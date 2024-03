News Brevi – 18.03.2024

EASYJET APRE LA SUA NUOVA BASE A BIRMINGHAM – easyJet ha inaugurato oggi la sua nuova base nel Regno Unito, presso l’aeroporto di Birmingham, la nona base della compagnia aerea nel Regno Unito e la prima nuova base nel Regno Unito in più di un decennio, creando 140 posti di lavoro diretti per piloti ed equipaggi nel Regno Unito e supportando circa 1.200 posti di lavoro in totale. “L’apertura della base inaugura una nuova era di espansione per la compagnia aerea, così come per easyJet Holidays. I voli nel Regno Unito rappresentano ora il 56% delle operazioni totali di easyJet e quest’anno la compagnia aerea sta portando avanti il suo più grande programma mai realizzato nel Regno Unito, con quattro ulteriori aeromobili che si uniscono alla flotta con base in UK. Ci saranno più di 57 milioni di posti in vendita da e verso il Regno Unito, con un aumento di circa il 10% rispetto allo scorso anno. La crescita della compagnia aerea è destinata a continuare con l’aggiunta di altri aerei alla flotta il prossimo anno. Birmingham offre a easyJet significative opportunità di crescita nelle Midlands, una parte fondamentale della strategia di easyJet. Con collegamenti diretti tra Birmingham e gli aeroporti delle principali città europee, tra cui Amsterdam, Ginevra, Parigi Charles de Gaulle e Berlino Brandeburgo, la nuova base servirà anche milioni di viaggiatori d’affari che la compagnia aerea trasporta ogni anno da e per il Regno Unito. Si prevede che il numero di passeggeri di easyJet a Birmingham aumenterà di quasi il 60% quest’anno rispetto allo scorso anno e si prevede che anche questa stagione estiva sarà la più grande di sempre per easyJet Holidays. I voli da e per Birmingham sono destinati a trasportare una delle percentuali più alte di clienti easyJet Holidays sulla rete, con destinazioni come Maiorca, Dalaman, Antalya, Sharm el Sheikh e Tunisia, che sembrano le più popolari per questa estate”, afferma easyJet. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aprire oggi la nostra nuova base nel Regno Unito a Birmingham, offrendo più scelta, concorrenza e connettività, oltre a supportare oltre 1.200 posti di lavoro nella regione. Questa base ci consente di sfruttare l’opportunità della forte domanda esistente sia per i viaggi di piacere che di lavoro, nonché di aumentare ulteriormente la nostra quota nel mercato dei pacchetti vacanza. Vediamo un grande potenziale non sfruttato nell’aeroporto, che offre l’opportunità di crescere ulteriormente negli anni futuri”. Nick Barton, CEO di Birmingham Airport (BHX), ha dichiarato: “Oggi la nostra crescente partnership con easyJet vede raggiungere nuovi traguardi, poiché la compagnia aerea basa tre aerei qui a Birmingham Airport. I clienti possono ora usufruire delle 16 nuove rotte della compagnia aerea e avere la flessibilità del solo volo o di un pacchetto vacanza completo. easyJet è una compagnia aerea partner da 17 anni. La sua espansione qui a Birmingham Airport testimonia il servizio, la qualità, il prezzo, l’affidabilità e la scelta di destinazioni che i suoi clienti si aspettano. Non vediamo l’ora di lavorare con easyJet per ampliare ulteriormente l’elenco delle destinazioni per i nostri clienti”. easyJet serve già importanti collegamenti domestici e rotte internazionali da Birmingham verso famose destinazioni balneari e cittadine come Amsterdam, Ginevra, Milano, Napoli, Lisbona, Faro e Palma di Maiorca. L’aggiunta di più aerei all’aeroporto sta consentendo alla compagnia aerea di espandere ulteriormente la propria rete da Birmingham, con nuove rotte che si riveleranno apprezzate dai clienti che volano dalla seconda città più grande del Regno Unito, sia dai vacanzieri che dai viaggiatori d’affari.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSI I CORSI INVERNALI PRESSO IL DISTACCAMENTO DI MONTESCURO – Si è concluso venerdì 8 marzo l’ultimo dei sei corsi basici di sopravvivenza in montagna programmati per la stagione invernale 2023-2024 dal Comando Forze per la Mobilità e il Supporto, presso il Distaccamento Aeronautico Montescuro. Tre mesi, da gennaio a marzo, durante i quali il personale istruttore ha addestrato quasi 200 militari dell’Aeronautica Militare, Marina Militare, Guardia Costiera, Esercito Italiano e Vigili del Fuoco, impartendo lezioni di cartografia e movimentazione tattica in ambiente montano, tecniche per la creazione di ripari di fortuna e distillazione acqua, nozioni di primo soccorso, conoscenze utili per sopravvivere