GE Aerospace investirà oltre 64 milioni di euro in European Manufacturing Facilities nel 2024

GE Aerospace ha annunciato l’intenzione di investire quest’anno più di 64 milioni di euro (70 milioni di dollari) nei suoi impianti di produzione in tutta Europa per produrre commercial engines più efficienti e critical military engines. Molti degli investimenti consentono nuove tecniche di produzione o materiali che si traducono in componenti più resistenti e leggeri, aumentando l’efficienza dei motori e riducendo le emissioni.

“Questi investimenti metteranno oggi motori più efficienti nelle flotte aeree e ci aiuteranno a portare online la prossima generazione di motori e tecnologie necessarie per raggiungere la nostra ambizione di zero emissioni nette entro il 2050”, ha affermato Riccardo Procacci, president and CEO of propulsion & additive technologies. “Questo investimento fa parte del prossimo capitolo di GE Aerospace e del nostro lavoro per inventare il futuro del volo, e non vediamo l’ora di costruirne uno forte in Europa”.

Gli investimenti del 2024 in Europa riguarderanno diversi siti:

44 milioni di euro (47,9 milioni di dollari) in più sedi in Italia per test cells nuove e migliorate, additional tooling, nuovi equipaggiamenti e aggiornamenti agli edifici, per la produzione di narrow and widebody commercial aircraft engines, insieme a military engines.

6,24 milioni di euro (6,8 milioni di dollari) a Praga, Repubblica Ceca, per nuovi equipment and tooling, insieme ad aggiornamenti agli edifici, per supportare la produzione di efficient aircraft engines.

3,39 milioni di euro (3,7 milioni di dollari) a Bucarest, Romania, per aggiornare le macchine, acquistare nuove attrezzature e strumenti, a supporto della produzione di narrowbody aircraft engines.

9,46 milioni di euro (10,3 milioni di dollari) in diversi siti in Polonia per nuove attrezzature e strumenti, nuove test cells, insieme ad aggiornamenti ad alcuni edifici, per supportare la produzione di narrow and widebody commercial aircraft engines e military engines.

1,6 milioni di sterline (2,1 milioni di dollari o 1,9 milioni di euro) a Gloucester, Regno Unito, per nuove macchine, attrezzature aggiuntive e miglioramenti della sicurezza della struttura.

GE Aerospace assumerà più di 300 dipendenti per posizioni esterne aperte nei suoi siti europei.

“GE Aerospace e i suoi partner equipaggiano tre voli commerciali su quattro in tutto il mondo. GE Aerospace continua a vedere una forte domanda da parte dei suoi clienti militari e commerciali per nuovi motori e per massimizzare la disponibilità dei motori operativi. Il piano di investimenti del 2024 espande la capacità dell’azienda di continuare ad aumentare la produzione di motori CFM LEAP, di prepararsi per la produzione del GE9X e continuare a supportare le forze armate statunitensi e i loro alleati in tutto il mondo”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)