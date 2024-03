News Brevi – 19.03.2024

AIRBUS CONCLUDE LE TRATTATIVE CON ATOS SULLA POTENZIALE ACQUISIZIONE DI BDS – Airbus informa: “Dopo un’attenta valutazione di tutti gli aspetti di una potenziale acquisizione della ATOS BDS (Big Data and Security) business line, Airbus ha deciso che non proseguirà più le trattative con ATOS su questa potenziale transazione”.

L’AERONAUTICA MILITARE ALL’EVENTO “LETEXPO 2024” – Nelle giornate dal 12 al 15 marzo l’Aeronautica Militare ha partecipato all’evento fieristico internazionale “LetExpo 2024” tenutosi presso il polo espositivo Veronafiere e promosso da ALIS (Associazione Logistica dell’Inter-modalità Sostenibile). All’interno dello spazio allestito dallo Stato Maggiore della Difesa, la Forza Armata era presente con assetti “expeditionary”, ovvero proiettabili in più contesti, in dotazione al 3° Stormo, per presentare le peculiarità della logistica militare quale garanzia di supporto e sostegno degli interessi nazionali e della popolazione, sul territorio Italiano e all’estero, anche in caso di emergenza. In particolare, per l’occasione erano esposti un Modulo Trattamento Rifiuti Ospedalieri LD3-M1, container facilmente trasportabile utilizzato per il trattamento di rifiuti ospedalieri potenzialmente infetti, un Generatore Atmosferico Veragon V12, macchinario in grado di generare acqua potabile dall’atmosfera, estraendola dall’umidità dell’aria e utilizzando una minima quantità di energia elettrica, e un Impianto di Pretrattamento Acque Reflue Installazioni Campali, un macchinario in grado di rimuovere le sostanze indesiderate dall’acqua, al fine di poter essere restituita all’ambiente purificata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PRESENTATO IL VOLUME “LA REGIA AERONAUTICA NELLA CAMPAGNA DI RUSSIA (1941-1943)” – Lunedì 18 marzo, presso l’Auditorium Adriano Visconti di Palazzo Aeronautica, è stato presentato il libro “La Regia Aeronautica nella Campagna di Russia (1941-1943)”, edito da Rivista Aeronautica, un lungo lavoro di ricerca – condotto dal tenente colonnello medico dell’Aeronautica Militare Paola Verde e dal giornalista Vincenzo Grienti – che racconta la missione della Regia Aeronautica sul fronte sovietico al seguito del Corpo di Spedizione Italiano in Russia (CSIR) e dell’Armata Italiana in Russia (ARMIR) dal 1941 al 1943 attraverso documenti d’archivio, diari storici, biografie e testimonianze ritrovate degli aviatori italiani che vi presero parte. Il volume, pubblicato nell’ambito della Call for Paper lanciata in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare, coniuga il rigore scientifico alla divulgazione storica, utilizzando le fonti conservate presso l’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Aeronautica e in altri archivi pubblici e privati ed è e corredato da fotografie, disegni, interviste e articoli di giornali dell’epoca. L’evento è stato moderato dal giornalista Marco Ferrazzoli ed introdotto dal Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, Capo del 5° Reparto Comunicazione dello Stato Maggiore Aeronautica, ed ha visto la partecipazione di numerosi ospiti ed autorità. Il volume è disponibile per l’acquisto sullo store Amazon dell’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GLI AZZURRI VOLANO NEGLI STATI UNITI CON ITA AIRWAYS – La Nazionale è partita questa mattina per gli Stati Uniti a bordo di un Airbus A330neo ITA Airways, un aeromobile di nuova generazione leggero, silenzioso ed efficiente, che vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto offerto inferiori del 25% rispetto agli aerei di precedente generazione. Il volo durerà 11 ore e 45 minuti, con arrivo a Miami previsto alle 17.05 ora locale (22.05 italiane). L’Italia sarà impegnata nei prossimi giorni nelle amichevoli con Venezuela ed Ecuador, in programma rispettivamente giovedì 21 marzo (ore 22 italiane, 17 locali) al Chase Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami, e domenica 24 marzo (ore 21 italiane, 16 locali) alla Red Bull Arena, nell’area di New York, a Harrison in New Jersey. ITA Airways accompagnerà gli Azzurri anche per il loro ritorno in Italia. “ITA Airways è legata indissolubilmente alla Nazionale di calcio, di cui è partner da settembre 2022, e a tutto lo sport azzurro, con cui condivide l’onore di essere ambasciatrice nel mondo dell’eccellenza italiana. La livrea degli aerei ITA Airways, infatti, è Blu Savoia, colore simbolo di unità e orgoglio nazionale, rappresentativo di tutto lo sport italiano e delle maglie di ogni nostra nazionale. Inoltre, la flotta della Compagnia, che ad oggi conta 83 aeromobili di cui 40 di nuova generazione, è completamente dedicata alle leggende della nostra storia sportiva: ogni aereo con livrea azzurra, infatti, porta il nome di un grande sportivo del passato. Fra questi, ben 14 sono ex calciatori e allenatori che hanno fatto grande la nostra Nazionale: dai Campioni d’Europa del ’68 Riva e Facchetti ai Campioni del Mondo dell’82 Bearzot e Tardelli, dagli eroi del 2006 Totti e Del Piero ad indimenticabili leggende come Paolo Maldini e Roberto Baggio, fino ad arrivare a Giorgio Chiellini, capitano del trionfo a EURO 2020″, afferma ITA Airways. “È un onore e un privilegio per ITA Airways essere partner della FIGC e accompagnare a bordo dei propri aerei i campioni della Nazionale italiana di calcio”, ha dichiarato Andrea Benassi, Direttore Generale ITA Airways. “ITA Airways sin dalla sua partenza ha voluto associare il proprio brand allo sport italiano attraverso i propri aerei, che hanno la livrea che richiama il colore della maglia azzurra e portano i nomi dei suoi più importanti rappresentanti. ITA Airways, come gli sportivi durante le competizioni in giro per il mondo, ha l’obiettivo di essere ambasciatrice dell’eccellenza italiana. Ci auguriamo che il rafforzamento di questo binomio sia foriero di successi sia per la Nazionale che per la Compagnia”. ITA Airways accompagnerà la Nazionale durante tutta la tournée americana, rafforzando la partnership partita a settembre 2022, che lega la Compagnia aerea italiana di riferimento alla FIGC come vettore ufficiale di tutte le nazionali calcistiche (Nazionale A, giovanili, femminile, futsal, beach soccer ed esport).

