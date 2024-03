News Brevi – 20.03.2024

IL DIRETTORE GENERALE ENAC ALL’AIRSPACE WORLD 2024 – Enac informa: “Il Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Alessio Quaranta ha partecipato all’Airspace World 2024 organizzato da CANSO a Ginevra. L’evento, che riunisce ANSP – Air Navigation Service Provider, fornitori e professionisti ATM – Air Traffic Management, è il più influente al mondo in tema di gestione dello spazio aereo e del near-space. In occasione dell’Airspace World 2024, il Direttore Generale Enac ha incontrato il Direttore Generale di EUROCONTROL, Raúl Medina Caballero, e il Presidente di ENAV Alessandra Bruni”.

CONCLUSO A DOBBIACO IL CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI ALPINO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Dal 6 all’8 marzo, a Dobbiaco, si sono svolte le gare sportive per il Campionato Nazionale di Sci Alpino dell’Aeronautica Militare. Dopo la parentesi dello scorso anno, dove per la prima volta la manifestazione si è svolta nella zona di Lorica (CS) con il supporto del Distaccamento Aeronautico di Montescuro, gli atleti e appassionati degli sport invernali della Forza Armata sono tornati nella splendida e innevata cornice delle Dolomiti. Il campionato nazionale, organizzato dal Comando della 1^ Regione Aerea di Milano, ha potuto contare sul supporto del dipendente Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco. Quest’anno sono stati 34 i militari che hanno partecipato alle gare, svolte nel rispetto del regolamento ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali. Suddivisi in diverse categorie quali Open, Veterans e Senior, gli atleti si sono sfidati sulle piste innevate delle Dolomiti nelle gare di Sci Nordico, Slalom Speciale e Slalom Gigante. Il Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco, dipendente dal Comando della 1^ Regione Aerea di Milano, è operativo dal maggio 1966, la sua missione è garantire il supporto ai Corsi di Sopravvivenza in montagna (Sicurezza Volo) e ai Reparti in addestramento nonché, effettuare la rilevazione dei parametri meteorologici al suolo. Un distaccamento aeroportuale proiettato ad incrementare le capacità connesse al concetto di “Combat Service Support” e “Real Life Support”, a sostegno dei Reparti dell’Aeronautica Militare in addestramento e in grado di fornire supporto operativo e logistico, sia in ambito Forze Armate che di Protezione Civile “dual use” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL VOLO UMANO SPAZIALE COME OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE NELLA NEW SPACE ECONOMY – L’esperienza del Sistema Paese nella missione Ax-3 Voluntas, guidata dall’Aeronautica Militare, e le opportunità di crescita economica del settore sono i temi al centro dell’evento tenutosi a Milano, presso la Torre PwC, dal titolo “Volo umano spaziale: opportunità per le aziende italiane nella New Space economy”. Sono intervenuti l’On. Andrea Mascaretti, Presidente dell’intergruppo parlamentare Space Economy; il Gen. SA Francesco Vestito, Comandante 1 Regione Aerea dell’Aeronautica Militare; il Col. Walter Villadei, Aeronautica Militare e pilota della missione Ax-3; Luca Vincenzo Maria Salamone, Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana; Matt Ondler, Presidente Axiom Space; Cesare Battaglia, Partner PwC Italia; Alessandro Grandinetti, Markets & Clients Leader di PwC Italia. Per l’Italia, la missione Ax-3 si inserisce in una visione strategica condivisa dal Ministero della Difesa, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (delega allo Spazio), dal Ministero delle Politiche Agricole, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dall’Aeronautica Militare e l’Agenzia Spaziale Italiana. La missione Ax-3 è stata volta a promuovere un accesso sicuro ed efficace allo Spazio e a sostenere lo sviluppo di competenze nazionali per accrescere il ruolo delle aziende e delle startup italiane nella New Space Economy. Secondo l’analisi di PwC Italia, il mercato della Space Economy rappresenta una interessante opportunità per le aziende italiane, con una crescita media annuale del +11% rispetto ai €470 miliardi del 2023, con l’obiettivo di raggiungere €1000 miliardi nel 2030 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE AL MODEL EXPO 2024 – Il 9 e 10 marzo, a Verona, l’Aeronautica Militare ha partecipato al Model Expo Italy 2024, manifestazione nazionale dedicata al modellismo statico, al modellismo dinamico e al gioco. Appassionati del volo di tutte le età e semplici curiosi hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo aeronautico e conoscere le peculiarità della Logistica di Proiezione impiegate a supporto delle esercitazioni e delle operazioni dell’A.M.. Per l’occasione sono state esposte alcune capacità in dotazione al 3° Stormo. Tra queste, di particolare interesse, la Capacità FARP (Forward Arming e Refuelling Point) che, grazie agli automezzi e alle attrezzature in dotazione, permette di approntare un sito di rifornimento con un ingombro ridotto. Tale capacità consente di garantire, anche in ambito interforze, un elevato livello di efficacia nella condotta di operazioni militari e in soccorso alla popolazione civile, come accaduto in occasione del terremoto che colpì il Centro Italia nel 2016. L’appuntamento, arrivato alla 19^ edizione e considerato dagli appassionati di modellismo il più importante in Italia e tra i principali in Europa, si è svolto presso gli stand della Fiera di Verona, in una superficie di 63.000 mq. Il 3° Stormo, Ente alle dipendente del Servizio dei Supporti, espressione di competenza e capacità d’eccellenza nel settore CBRN dell’Aeronautica Militare, per la natura della sua “mission” è impegnato nello studio e nella continua ricerca di nuove tecnologie di realtà aumentata e virtuale applicabili in campo militare e in campo civile, sempre più utili al Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES CELEBRA L’HOLI A BORDO DEI VOLI PER L’INDIA – Emirates informa: “Il 24 e 25 marzo, Emirates celebrerà il festival più colorato del mondo, augurando ai clienti un felice Holi a bordo di voli selezionati per l’India, con bevande rinfrescanti Thandai e dolci prelibatezze Holi. I clienti di Emirates che viaggiano da e per sette destinazioni in India – Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Calcutta e Mumbai, potranno gustare l’amato dolce indiano Kesar Gujiya, insieme al loro pasto a colazione, pranzo o cena. Gli gnocchi fritti ripieni di latte solidificato e frutta secca verranno serviti in una scatola appositamente progettata, che ricorda il colorato festival di Holi. I passeggeri di First e Business Class saranno accolti calorosamente con il Thandai freddo, una bevanda a base di latte e noci, aromatizzata con fragrante zafferano e petali di rosa. I clienti possono entrare nello spirito del festival con centinaia di film classici di Bollywood nella world-class ice entertainment library, con un massimo di 260 film indiani tra cui nuovi titoli, classici di Bollywood e film indiani regionali. I clienti possono anche godersi video musicali sulla TV indiana, oltre a oltre 30 album e playlist di musica indiana, inclusa una speciale compilation di video musicali chiamata Holi Hai. La celebrazione di Holi da parte di Emirates sottolinea il legame duraturo della compagnia aerea con l’India, che abbraccia 37 anni di storia condivisa e affinità culturale. Servendo nove destinazioni in India con 170 voli settimanali, Emirates collega ogni anno milioni di clienti che viaggiano in India da Dubai e da tutta la sua rete globale”.

