Airbus: 40 anni di A320 Family innovation

Airbus informa: “Il 40° anniversario dell’A320 programme, lanciato nel marzo 1984, è un ottimo momento per rendere omaggio alla A320 Family e guardare indietro a oltre quattro decenni caratterizzati da fiducia, audacia, innovazione e, soprattutto, successo.

Nell’ultimo mezzo secolo, Airbus è passata da outsider a leader mondiale nel settore aeronautico. L’azienda deve il suo successo in gran parte a un programma che è cresciuto costantemente nel corso dei decenni fino a diventare il punto di riferimento definitivo nella sua categoria: l’A320 Family.

Al momento del lancio dell’A320, il programma contava 80 ordini da cinque compagnie, tra cui British Caledonian e Air France. Nel corso degli anni, l’A320 e le sue varianti successive A318, A319, A321 e il rivoluzionario neo (New Engine Option), hanno costantemente dimostrato versatilità, fuel efficiency e un range attrattivo, rendendo il programma una scelta preferita tra i clienti. In effetti, l’A320 Family order book ammonta oggi a 18.460 aeromobili (fine febbraio 2024), rendendolo il world’s best-selling commercial aircraft”.

“I clienti continuano a riporre la loro fiducia nella A320 Family. Il 2023 ha visto le cifre aumentare ancora una volta: più di 1.800 aerei sono stati ordinati da clienti in tutto il mondo. Questa cifra, la più grande mai registrata in un solo anno, comprendeva 500 A320 Family aircraft solo per la compagnia aerea indiana IndiGo, che ha fatto la storia con questo ordine record.

Lo straordinario successo della A320 Family può essere attribuito a una serie di fattori. Nel corso degli anni Airbus, i suoi fornitori e partner hanno mobilitato con successo il know-how, le competenze e la passione di un numero crescente di persone, in un numero crescente di siti di produzione in tutto il mondo. Le final assembly lines a Tianjin (China) e Mobile (Alabama, USA) si sono aggiunte a Tolosa e Amburgo per soddisfare le crescenti aspettative dei clienti in termini di consegne.

L’A320 programme incarna quattro decenni di miglioramento continuo e innovazione, dall’avionica avanzata, alle Sharklet wingtips e alla Airspace cabin. Una delle caratteristiche più rivoluzionarie dell’A320 Family è l’uso pionieristico della fly-by-wire (FBW) technology. L’introduzione di un digital control system per sostituire i conventional manual flight controls ha rappresentato un salto tecnologico in avanti che consente un aircraft handling più fluido, una maggiore efficienza e una maggiore aviation safety”, prosegue Airbus.

“La decisione del 2010 di rimotorizzare la A320 Family ha reso la New Engine Option uno sviluppo significativo non solo per Airbus, ma per il settore dell’aviazione commerciale nel suo complesso. Offrendo una migliore fuel efficiency, emissioni ridotte e costi operativi inferiori, il neo è diventato un best-seller dall’oggi al domani. Airbus conta ora oltre 10.000 A320neo orders nei suoi registri, molto più di quanto inizialmente previsto.

Questi nuovi ordini includono 550 A321XLR. L’A321XLR, l’ultimo membro della famiglia, entrerà in servizio nel 2024. È un altro aereo rivoluzionario: in grado di collegare più persone su più rotte in modo più efficiente di qualsiasi altro single-aisle aircraft che vola oggi, rimodellerà il long-haul travel e svolgerà un ruolo fondamentale nell’evoluzione dell’aviazione commerciale.

L’urgente necessità di decarbonizzare le economie e le società, e l’aviazione in particolare, significa che la A320 Family svolgerà sicuramente un ruolo chiave nel futuro. Bruciando dal 20 al 30% in meno di carburante rispetto agli aerei della generazione precedente, ogni neo consegnato apre la strada verso un futuro a basse emissioni di carbonio”, continua Airbus.

“Il prossimo decennio sarà decisivo per Airbus. La società svilupperà contemporaneamente un hydrogen-powered airliner e un fuel- and CO2-efficient successor dell’A320. Ciò richiederà risorse considerevoli, per le quali la A320 Family sarà il principale contributore. Questo sarà probabilmente l’ultimo, ma non meno importante, contributo dell’iconico velivolo al futuro dell’industria aeronautica che ha plasmato così profondamente dal 1984″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)