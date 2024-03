Embraer: i risultati del quarto trimestre 2024 e dell’intero anno

Embraer ha riportato i risultati del quarto trimestre 2023 e dell’intero anno.

“Embraer ha consegnato 75 jet nel quarto trimestre 2023, di cui 25 aeromobili commerciali, 49 jet executive (30 light e 19 medium) e un C-390 militare. Nel 2023 la società ha consegnato un totale di 181 jet, di cui 64 aerei commerciali, 115 jet executive (74 light e 41 medium) e 2 C-390 militari. Le consegne di Embraer sono aumentate del 13% su base annua (anno su anno) rispetto ai 160 jet del 2022. La società continua a dover affrontare ritardi nella supply chain che hanno influito negativamente sui risultati del 2023.

Il firm order backlog si è concluso nel quarto trimestre 2023 a 18,7 miliardi di dollari, il numero più alto registrato negli ultimi 6 anni. Il services & Support backlog ha raggiunto i 3,1 miliardi di dollari, il livello più alto mai registrato.

I ricavi sono stati pari a 1,975 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2023 e 5,269 miliardi di dollari nell’intero 2023, in linea con la guidance e superiori del 16% rispetto al 2022. Tutte le business unit hanno registrato ricavi e volumi in crescita a doppia cifra su base annua. Il punto forte è stato Defense, che ha registrato una crescita del 25%, seguita da vicino da Commercial Aviation con il 20%.

L’adjusted EBIT ha raggiunto 181,7 milioni di dollari nel quarto trimestre 2023, con adjusted EBIT and EBITDA margins rispettivamente del 9,2% e del 12,8%. Nel 2023 la società ha registrato un adjusted EBIT di 350 milioni di dollari, con adjusted EBIT and EBITDA margins del 6,6% e 10,7%, soddisfacendo le previsioni per l’anno”, afferma Embraer.

“L’adjusted free cash flow escludendo EVE (FCF) nel quarto trimestre 2023 è stato di 684 milioni di dollari, e ha portato il FCF per l’intero anno a 318,3 milioni di dollari, superando le indicazioni guidate da forti pagamenti anticipati sulle vendite (PDP).

S&P Global Ratings ha elevato Embraer a investment grade (IG) mentre Moody’s è salito a Ba1 (un livello sotto IG). Nel frattempo, Fitch, che valuta la società BB+ (un livello sotto IG), ha rivisto in positivo l’outlook della società.

L’utile netto attribuibile agli azionisti di Embraer e l’utile per ADS sono stati di 192,6 milioni di dollari e 1,0487 dollari per azione nel quarto trimestre 2023, rispetto a 22,9 milioni di dollari e 0,1247 dollari nel quarto trimestre 2022. Se escludiamo gli effetti straordinari, l’adjusted net income è stato di 77,6 milioni di dollari per il trimestre, rispetto ai 43,2 milioni di dollari di un anno fa, e rappresenta un aumento dell’80%”, prosegue Embraer.

“La guidance (che non considera EVE) per il 2024 prevede Commercial Aviation deliveries tra 72 e 80 aeromobili e Executive Aviation deliveries tra 125 e 135 aeromobili. Total company revenues compresi tra 6,0 e 6,4 miliardi di dollari, adjusted EBIT margin tra il 6,5% e il 7,5% e adjusted free cash flow pari a 220 milioni di dollari o superiore per l’anno”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)