DELTA CELEBRA DECENNI DI COLLEGAMENTO CON MONTEGO BAY, BERMUDA E ST. LUCIA – Quest’anno Delta celebra 65 anni di servizio a Montego Bay, Giamaica, 55 anni di voli alle Bermuda e 20 anni di collegamenti con St. Lucia, Caraibi. “Delta sta facendo la storia in America Latina e nei Caraibi, consolidando la nostra presenza e collegando i clienti alle loro destinazioni da sogno”, ha affermato Luciano Macagno, Delta’s Managing Director for Latin America, the Caribbean, and South Florida. “Da punti di tutto il mondo a queste iconiche destinazioni insulari, stiamo creando connessioni vitali e rendendo più semplice per i nostri clienti raggiungere i loro luoghi di vacanza ideali”. Attualmente, Delta opera 26 voli settimanali tra il suo hub di Atlanta e Montego Bay, offrendo tre voli giornalieri e un volo aggiuntivo che opera cinque volte a settimana. Questo programma è completato da servizi da New York-JFK, insieme a voli stagionali invernali sia da Detroit Metropolitan Airport che da Minneapolis/St. Paul. Delta è la compagnia aerea in più rapida crescita tra gli Stati Uniti e Montego Bay, aggiungendo più di 1.700 posti a settimana. Attualmente, Delta offre voli per le Bermuda quattro volte a settimana da New York-JFK e tre volte a settimana da Atlanta. Delta opera un volo giornaliero per Santa Lucia dal suo hub di Atlanta, con un volo extra il sabato. I voli Delta per Montego Bay, Bermuda e St. Lucia offrono First Class, Delta Comfort+ e Main Cabin service.

