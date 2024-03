Eve Air Mobility presenta Vector e fornisce aggiornamenti sullo sviluppo dell’Urban ATM Software

Eve Air Mobility (“Eve”) ha rilasciato oggi all’Airspace World di Ginevra il nome del suo Urban Air Traffic Management (Urban ATM) software e ha fornito aggiornamenti sullo sviluppo della soluzione. Vector sarà una soluzione software progettata per affrontare in sicurezza le sfide uniche riguardo l’air traffic and network management delle operazioni attuali e future di Advanced Air Mobility (AAM), concentrandosi sugli operatori di flotte e vertiport e sui futuri fornitori di servizi per AAM, compresi i fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP). L’azienda si sta muovendo verso una versione operativa del software che i clienti possono testare e provare per aiutare a far progredire il mercato.

“Gli electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft flights diventeranno una modalità di trasporto consolidata per le comunità di tutto il mondo. Eve prevede le prime consegne e l’entrata in servizio già nel 2026 e ha affrontato le sfide dello spazio aereo e della gestione del traffico aereo (ATM) per supportare l’introduzione e la crescita del mercato in modo armonizzato e sicuro. Vector semplificherà le operazioni AAM fin dal primo giorno, coordinando tutte le parti interessate coinvolte per migliorare la sicurezza, ottimizzare le prestazioni e massimizzare l’utilizzo delle risorse”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve.

Vector consentirà agli eVTOL di essere integrati con altri velivoli che volano nello spazio aereo urbano a bassa quota fin dal primo giorno delle operazioni e fornirà l’automazione necessaria per consentire la scalabilità del mercato della Urban Air Mobility (UAM). Ad oggi, Eve ha 14 clienti per la soluzione, tra cui operatori di flotte, vertiport e airspace and flow management providers. Con Vector, gli operatori eVTOL renderanno le loro operazioni più efficienti.

Nel novembre 2023, Eve ha collaborato con Flexjet per condurre una simulazione per convalidare e perfezionare le capacità di Vector in condizioni di scenari reali e comprendere meglio la fattibilità commerciale e le applicazioni del software. La simulazione si è svolta nel Regno Unito e ha coinvolto 18 voli in otto aerodromi.

La simulazione Eve-Flexjet ha rilevato lacune tra gli attuali sistemi ATM e quelli necessari per supportare le operazioni UAM dal primo giorno. Pertanto, Eve sta dando priorità allo sviluppo di servizi che colmano queste lacune.

Man mano che Vector matura, Eve continua a perseguire ulteriori opportunità per provare la soluzione con i propri clienti e partner. Testarlo in scenari reali è il modo migliore per garantire che i servizi forniscano un valore ottimale. L’azienda prevede quest’anno di avanzare verso una versione operativa del software che i clienti potranno testare e provare per contribuire a far avanzare il mercato e preparare l’ecosistema UAM per le operazioni iniziali.