in condizioni estremamente rigide in caso di incidente aereo. Al termine del corso, i frequentatori hanno acquisito le tecniche esperienziali, pratiche e teoriche, fondamentali per ridurre i rischi connessi al volo ed aumentare le probabilità di sopravvivenza. Piloti, operatori di bordo e forze speciali provenienti da ogni Reparto della Forza Armata, tra cui i Fucilieri dell’aria e gli operatori del Centro Cinofili di Grosseto, nonché gli Allievi del corso Drago VI dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, si sono addestrati attraverso un intenso programma di esercitazioni aeree di recupero con verricello eseguite con elicotteri HH-139 provenienti dai Centri SAR del 15° Stormo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANCHE L’AERONAUTICA MILITARE ALLA NAVIGAZIONE WHEELS ON WAVES CONTRO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE – Nei giorni scorsi, al termine del suo turno di navigazione, ha fatto rientro in Italia il velista del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare Luogotenente Giancarlo Simeoli che per 20 giorni è sceso in mare in supporto al progetto WOW – Wheels on Waves around the World 2023-2025, a bordo del catamarano Lo Spirito di Stella. In particolare, il sottufficiale del Centro Sportivo AM ha contribuito alla navigazione da Tampa (USA) a Cartagena de Indios (COL) dove il catamarano sosterà in cantiere per un refitting, per poi ripartire nel mese di aprile/maggio. Promosso da Difesa Servizi e dallo Stato Maggiore della Difesa, e sostenuta personalmente dal Ministro della Difesa On. Guido Crosetto, quest’impresa nautica, unica nel suo genere, è nata da un’idea di Andrea Stella ed è volta all’abbattimento delle barriere architettoniche. Nello specifico, il tour prevede la navigazione del periplo del mondo a tappe in due anni su un catamarano con un equipaggio composto da persone disabili e normodotate, civili e militari, italiane e straniere, che insieme governano l’imbarcazione solcando i mari di tutto il mondo. La dimostrazione che insieme si possono superare tutti gli ostacoli sia fisici che mentali. Questo lo spirito che ha spinto il Ministero della Difesa a patrocinare quest’iniziativa alla quale partecipano anche i nostri militari, atleti normodotati e paralimpici (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SUNCLASS AIRLINES E LUFTHANSA TECHNIK AMPLIANO LA LORO COLLABORAZIONE – Sunclass Airlines, una delle principali Danish leisure airline nei paesi nordici, e Lufthansa Technik hanno firmato un contratto per fornire il Total Component Support (TCS®) per le sue flotte attuali e future di Airbus A321neo e A330neo. Inoltre, l’attuale component support agreement per la flotta di Airbus A321ceo è stato prorogato. Entrambi i contratti dureranno fino a gennaio 2030 e copriranno la fornitura di parti dall’ampio Lufthansa Technik extensive material pool, comprehensive MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) and logistics services, nonché uno stock esclusivo di base presso l’hub principale di Sunclass presso Copenhagen Airport. Lufthansa Technik supporta Sunclass Airlines già da diversi anni: oltre al component service contract esistente per l’A320ceo, Sunclass beneficia di consumable & expendables services, base maintenance services e AVIATAR digital Health Management and Event Analytics solutions. Michael Tankmar, Technical Director at Sunclass Airlines, ha commentato: “Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti e i nostri obiettivi ambiziosi, Sunclass Airlines è costantemente impegnata a ottimizzare le proprie operazioni. Attraverso la comprovata affidabilità della nostra partnership con Lufthansa Technik, continuiamo a concentrarci sul miglioramento e sulla massimizzazione dell’efficienza delle nostre operazioni tecniche, beneficiando del know-how esperto e innovativo del nostro partner per i tipi di aeromobili attuali e futuri della nostra flotta”. “Siamo molto lieti di espandere ulteriormente la nostra collaborazione con Sunclass Airlines. La continua fiducia in noi dimostra che il nostro moderno component service portfolio offre un reale valore aggiunto, garantendo la migliore disponibilità possibile dei componenti”, ha affermato Jens Henningsen, Senior Sales Executive for Denmark at Lufthansa Technik. “Attendiamo con impazienza la continua collaborazione con Sunclass e siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente la posizione di Lufthansa Technik come principale fornitore MRO in Scandinavia”, ha aggiunto Daniel Hepworth, Senior Director Corporate Sales Europe at Lufthansa Technik.