AMERICAN AIRLINES MIGLIRA INFLIGHT CONNECTIVITY AND ENTERTAIMENT – American continua a rendere il suo Wi-Fi ad alta velocità a bordo più accessibile e più facile da usare. “Dall’introduzione di un nuovo modo per i membri AAdvantage® di utilizzare le loro miglia al miglioramento costante della connettività in volo e dell’esperienza di intrattenimento, i clienti non vedono l’ora di sfruttare al massimo il loro tempo a bordo. I membri AAdvantage® potranno presto utilizzare le miglia per pagare il Wi-Fi a bordo. American inizierà a implementare questa nuova possibilità nelle prossime settimane su alcuni aerei selezionati. Entro la stagione estiva, tutti gli aerei narrowbody della compagnia aerea dotati di Viasat offriranno questa possibilità di sbloccare il Wi-Fi in cambio di miglia. Con questo miglioramento, American continua a mantenere l’impegno affinché viaggiare sia meglio come membro AAdvantage®. Una volta connessi i clienti potranno usufruire del Wi-Fi ancora più a lungo grazie alla gate-to-gate connectivity sulla maggior parte dei mainline aircraft. I clienti che cercano un’opzione Wi-Fi gratuita possono usufruire dell’ad-sponsored Wi-Fi sul 100% degli American Viasat domestic narrowbody aircraft. Tutti i miglioramenti della connettività Wi-Fi saranno alimentati da un nuovo design per il portale Wi-Fi che i clienti utilizzano in volo. Il nuovo design del portale Wi-Fi migliorerà ulteriormente l’esperienza, rendendo le offerte Wi-Fi ancora più accessibili per i clienti con un processo di acquisto Wi-Fi intuitivo e un’efficace comunicazione diretta al cliente attraverso pop-up strategici. Quest’estate American e Intelsat inizieranno l’installazione del Wi-Fi ad alta velocità su quasi 500 dual-class regional aircraft, aiutando ancora più clienti ad avere un’esperienza di volo coerente e connessa. American è la prima compagnia aerea a offrire funzionalità di streaming sul 100% della sua mainline fleet. I clienti possono scoprire contenuti nuovi, poiché American aggiorna mensilmente circa 200 titoli ispirati alle attuali tendenze di intrattenimento, feedback dei clienti e analisi dei dati, per creare una solida offerta di contenuti che include film, programmi TV, opzioni audio e lifestyle”, afferma American Airlines.

DASSAULT AVIATION: FALCONWAYS VINCE IL PRESTIGIOSO “AVIATION WEEK LAUREATE AWARD” – Dassault Aviation è stata insignita del prestigioso “Aviation Week Laureate Award” durante una cerimonia tenutasi a Washington il 14 marzo. Il premio, assegnato alla FalconWays application nella business aviation category, è stato consegnato a nome di Dassault Aviation a Carlos Brana, Senior Executive Vice President, Civil Aircraft. Éric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation, ha affermato: “La nostra nuova flight app, FalconWays, fa parte del più ampio impegno della nostra azienda nella promozione dell’aviazione sostenibile. Consente ai Falcon customers di raggiungere una nuova soglia di efficienza operativa, riducendo al contempo i livelli di emissioni del trasporto aereo”. FalconWays è disponibile per il Falcon 6X e sarà presto estesa ai Falcon 8X, 7X e 2000LXS/S.