di SkyTeam”, ha dichiarato Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

Negli ultimi 12 mesi, l’alleanza aerea globale ha intrapreso una nuova strategia di trasformazione che traccia un percorso verso la sua visione SkyTeam 2027.

I membri SkyTeam sono Aeroflot (suspended), Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air France, China Airlines, China Eastern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, ITA Airways, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic e XiamenAir“, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)