EASYJET CELEBRA LA NUOVA BASE DI BIRMINGHAM CON UN MURALES – Il musicista Ozzy Osbourne, il defunto poeta Benjamin Zephaniah e un 11-year-old fundraising hero sono tra coloro che sono stati onorati in un nuovo murales svelato oggi all’aeroporto di Birmingham. L’opera d’arte celebra il meglio di Birmingham, catturando le numerose culture, tradizioni e icone della “seconda città” della Gran Bretagna. È stato creato dall’artista di strada locale Gent 48, alias Josh Billingham, che si colloca tra gli artisti di strada più talentuosi e prolifici di Birmingham. L’installazione è stata commissionata da easyJet e easyJet Holidays per celebrare l’apertura della nuova base della compagnia aerea presso l’aeroporto, nona base nel Regno Unito, che supporta oltre 1.200 posti di lavoro e fornisce maggiore scelta e connettività per la regione. Il murales, che accoglie coloro che partono e arrivano in città, riconosce gli eroi locali che hanno dato un contributo significativo alla comunità. Tra i presenti all’inaugurazione del murale c’era Ryan Hulance, 11 anni, che trasforma i rifiuti in donazioni alimentari di beneficenza, raccogliendo lattine vuote da aziende e gente del posto, vendendo i rottami metallici per acquistare articoli per le banche alimentari. Anche l’allenatore di football Asha Rage è stato premiato nel murales. Asha e Ryan hanno ricevuto da easyJet Holidays un pacchetto vacanza a loro scelta da Birmingham, in riconoscimento del lavoro che svolgono nella comunità. Il murales sarà all’aeroporto di Birmingham fino alla prossima settimana per essere ammirato dai visitatori, prima di essere donato a un gruppo comunitario della zona.

SAS: LE DELIBERE DELL’ANNUAL GENERAL MEETING 2024 – SAS informa: “L’Annual General Meeting tenutosi il 18 marzo 2024 ha deliberato, in conformità alla proposta del Nomination Committee, di rieleggere Carsten Dilling come Chairman of the Board e rieleggere Lars-Johan Jarnheimer, Nina Bjornstad, Michael Friisdahl, Henriette Hallberg Thygesen, Kay Kratky e Oscar Stege. L’Annual General Meeting ha inoltre deliberato, su proposta del Nomination Committee, di mantenere invariati i compensi del Board rispetto all’anno scorso. L’Annual General Meeting ha deliberato di approvare il presented income statement and balance sheet e il consolidated income statement and consolidated balance sheet. L’Assemblea ha deliberato di non distribuire alcun dividendo agli azionisti per l’esercizio finanziario dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023. L’Annual General Meeting ha deciso di adottare istruzioni per il Nomination Committee e che i quattro membri del Nomination Committee saranno il Chairman of the Board, insieme agli shareholder representatives Åsa Mitsell, Ministry of Finance, for the Swedish government; Adrian Lübbert, Ministry of Finance, for the Danish government; Jacob Wallenberg, for Wallenberg Investments AB. L’Assemblea ha deliberato di approvare la relazione del Board sulla remunerazione degli alti dirigenti e di adottare, invariate, le linee guida per la remunerazione degli alti dirigenti”.

ROLLS-ROYCE SELEZIONA WSP COME DESIGN PARTNER PER L’AKUS EXPANSION WORK IN DERBY – Rolls-Royce ha annunciato oggi la leading multi-disciplinary professional services consultancy WSP, come non-fissile design partner: una pietra miliare fondamentale nell’espansione del suo sito di Raynesway. Nel giugno dello scorso anno, è stato annunciato che Rolls-Royce avrebbe raddoppiato le dimensioni del suo Submarines site in Derby per soddisfare la crescita della domanda da parte della Royal Navy e come risultato dell’annuncio AUKUS dello scorso anno. Questo aumento della domanda vedrà la costruzione di nuove strutture produttive e di uffici e creerà 1.170 ruoli qualificati in una vasta gamma di discipline, tra cui produzione e ingegneria. Sarà compito di WSP progettare queste nuove strutture e l’infrastruttura che collega insieme il sito. Il Rolls-Royce Submarines Infrastructure Director, Terry Meighan, ha dichiarato: “AUKUS non verrà consegnato da una o due società. Saranno necessarie forti partnership lungo l’intera supply chain per soddisfare le crescenti richieste per il lavoro critico che svolgiamo. Scegliere WSP come nostro design partner è l’inizio del nostro viaggio per soddisfare le richieste che ci vengono poste”.