AIR TANZANIA SI UNISCE AL DE HAVILLAND COMPONENT SOLUTIONS PROGRAM PER SUPPORTARE LA SUA FLOTTA DASH 8-400 – De Havilland Canada ha annunciato che Air Tanzania ha firmato un De Havilland Component Solutions Program (“DCS Program”) per supportare la sua flotta in crescita di aeromobili Dash 8-400. Il DCS Program fornirà ad Air Tanzania completi component maintenance, repair and overhaul (MRO) services e l’accesso a un pool di scambio di pezzi di ricambio strategicamente posizionato. “Il DCS Program offre ai nostri clienti una disponibilità dei componenti e una prevedibilità dei costi superiori, in modo che possano concentrarsi sulla gestione delle operazioni quotidiane con interruzioni minime”, afferma Leighton Storsley, De Havilland Canada Vice-President, Aftermarket and Business Development. “Il nostro accordo con Air Tanzania è stato studiato su misura per fornire all’organizzazione un pacchetto avanzato e personalizzato per il supporto dei componenti”. “Mentre continuiamo a far crescere la nostra flotta di aerei Dash-8 400, è stata una decisione naturale per Air Tanzania aderire al De Havilland Component Solutions program, per fornire un supporto di alto livello alla nostra attività”, ha affermato Ladislaus Matindi, Air Tanzania Chief Executive Officer. “Non vediamo l’ora di beneficiare della pronta disponibilità di pezzi di ricambio e della prevedibilità dei costi, essenziali per gestire la nostra attività, e dell’esperienza del team De Havilland Canada”.

