Iberia assegna al suo ultimo A350 Next il nome “Bicentenario Policía Nacional”

Iberia informa: “Iberia ha voluto unirsi alla celebrazione del bicentenario della Policía Nacional e ha intitolato l’aereo più efficiente, sostenibile e moderno della sua flotta con il nome del più antico corpo statale della Spagna.

Si tratta di un A350 Next, marche di registrazione EC-OFM e nome “Bicentenario Policía Nacional”, entrato a far parte della flotta di Iberia durante questo mese di marzo. L’aereo ha iniziato ad operare la scorsa settimana.

L’evento celebrativo, che si è svolto a La Muñoza, è stato presieduto dal presidente di Iberia, Fernando Candela, e dal direttore generale della Policía Nacional, Francisco Pardo. Hanno partecipato anche una formazione di agenti di diverse unità e diverse auto di pattuglia e motociclette, che hanno scortato il nuovo A350 della compagnia aerea”.

Fernando Candela ha sottolineato la stretta collaborazione tra questa istituzione di lunga data e Iberia in tutti gli aeroporti del Paese: “Gli agenti della Policía Nacional e gli operatori di Iberia sono presenti insieme, ogni giorno, con l’obiettivo di facilitare il viaggio di milioni di persone, affinché la loro esperienza sia quanto più piacevole e sicura possibile”.

Inoltre, il presidente di Iberia ha ricordato che la compagnia aerea e la Policía Nacional hanno molte cose in comune: “La nostra vocazione al servizio pubblico, la nostra dedizione alla cura dei cittadini e anche il fatto che siamo i più anziani nel nostro settore. Con 200 anni di storia, voi siete il più antico organismo statale di tutte le Forze e i Corpi di Sicurezza spagnoli e noi la più antica compagnia aerea spagnola: compiremo 100 anni nel 2027”.

Da parte sua, Francisco Pardo ha sottolineato: “Oggi un grande sogno sta prendendo il volo con l’aiuto di una grande compagnia come Iberia. La compagnia aerea ci ha dato l’opportunità di insignire uno dei suoi aerei per il Bicentenario de la Policía Nacional. Per noi sarà un vero piacere vedere il vostro aereo decollare portando con orgoglio il nome della Policía Nacional in tutto lo spazio aereo. Penso che noi spagnoli possiamo sentirci orgogliosi di una compagnia come Iberia, per la sua grande esperienza nel servizio pubblico sin dalla sua fondazione quasi un secolo fa, nel 1927”.

“Questo aereo, dotato della tecnologia più recente e progettato per volare con la massima efficienza, è costruito con i materiali più sostenibili sul mercato, che gli hanno permesso anche di ridurre il suo peso di una tonnellata.

Con questo modello di aereo, Iberia migliora l’esperienza di viaggio dei suoi clienti con una cabina più ampia, che offre maggiore comfort e migliori caratteristiche in tutte le sue classi – Economy, Premium Economy e Business.

Tra le novità più importanti, questo aereo aumenta il comfort in tutte le cabine con maggiore privacy, spaziosità e nuovi ambienti di illuminazione. Inoltre, offre connettività all’avanguardia e intrattenimento a bordo affinché i clienti possano godersi al massimo l’esperienza di volo.

Questi aerei sono anche i più silenziosi sul mercato e, inoltre, sono tra il 30 e il 35% più efficienti in termini di consumo di carburante ed emissioni di CO2, grazie ai materiali di ultima generazione con cui sono costruiti e al design avanzato dei motori Rolls-Royce Trent XWB“, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)