RED FLAG 24-2: ADVANCED F-35 INTEROPERABILITY A NELLIS – Nellis dà il benvenuto a più di 1.500 partecipanti provenienti da U.S. Air Force, Marine Corps, Navy, Air National Guard e Royal Netherlands Air Force per la Red Flag-Nellis 24-2, dal 10 al 23 marzo. Red Flag è un’esercitazione su larga scala durante la quale il 414th Combat Training Squadron progetta scenari complessi, progettati per migliorare gli air combat skills per i diversi velivoli delle 15 unità partecipanti, incluso l’F-35 Lightning II della RNLAF. “Red Flag-Nellis è un’esercitazione fondamentale per promuovere l’interoperabilità dell’F-35 su scala internazionale”, ha affermato il Col. Eric Winterbottom, 414th CTS commander. “Crea legami e strategie per una cooperazione senza soluzione di continuità, sottolineando l’importanza dell’interoperabilità”. “Recentemente, un numero crescente di nazioni europee ha iniziato ad aggiungere gli F-35 alla propria forza. Entro il 2030 si prevede che nella regione saranno operativi più di 600 F-35. I paesi della NATO, tra cui Finlandia, Svizzera, Germania e Repubblica Ceca, si sono impegnati ad acquistare il fifth-generation fighter. L’integrazione degli asset di quinta generazione in Europa svolge un ruolo cruciale. L’obiettivo è che qualsiasi F-35, indipendentemente dalla nazione proprietaria, atterri in qualsiasi F-35 base per refuel, repair, rearm. Red Flag-Nellis 24-2 introduce complex target areas, tecniche di mimetizzazione e scenari realistici incentrati sul teatro europeo. I 64°, 65° e 706° Aggressor Squadrons perfezionano la threat replication con advanced advisory air capabilities, intensificando l’addestramento in ambienti contestati”, conclude il comunicato (Lockheed Martin – Nellis Air Force Base).

BRUSSELS AIRLINES RAGGIUNGE UN ACCORDO CON I CABIN CREW UNIONS RIGUARDO I REWARD PACKAGE – Brussels Airlines annuncia che è stato raggiunto un accordo con i cabin crew unions riguardo il loro reward package. “L’accordo è stato firmato oggi da tutti i sindacati. I dettagli dell’accordo verranno comunicati ai cabin crew members nei prossimi giorni. L’accordo rimane nei limiti del budget previsto e si concentra principalmente sul rendere ancora più interessante una carriera a lungo termine come crew member presso Brussels Airlines. Durante la crisi dovuta al Covid, tutti i dipendenti di Brussels Airlines hanno dovuto fare sacrifici per salvare la compagnia. Ora che Brussels Airlines è tornata alla redditività, è stato negoziato un accordo che aumenterà il potere d’acquisto dei cabin crew members di Brussels Airlines, tenendo conto della sua current fragile cost position. L’obiettivo dell’accordo è rendere più interessante una carriera a lungo termine. Ciò include un aumento della griglia salariale per i pursers, function premiums per i senior pursers e altri rewards interessanti per instructors e cabin crew con una management function. Allo stesso tempo, tutti i cabin crew members beneficeranno, tra gli altri, di un’indennità maggiore per night stop”, afferma Brussels Airlines. “Siamo molto felici di aver raggiunto questo accordo con i cabin crew unions. Ringraziamo tutti loro per i costruttivi incontri delle ultime settimane. Ciò dimostra che quando ci sediamo insieme e quando tutti sono disposti a raggiungere un accordo, le montagne possono essere spostate”, afferma Filip Aerts, Head of Flight Operations, Brussels Airlines. “L’accordo firmato oggi riguarda solo il reward package for cabin crew members. Proseguono le trattative sul work-life balance. Allo stesso tempo, Brussels Airlines sta lavorando anche ad altri miglioramenti per la crew community: un brand-new training center è stato aperto di recente, sono state presentate nuove uniformi più inclusive e la compagnia aerea aprirà presto una nuova crew room a Brussels Airport”, conclude Brussels Airlines.

DELTA PRESENTE NELLA FAST COMPANY’S MOST INNOVATIVE COMPANY LIST – Delta Air Lines ha dimostrato ancora una volta il suo spirito pionieristico e il suo costante impegno nei confronti dei clienti guadagnandosi un posto ambito nella Fast Company’s list of the Most Innovative Companies, per la quinta volta in sette anni. “Il riconoscimento annuale mette in risalto le organizzazioni che stanno trasformando le industrie e modellando la società attraverso l’innovazione. Delta ha ottenuto il secondo posto nella travel category, risalendo dall’8° posto lo scorso anno, una testimonianza della dedizione del personale Delta che rende la compagnia aerea la più premiata del settore. Delta è stata premiata per la sua Wi-Fi revolution. La compagnia aerea sta portando avanti un impegno leader nel settore per portare il Wi-Fi veloce e gratuito offerto da T-Mobile per tutti all’intera flotta globale: una connettività su una scala senza precedenti. Al CES 2023 Delta ha annunciato che il Wi-Fi veloce e gratuito presentato da T-Mobile sarebbe stato presto disponibile per tutti i clienti che accedevano tramite Delta SkyMiles®, indipendentemente dal proprio provider wireless. La portata con cui Delta offre connettività di qualità streaming ai clienti rimane ineguagliata nel settore. Oggi sono in servizio più di 650 aerei dotati di Wi-Fi veloce e gratuito e i team Delta sono al lavoro per portare l’esperienza all’intera flotta globale: più di 1.400 aerei su tutti i mainline and regional jets. Al CES 2023 Delta ha anche presentato Delta Sync: la visione della compagnia aerea per esperienze personalizzate durante il viaggio sbloccate dall’abbonamento SkyMiles”, afferma Delta.

SAS E INTER TERMINALS INVESTONO NELLE INFRASTRUTTURE PER IL SAF – Inter Terminals Sweden, in collaborazione con SAS, sta espandendo la sua aviation fuel facility nel porto di Gävle, convertendo i serbatoi dallo stoccaggio convenzionale di olio combustibile fossile a una blending and storage facility for Sustainable Aviation Fuel (SAF). SAS ha fissato un obiettivo ambientale ambizioso in Scandinavia entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo SAS deve aumentare significativamente ogni anno la quota di SAF. Questo investimento contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo. La nuova struttura sarà operativa nell’estate 2024. “La nostra richiesta di SAF è significativa, ma sono necessari investimenti lungo l’intera catena del valore per consentirci di passare a voli più sostenibili. Ecco perché è importante per noi collaborare e adottare un approccio proattivo per garantire una SAF value chain sufficiente ed efficiente. L’utilizzo di SAF da parte di SAS oggi è basso rispetto alla nostra domanda futura e deve aumentare in modo significativo, poiché l’utilizzo di SAF è direttamente correlato a minori emissioni di volo”, afferma Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability at SAS. “Grazie alla vicinanza all’aeroporto di Stoccolma Arlanda e a soluzioni logistiche ben sviluppate sia per le navi che per i treni, Inter Terminals è ben posizionata per contribuire all’obiettivo dell’industria aeronautica di diventare climaticamente neutrale entro il 2050. Siamo lieti di implementare questo progetto insieme a SAS”, afferma l’Inter Terminals Sweden’s Managing Director, Johan Zettergren. “Grazie all’iniziativa di ITS e SAS, la capacità di gestione del SAF a Gävle aumenterà ulteriormente. Ciò è accolto calorosamente dal porto di Gävle e pienamente in linea con la strategia del porto volta a consentire una transizione verde e un sistema logistico ed energetico sostenibile”, afferma Fredrik Svanbom, CEO del porto di Gävle.

NUOVA AREA PERSONALE PER I CLIENTI IBERIA – I clienti Iberia possono ora usufruire di una nuova area personale, My Iberia, progettata per facilitare la gestione e la personalizzazione dell’esperienza utente dei loro voli con Iberia. “È uno strumento utile prima, durante e dopo il viaggio, con un design focalizzato su una navigazione più intuitiva e accattivante. Per accedere a questo nuovo spazio Iberia, il cliente deve accedere a www.iberia.com ed effettuare il login. Con My Iberia, il cliente potrà gestire più facilmente le sue prenotazioni, includere i suoi compagni di viaggio abituali per accelerare le prenotazioni future, verificare il suo saldo Avios, vedere i punti Elite necessari per migliorare il suo livello o trarre ispirazione per scegliere il prossimo viaggio, tra molte altre opzioni. Oltre a migliorare l’esperienza cliente, la nuova sezione “I miei viaggi” fornisce agli utenti una raccolta dei dati più interessanti e curiosi dalla registrazione al programma: i chilometri percorsi, l’aereo più utilizzato o anche il numero di viaggi intorno al mondo con la compagnia. Ma non solo, My Iberia include anche una mappa perché il cliente possa visitare – e ricordare – tutte le destinazioni verso cui ha volato con Iberia negli ultimi anni. Per vivere altre esperienze, la nuova sezione raccomandazioni permette di scoprire altre destinazioni tra le 140 che la compagnia aerea offre nel mondo con voli diretti e le quasi 400 aggiuntive che offre in codeshare con altre compagnie aeree. Per completare l’esperienza, la compagnia aggiunge una chat conversazionale basata sull’intelligenza artificiale generativa, volta ad aiutare i clienti a cercare voli e pianificare viaggi nel modo più personalizzato. My Iberia offre agli oltre un milione di clienti Iberia Plus che hanno volato di più negli ultimi anni, un video riassuntivo con la storia di ogni cliente. Ora è possibile accedere a questi nuovi contenuti in formato video, che la compagnia aerea invita anche a condividere sui social network con l’hashtag #MomentosIberia”, afferma Iberia.

COLLINS AEROSPACE PRESENTA IL VENUETM SMART MONITOR – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha presentato il suo Venue™ smart monitor all’Aircraft Electronics Association Convention & Trade Show a Dallas, Texas. Il nuovo smart monitor può funzionare come standalone in-flight entertainment (IFE) solution o all’interno del Venue cabin management system (CMS). La tecnologia intelligente incorporata e una solida piattaforma di elaborazione semplificano i futuri aggiornamenti del software e consentono la perfetta integrazione della suite di IFE products di Collins, comprese Airshow® moving maps e Stage™ on demand entertainment. Il monitor consente flessibilità di installazione, offrendo ai clienti la possibilità di aggiornare le proprie soluzioni CMS e IFE con un approccio graduale ed economicamente vantaggioso. “Il Venue smart monitor fornisce agli operatori e ai loro passeggeri un unico punto di accesso per controllare completamente la funzionalità della cabina, il comfort individuale e le opzioni di intrattenimento”, ha affermato Marc Ayala, senior director of sales, Business & Regional Aviation for Collins Aerospace. “Consente semplici aggiornamenti software, componenti aggiuntivi di terze parti e la flessibilità per i proprietari di aumentare in modo incrementale le proprie capacità IFE e CMS a un ritmo che si adatta alle loro esigenze individuali”. Cinque diverse dimensioni e opzioni 4K ad altissima definizione offrono una risoluzione impeccabile e un divertimento visivo adatto a una varietà di configurazioni di cabine e aeromobili di tutte le dimensioni.